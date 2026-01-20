Скидки
Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 19-го тура: Симеон Николов, Владислав Бабкевич, Ярослав Подлесных

Вундеркинд, бомбардир и Феникс. Кто был лучшим в 19-м туре мужской Суперлиги?
Пётр Кондаков
Лучший игрок 19-го тура мужской Суперлиги
Особо трудное голосование: в претендентах — три суперзвезды!

В минувшие выходные завершился 19-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Он был не самым событийным, но классными индивидуальными выступлениями запомнился. Сегодня в голосовании – представители трёх амплуа и трёх разных волейбольных судеб. Кто был лучшим? Решаете вы!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 19-го тура мужской Суперлиги
Ярослав Подлесных («Белогорье»)
Фото: ВК «Белогорье»
1 место

Ярослав Подлесных («Белогорье»)

Травмы лишили Ярослава нескольких лет карьеры, а выиграть конкуренцию в московском «Динамо» не получилось. Да и шансов ему особо не давали. Уже сейчас можно сказать, что переход в «Белогорье» – невероятная удача, а в Москве, возможно, кусают локти. В матче с «Динамо-Уралом» Подлесных стал самым результативным игроком – 25 очков и показатель полезности «+16». В атаке – 61% реализации, да и четыре блока говорят за себя! Тот случай, когда клуб и игрок нашли друг друга. Перезапуск карьеры прошёл успешно.

Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург)
Фото: ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)
2 место

Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург)

Очередной яркий матч белорусского бомбардира. Может быть, на этот раз загрузка Бабкевича была не такой высокой, но с тем, что получил, он справился здорово. А ведь по ту сторону сетки было московское «Динамо» — очень грозный соперник. 15 очков за три сета и «+11» полезности — большой вклад в победу команды. На подаче у диагонального два очка, но принимающих он терзал. Во многом благодаря этому москвичи так и не подняли головы.

Симеон Николов («Локомотив»)
Фото: ВК «Локомотив» (Новосибирск)
3 место

Симеон Николов («Локомотив»)

В не лучшем для команды матче Симеон взвалил на себя лидерство и стал вторым бомбардиром в своей команде. 14 очков – высочайшие цифры для связующего! А ещё было четыре эйса, три блока и сразу семь результативных атак. Пламен Константинов после игры сказал, что Симеон – единственный в команде, кто пытался играть в волейбол. Что ж, получилось здорово.

