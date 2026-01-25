«Всё срослось». Неожиданная победа «Югры» и другие важные события 20-го тура Суперлиги

В субботу, 24 января, завершился очередной, уже 20-й тур мужской волейбольной Суперлиги. И он принёс если не сенсацию, то близкий к тому результат. «Газпром-Югра» на выезде переиграл «Белогорье». Подробно рассказываем об этом и других матчах в традиционном обзоре.

У Сургута «всё срослось»

В «Югре» январскую серию встреч с лидерами окрестили «хоррор-туром». И она, кстати, ещё не завершилась: 26 января у сургутян матч с казанским «Зенитом. Но уже сейчас можно поаплодировать команде Рафаэля Хабибуллина за очень неплохие встречи с «Локомотивом» (могли повести 2:0) и московским «Динамо» (едва не затащили соперника в пятую партию). Но за достойные поражения, как известно, очков не начисляют. А вот в Туле, по меткому выражению старшего тренера, Алексея Рудакова «всё срослось».

В этой игре обе команды здорово атаковали: у сургутян – 65%, у белгородцев — 58%. При прочих равных разницу сделал приём, который у северян получился лучше. Ну и Слави Костадинов переиграл своего визави Романа Порошина. Связующий белгородцев до последнего пытался «включить» своего диагонального, но это был не день Мохамеда Аль Хачдади. Марокканец завершил встречу в середине третьего сета с показателем полезности «-3». Показалось, что немного «поплыл» и тренерский штаб «львов»: никаких корректировок в распределении передач не делалось, а Иван Подребинкин появился на площадке, когда всё практически уже было ясно. Усилий доигровщиков не хватило, к тому же всего одно очко у блокирующих в своём профильном элементе – совсем мало.

Игроки МВК «Газпром-Югра» Фото: gazprom-ugra.ru

Сургутяне же на этот раз выиграли две концовки и смогли удержать преимущество в третьей партии, хотя и растеряли три матчбола. Идеальный матч выдал Александр Костадинов, и снова отметим диагонального Кирилла Никифорова – выходец из Высшей лиги А провёл очередную солидную встречу.

Вообще, сургутский клуб заслуживает уважения. Без больших ресурсов там каждый год собирают боеспособную команду. А в этом году было сразу несколько селекционных успехов. Возможно, «Югре» немного повезло со временем их «хоррор-тура», поскольку после Нового года лидеры находятся на спаде. Но, как говорится, везёт тому, кто везёт!

Воронков не пожалел бывших

«Локомотив» принимал «Динамо-ЛО», и эта встреча была интересна прежде всего из-за персоны Фёдора Воронкова. Доигровщик совсем недавно покинул Сосновый Бор и стал волейболистом новосибирского клуба.

Что ж, встреча с бывшими Воронкову определённо удалась. 50% в атаке, хорошие цифры в приёме. Прошло всего два тура, но уже можно говорить, что «Локомотив» сделал неплохой ход на трансферном рынке. А вот почему в Ленобласти решили расстаться с таким активом — большой вопрос.

Фёдор Воронков Фото: lokovolley.com

Два сета новосибирцы более чем уверенно переигрывали соперника, однако надо отдать должное гостям, они смогли вернуться и навязать борьбу. Нападающие хозяев попали в небольшую яму, чем сосновоборцы воспользовались. Были шансы и в четвёртом сете, но у «Локомотива» полетела подача – шесть эйсов за партию! В итоге 3:1 – сибиряки продолжают идти вторыми.

А Енин не смог проявить себя

Отличительная черта этого сезона – обилие трансферов в его середине. Вот и казанский «Зенит» не стал исключением: команда Алексея Вербова отдала в аренду в «Динамо-Урал» Владислава Енина. Уфимцам был нужен доигровщик, а молодому волейболисту из Казани необходимо развиваться. Взамен лидер получил опытного Егора Феоктистова, который осел в запасе в Новосибирске – как минимум в тренировочном процессе он должен помочь.

Владислав Енин Фото: volleyufa.com

Пикантности ситуации придавало то, что трансферы случились прямо перед матчем в Уфе. В итоге Енин с листа сыграл против своей бывшей команды. Феоктистов же и вовсе воспитанник уральского волейбола, правда, шанса проявить себя в этой встрече он так и не получил.

А матч получился будничным. Казанцы не показали какой-то запредельной игры (Вербов и вовсе после встречи сказал, что у команды «как будто Новый год два дня назад наступил»), но спокойно добыли победу. Енин вошёл по ходу второй партии, очень старался, набрал семь очков, однако и наошибался прилично. Ему ещё предстоит встроиться и завоевать место в составе «Динамо-Урала».

Что ещё было в 20-м туре?

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» синхронно победили 3:0. Команда Владимира Алекно разобралась с «Горьким», который никак не может выиграть хотя бы сет в 2026 году (хотя в этой встрече нижегородцы два сета бились почти на равных). Москвичи же уверенно выглядели в Кемерове, где серия поражений «Кузбасса» достигла уже 12 матчей. Сапожков продолжает восстанавливаться после болезни, но и без него проблем не возникло.

Важнейшую победу в Оренбурге одержал «Ярославич». В случае поражения отставание от зоны плей-офф составляло бы уже космические четыре победы, а так – всего две – много, однако пока не критично. Команда Валерия Пясковского уступала 0:1 и 1:2 по сетам – совсем не попал в игру диагональный Никола Мельянац – но всё же смогла вытащить матч на тай-брейке. Отмечаем здесь доигровщика Мобина Насри: иранский легионер проявил себя лидером. А разницу «Ярославич» сделал на блоке – 18:9 в этом элементе.

Мобин Насри Фото: yarvolley.ru

Матч «Факела» с «Енисеем» ожидался равным и интригующим, на деле же красноярцы уверенно победили. 14 ошибок в атаке и 12 попаданий под блок – уренгойцы в этот раз сыграли очень грязно. Юри Романо набрал 17 очков, но и потерял столько же: по шесть ошибок на подаче и в атаке, пять раз его «зачехлили». Ну а когда у итальянца дела не идут, взять лидерство на себя некому.

«Нова» победила МГТУ 3:0, хотя в концовке каждого сета придумывала себе приключения, упуская преимущество. Но все три партии в итоге за самарцами, что вполне заслуженно – даже на сет «студенты» не наиграли.

Что в турнирной таблице?

Первая четвёрка синхронно выиграла, а вот поражение «Белогорья» увеличило отставание «львов» от четвёртого места, дающего прямую путёвку в четвертьфинал, до двух побед. Да и «Динамо-ЛО» снизу подпирает.

«Газпром-Югра» благодаря успеху в Туле обошёл «Факел» и теперь носит звание лучшего клуба второй половины таблицы. «Ярославич» не упустил шанс остаться в борьбе за плей-офф. Кажется, 12-е место разыграют с ярославцами «Оренбуржье» и «Динамо-Урал». Хотя и «Горькому» пока рано расслабляться: запас в две победы – не самый большой. Ну а в подвале таблицы продолжается заочное сражение «Кузбасса» и МГТУ. Каждая победа здесь станет событием, однако пока их поровну. А по очкам кемеровчане «студентов» опережают.

21-й тур пройдёт с 26 по 28 января. В центральной встрече во вторник «Белогорье» примет «Локомотив». Интересен и матч в Казани, куда пожалует «Газпром-Югра». Интересно, смогут ли сургутяне навязать борьбу лидеру.