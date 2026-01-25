«Мы решили эту ошибку не повторять». «Ленинградка» отомстила «Заречью» за поражение

19-й тур женской Суперлиги включил в себя сразу два матча с приставкой «топ». Сначала на площадку в Казани вышли финалисты прошлого сезона, и «Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграло «Локомотив». А ближе к ночи пришло время сражения участников бронзовой серии – «Заречья» и «Ленинградки».

Команда с берегов Невы была нацелена на то, чтобы взять реванш за поражение в первом круге. Тем более что жёлто-чёрные были на подъёме после победы над калининградским «Локомотивом». А подмосковная команда, напротив, оступилась во встрече с «Минчанкой» и с трудом прошла красноярский «Енисей». Такие результаты в предыдущих играх явно не добавляли уверенности подопечным Константина Ушакова перед домашним туром с принципиальным соперником. И матч с «Ленинградкой» подтвердил все опасения. Зареченки, хоть и бились в каждом сете, так и не смогли переломить ход встречи.

«Ленинградка» вернулись к своему традиционному составу: Романова и Рубан – в доигровке, Гарелик – в диагонали. Но даже играя в привычном сочетании, команда из Санкт-Петербурга удивила соперниц. Связующая Анна Озерова стала строить нападение через края, лишь изредка задействуя центр сетки. Также «пчёлки» сделали ставку на сложную подачу. И это сработало!

«Я доволен результатом. Нас много людей поддерживает – молятся, колдуют. Нам это помогает. Мы обычно много играем первым темпом, однако сегодня был другой план, и игроки смогли его выдержать. «Заречье-Одинцово» стоит очень узко, поэтому мы готовили для них другую тактику – три варианта игры. Понадобилось только два. Мы проиграли «Заречью» в приёме, на блоке, своих ошибок тоже сделали больше, но зато выиграли атаку.

Держали подачу, отодвинули соперниц от сетки и практически не дали развернуться доигровщикам. Юля Бровкина, конечно, умница. Я сказал: пусть она забьёт, сколько забьёт. Надо было решить вопрос с краями, и мы его решили. В Питере у нас было очень обидное поражение, когда, по сути, одна Богумила Бярда решила все вопросы. Дважды мы решили эту ошибку не повторять», – рассказал тренер «Ленинградки» Александр Кашин.

Действительно, Богумила Бярда и Юлия Бровкина – единственные игроки в составе «Заречья», которые стабильно приносили очки команде и во втором матче (17 и 15 соответственно). У других волейболисток основы эти цифры были куда скромнее: Сперскайте – два, Бирюкова – шесть, вышедшая Богданова – четыре.

Юлия Бровкина выдала потрясающую серию из результативных атак и блоков во втором сете. Именно благодаря ей хозяйки сравняли счёт, отыграв отставание в пять мячей. Но стоило Бровкиной уйти на заднюю линию, как «Ленинградка» вернула своё преимущество и довела партию до победы. Диагональная «Заречья» же на протяжении всего матча держала высокий уровень игры: забила 15 из 34 мячей в атаке и по разу отличилась на блоке и подаче.

Юлия Бровкина Фото: ВК «Заречье-Одинцово»

Однако «Ленинградка» – сильная и амбициозная команда, которую усилиями двух игроков сдержать сложно. Тем более что у Александра Кашина на отлично сыграла не только основа, но и игроки резерва. Так, во втором сете Мина Попович поставила два важных блока, а Виктория Руссу удачно заменила Анастасию Гарелик. Но главной звездой, как и во встрече с «Локомотивом», стала Валерия Романова и её 16 очков. Символично, что именно ударом доигровщицы и завершился третий сет, а вместе с ним и вся встреча двух ярких команд.

Этот матч никак не повлиял на расстановку сил в верхней части таблицы. «Заречье» осталось на третьем месте, а «Ленинградка» замыкает топ-5.

Следующий тур, кстати, тоже не будет лёгкой прогулкой для команды Константина Ушакова. А всё потому, что «Заречью» предстоит сразиться на выезде с действующим чемпионом страны – калининградским «Локомотивом».