Битва финалистов — без борьбы. «Локомотив» ничего не смог поделать с казанским «Динамо»

19-й тур женской Суперлиги во второй раз за сезон свёл двух финалистов прошлого розыгрыша Суперлиги – казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». Для подопечных Андрея Воронкова этот матч должен был стать спасательным кругом, который прервал бы череду неудачных встреч и вытянул команду к вершине турнирной таблицы. Для команды Зорана Терзича это была возможность продлить свою выигрышную серию и подтвердить превосходство над «Локомотивом» в этом сезоне.

И представившимся шансом воспользовались волейболистки из Казани. Как и в матче первого круга, они действовали настолько чисто и качественно, что у железнодорожниц не было даже возможности зацепиться за эту игру. А сложная подача Казани стала настоящей головной болью для Калининграда.

Обе команды начали встречу в своих боевых составах. Единственное, на позиции второго доигровщика Зоран Терзич отдал предпочтение Камилле Ребровой, а не Екатерине Гатиной. И сербский наставник не прогадал: Реброва стала самым результативным игроком в составе Казани. Доигровщица превзошла в нападении даже главных бомбардиров «Динамо» – Мартинес и Гонсалес. У Камиллы 16 выигранных очков, а цифры на приёме (62%) были выше, чем общекомандный показатель (54%).

Стартовый отрезок первого сета остался за гостьями, которые быстро создали отрыв в три мяча. Благодаря успешно разыгранным атакам на сетке железнодорожницы удерживали свой задел до середины партии. Однако на подачах Таисии Коноваловой, одна из которых завершилась эйсом, «Динамо» не только сравняло счёт, но и вышло вперёд. После чего игра пошла как на качелях: лидер менялся каждые два розыгрыша. Однако такой обмен очками длился недолго, ровно до того момента, пока на линию подач не вышла Реброва, а затем – Королёва. После серии доигровщицы на табло загорелось «+3» для Казани, а после трёх подач навылет от центральной вопросы о победителе партии были уже сняты. Тем более что весь этот парад казанских подач увенчал ещё и эйс Гатиной, поставивший убедительную точку в сете.

Камилла Реброва Фото: ЖВК «Динамо»

Вторая партия прошла по совершенно другому сценарию. Теперь уже хозяйки площадки владели инициативой, а калининградские волейболистки играли роль догоняющих. Лишь раз «Локомотив» блоком Беликовой и Киси сравнял счёт в сете (9:9). После чего игроки «Динамо» снова воспользовались своим главным оружием – подачей. Заменами и перерывами Воронков пытался снизить нарастающее давление, однако действия наставника не принесли желаемого результата. «Динамо-Ак Барс» и второй сет оставило за собой.

В заключительном отрезке матча к своей результативной подаче казаночки добавили блок и улучшили качество в нападении. Динамовки выдали лучшую партию в реализации собственных атак, доведя показатель до 52%. Железнодорожницы боролись до конца, но так ничего и не смогли противопоставить лидеру чемпионата. Поэтому и во второй встрече финалистов в новом сезоне Суперлиги победу забирает команда Зорана Терзича.

Казань, одерживая пятую победу подряд, оставляет за собой первое место в турнирной таблице. А для железнодорожниц это уже третий неудачный матч кряду. После серии поражений они только на шестом месте.

Следующий тур снова потребует максимальной самоотдачи от «Локо», потому что в Калининград пожалует ещё один фаворит сезона и бронзовый призёр чемпионата страны – «Заречье-Одинцово». Это будет главная встреча тура!