Главная роль в волейбольном триллере. Кто стал главной звездой 18-го тура Суперлиги?

18-й тур женской Суперлиги не обошёлся без драматичных матчей. В пятисетовых встречах отметились оба клуба из Санкт-Петербурга – и «Корабелка», и «Ленинградка», добывшие в итоге победы. Поэтому неудивительно, что две представительницы нашего рейтинга – игроки из Северной столицы.
Валерия Романова («Ленинградка»)
Смена амплуа по ходу матча преобразила не только игру самой Валерии Романовой, но и помогла «Ленинградке» добиться успеха во встрече с прямым конкурентом – калининградским «Локомотивом». Волейболистка намного эффективнее действовала на позиции диагонального игрока, чем доигровщика. Такой перестановкой Александр Кашин значительно усилил нападение «Ленинградки», дав связующей дополнительную опцию в атаке. По количеству полученных и реализованных мячей Романова превзошла даже незаменимую в этой встрече Елизавету Рубан. Валерия забила 18 из 44, а Рубан – 13 из 35. По окончании встречи именно Романова с 22 очками стала самым результативным игроком в составе петербургского клуба.
Елизавета Нестерова («Корабелка»)
Елизавета попадает в наш рейтинг с завидным постоянством. Вот и в пятисетовом триллере в Омске она сыграла одну из главных ролей. Как ни старались игроки «Омички» подачами загрузить волейболистку, создав тем самым сложности и дополнительную нагрузку для Нестеровой, их тактика не сработала. Доигровщица принимала больше всех в своей команде (33 раза), однако количество принятых мячей никак не повлияло на качество доводки – 61%. Этот показатель даже выше, чем общекомандные цифры. И в нападении Елизавета была привычно хороша – 55% реализованных мячей. Добавим к 22 очкам, набранным в атаке, ещё два с подачи и один эйс, и в итоге получим самый высокий показатель результативности в команде – «+16».
Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»)
Блокирующая подмосковного клуба – частая гостья в нашем рейтинге. Бровкина раз за разом показывает какие-то нереальные цифры для игроков своего амплуа. Теперь «центр» подмосковного клуба отличилась в матче с красноярским «Енисеем». Тремя очками на блоке в исполнении Бровкиной нас не удивить, но 18 мячей, выигранных в атаке, – это сильно! Блокирующая по этому показателю обошла крайних игроков обеих команд. Бровкина устроила настоящий мастер-класс по реализации атак, остановившись на отметке 69% и не допустив ни одной ошибки. Такое уверенное нападение помогло «Заречью» избежать пятого сета и одержать победу.