Главная Волейбол Статьи

Волейбол, Суперлига, мужчины, итоги 20-го тура, обзор, результаты матчей, турнирная таблица

«Всё срослось». Неожиданная победа «Югры» и другие важные события 20-го тура Суперлиги
Пётр Кондаков
Волейбол, Суперлига, мужчины, итоги 20-го тура
Четвёрка лидеров отрывается от преследователей.

В субботу, 24 января, завершился очередной, уже 20-й тур мужской волейбольной Суперлиги. И он принёс если не сенсацию, то близкий к тому результат. «Газпром-Югра» на выезде переиграл «Белогорье». Подробно рассказываем об этом и других матчах в традиционном обзоре.

Все результаты матчей 20-го тура

У Сургута «всё срослось»

В «Югре» январскую серию встреч с лидерами окрестили «хоррор-туром». И она, кстати, ещё не завершилась: 26 января у сургутян матч с казанским «Зенитом. Но уже сейчас можно поаплодировать команде Рафаэля Хабибуллина за очень неплохие встречи с «Локомотивом» (могли повести 2:0) и московским «Динамо» (едва не затащили соперника в пятую партию). Но за достойные поражения, как известно, очков не начисляют. А вот в Туле, по меткому выражению старшего тренера, Алексея Рудакова «всё срослось».

Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
23 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Газпром-Югра
Сургут
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов

В этой игре обе команды здорово атаковали: у сургутян – 65%, у белгородцев — 58%. При прочих равных разницу сделал приём, который у северян получился лучше. Ну и Слави Костадинов переиграл своего визави Романа Порошина. Связующий белгородцев до последнего пытался «включить» своего диагонального, но это был не день Мохамеда Аль Хачдади. Марокканец завершил встречу в середине третьего сета с показателем полезности «-3». Показалось, что немного «поплыл» и тренерский штаб «львов»: никаких корректировок в распределении передач не делалось, а Иван Подребинкин появился на площадке, когда всё практически уже было ясно. Усилий доигровщиков не хватило, к тому же всего одно очко у блокирующих в своём профильном элементе – совсем мало.

Игроки МВК «Газпром-Югра»

Фото: gazprom-ugra.ru

Фото: gazprom-ugra.ru

Сургутяне же на этот раз выиграли две концовки и смогли удержать преимущество в третьей партии, хотя и растеряли три матчбола. Идеальный матч выдал Александр Костадинов, и снова отметим диагонального Кирилла Никифорова – выходец из Высшей лиги А провёл очередную солидную встречу.

Вообще, сургутский клуб заслуживает уважения. Без больших ресурсов там каждый год собирают боеспособную команду. А в этом году было сразу несколько селекционных успехов. Возможно, «Югре» немного повезло со временем их «хоррор-тура», поскольку после Нового года лидеры находятся на спаде. Но, как говорится, везёт тому, кто везёт!

И против «Локо» югорчане сыграли достойно:
«Никакой пользы, кроме трёх очков». Тренер «Локомотива» разнёс свою команду после победы
«Никакой пользы, кроме трёх очков». Тренер «Локомотива» разнёс свою команду после победы

Воронков не пожалел бывших

«Локомотив» принимал «Динамо-ЛО», и эта встреча была интересна прежде всего из-за персоны Фёдора Воронкова. Доигровщик совсем недавно покинул Сосновый Бор и стал волейболистом новосибирского клуба.

Что ж, встреча с бывшими Воронкову определённо удалась. 50% в атаке, хорошие цифры в приёме. Прошло всего два тура, но уже можно говорить, что «Локомотив» сделал неплохой ход на трансферном рынке. А вот почему в Ленобласти решили расстаться с таким активом — большой вопрос.

Фёдор Воронков

Фото: lokovolley.com

Фото: lokovolley.com

Два сета новосибирцы более чем уверенно переигрывали соперника, однако надо отдать должное гостям, они смогли вернуться и навязать борьбу. Нападающие хозяев попали в небольшую яму, чем сосновоборцы воспользовались. Были шансы и в четвёртом сете, но у «Локомотива» полетела подача – шесть эйсов за партию! В итоге 3:1 – сибиряки продолжают идти вторыми.

А Енин не смог проявить себя

Отличительная черта этого сезона – обилие трансферов в его середине. Вот и казанский «Зенит» не стал исключением: команда Алексея Вербова отдала в аренду в «Динамо-Урал» Владислава Енина. Уфимцам был нужен доигровщик, а молодому волейболисту из Казани необходимо развиваться. Взамен лидер получил опытного Егора Феоктистова, который осел в запасе в Новосибирске – как минимум в тренировочном процессе он должен помочь.

Владислав Енин

Фото: volleyufa.com

Фото: volleyufa.com

Пикантности ситуации придавало то, что трансферы случились прямо перед матчем в Уфе. В итоге Енин с листа сыграл против своей бывшей команды. Феоктистов же и вовсе воспитанник уральского волейбола, правда, шанса проявить себя в этой встрече он так и не получил.

А матч получился будничным. Казанцы не показали какой-то запредельной игры (Вербов и вовсе после встречи сказал, что у команды «как будто Новый год два дня назад наступил»), но спокойно добыли победу. Енин вошёл по ходу второй партии, очень старался, набрал семь очков, однако и наошибался прилично. Ему ещё предстоит встроиться и завоевать место в составе «Динамо-Урала».

Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
23 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк, Енин
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников

Что ещё было в 20-м туре?

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» синхронно победили 3:0. Команда Владимира Алекно разобралась с «Горьким», который никак не может выиграть хотя бы сет в 2026 году (хотя в этой встрече нижегородцы два сета бились почти на равных). Москвичи же уверенно выглядели в Кемерове, где серия поражений «Кузбасса» достигла уже 12 матчей. Сапожков продолжает восстанавливаться после болезни, но и без него проблем не возникло.

Важнейшую победу в Оренбурге одержал «Ярославич». В случае поражения отставание от зоны плей-офф составляло бы уже космические четыре победы, а так – всего две – много, однако пока не критично. Команда Валерия Пясковского уступала 0:1 и 1:2 по сетам – совсем не попал в игру диагональный Никола Мельянац – но всё же смогла вытащить матч на тай-брейке. Отмечаем здесь доигровщика Мобина Насри: иранский легионер проявил себя лидером. А разницу «Ярославич» сделал на блоке – 18:9 в этом элементе.

Мобин Насри

Мобин Насри

Фото: yarvolley.ru

Матч «Факела» с «Енисеем» ожидался равным и интригующим, на деле же красноярцы уверенно победили. 14 ошибок в атаке и 12 попаданий под блок – уренгойцы в этот раз сыграли очень грязно. Юри Романо набрал 17 очков, но и потерял столько же: по шесть ошибок на подаче и в атаке, пять раз его «зачехлили». Ну а когда у итальянца дела не идут, взять лидерство на себя некому.

«Нова» победила МГТУ 3:0, хотя в концовке каждого сета придумывала себе приключения, упуская преимущество. Но все три партии в итоге за самарцами, что вполне заслуженно – даже на сет «студенты» не наиграли.

Что в турнирной таблице?

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Первая четвёрка синхронно выиграла, а вот поражение «Белогорья» увеличило отставание «львов» от четвёртого места, дающего прямую путёвку в четвертьфинал, до двух побед. Да и «Динамо-ЛО» снизу подпирает.

«Газпром-Югра» благодаря успеху в Туле обошёл «Факел» и теперь носит звание лучшего клуба второй половины таблицы. «Ярославич» не упустил шанс остаться в борьбе за плей-офф. Кажется, 12-е место разыграют с ярославцами «Оренбуржье» и «Динамо-Урал». Хотя и «Горькому» пока рано расслабляться: запас в две победы – не самый большой. Ну а в подвале таблицы продолжается заочное сражение «Кузбасса» и МГТУ. Каждая победа здесь станет событием, однако пока их поровну. А по очкам кемеровчане «студентов» опережают.

21-й тур пройдёт с 26 по 28 января. В центральной встрече во вторник «Белогорье» примет «Локомотив». Интересен и матч в Казани, куда пожалует «Газпром-Югра». Интересно, смогут ли сургутяне навязать борьбу лидеру.

