«Локомотив» продолжает отступать. Главные итоги 18-го тура женской волейбольной Суперлиги

Калининградская команда дома не справилась с «Ленинградкой» и откатилась уже на шестое место.

18-й тур женской Суперлиги запомнился яркими и захватывающими матчами, два из которых завершились на тай-брейке. Главными героями этих пятисетовых триллеров стали команды из Санкт-Петербурга. «Корабелка» повторила свой успех первого круга в битве с «Омичкой», а «Ленинградка» в январе смогла отыграться за обидное домашнее поражение от «Локомотива».

Рассказываем, что интересного было в прошедшем туре Суперлиги.

Реванш «Ленинградки»

«Ленинградке» в Калининграде пришлось приложить невероятные усилия, чтобы справиться не только с «Локомотивом», но и с местными болельщиками, которые всегда гонят свою команду вперёд. Однако «пчёлки» выдержали натиск в «Янтарном» и забрали такую важную для себя победу.

Хотя поначалу казалось, что именно хозяйки владеют инициативой. «Локомотив» достаточно уверенно забрал первый и третий сеты, оступившись во втором. При этом железнодорожницы смогли выключить одного из основных игроков соперника – Анастасию Гарелик. Диагональная покинула площадку в первой партии с двумя забитыми мячами и больше на ней не появлялась. Валерия Романова также столкнулась с проблемами на старте, однако Александр Кашин нашёл решение: перевёл доигровщицу на позицию диагонального игрока. И это сработало.

Волейболистка органично вписалась в новую роль и стала дополнительной опцией в атаке, помимо Елизаветы Рубан.

«Ленинградка» во всех сетах переигрывала железнодорожниц в нападении, но склонить чашу весов на сторону гостей во второй и четвёртой партиях помог блок. А в решающей партии на первый план вышли ошибки. Жёлто-чёрные действовали чище, допустив всего две осечки, в то время как хозяйки пятью ошибками смазали концовку и перечеркнули всю проделанную работу. Потерпев поражение, «Локомотив» отступил на шестое место.

Блок москвичкам не помог

В другом ключевом матче тура встречались два принципиальных и титулованных соперника – «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо». Но если казанский клуб уже второй круг удерживает верхнюю строчку турнирной таблицы, то столичные волейболистки никак не могут попасть в топ-3.

Однако для команды Зорана Терзича очная встреча точно не была лёгкой прогулкой. Казань столкнулась с неприступным блоком столичных волейболисток. И сербскому специалисту на протяжении всего матча приходилось точечными решениями держать подопечных в тонусе.

Московское «Динамо» выиграло блок (18:13), причём семь очков заработала Анастасия Манжосова. Но одного этого элемента было недостаточно, чтобы одолеть лидера. Казань даже с 15 ошибками в нападении показала лучшую реализацию в атаке (32% против 28%). Поэтому «Динамо-Ак Барс» добилось своей второй победы над московским клубом в регулярном чемпионате.

Что ещё интересного было в 18-м туре?

«Корабелка» полностью повторила результат первого круга в матче с «Омичкой» – команды снова провели пять партий. Только в этот раз команда Светланы Сафроновой переиграла омский клуб на его же площадке. Хозяйки спаслись со счёта 1:2, переведя игру на тай-брейк. Однако на этом подвиги и силы у омских волейболисток закончились. «Корабелка» достаточно быстро умчалась в отрыв (7:2) и спокойно довела партию и встречу до победы.

«Заречье-Одинцово», саратовский «Протон» и «Тулица» также вернулись с выездных матчей с победами. Все три команды отдали своим соперницам по одному сету. Подмосковные волейболистки в сражении с «Енисеем» чуть снова не наступили на те же грабли, что и в предыдущем туре с «Минчанкой», когда позволили соперницам вернуться в игру в третьем сете. Команда из Красноярска была близка к тому, чтобы увести игру в пятую партию, но зареченки вовремя вспомнили, кто здесь фаворит, и всё закончили.

Игроки ЖВК «Заречье-Одинцово» Фото: vcmo.ru

А «Уралочка-НТМК» – это единственная команда, которая может похвастаться сухой победой в 18-м туре. Подопечные Михаила Карполя контролировали ситуацию в матче с краснодарским «Динамо» от начала и до конца. Теперь победная серия уральской команды продолжается уже семь встреч.

Что в турнирной таблице?

Первые четыре места после очередного сыгранного тура – без изменений.

Зато дальше – ротация. «Локомотив» после второго подряд поражения опустился на шестое место, пропустив вперёд «Ленинградку». Отступила и «Омичка» – теперь она на девятом месте, а «Корабелка» и «Тулица» – на седьмом и восьмом соответственно. Борьба за зону плей-офф кипит!

Игры 19-го тура пройдут с 23 по 25 февраля. Центральными матчами недели станут медальные битвы образца прошлого сезона: в Казани сыграют «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив», а в подмосковном Одинцове «Заречье» будет принимать «Ленинградку» из Санкт-Петербурга.