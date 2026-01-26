Скидки
Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 20-го тура, Слави Костадинов, Александр Костадинов, Мобин Насри

Брат за брата. Необычное голосование за звание лучшего игрока 20-го тура Суперлиги
Пётр Кондаков
Суперлига, рейтинг лучших игроков 20-го тура
Слави и Александр Костадиновы сражаются друг с другом и с иранцем Мобином Насри.

Позади остался 20-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Он запомнился классной победой «Газпрома-Югра» над «Белогорьем». Поэтому из сургутской команды мы выбрали сразу двух волейболистов, причём братьев. А конкуренцию им в голосовании составит иранский легионер «Ярославича», который внёс огромный вклад в успех своей команды в Оренбурге.

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 20-го тура мужской Суперлиги
Фото: ВК «Газпром-Югра»
1 место

Александр Костадинов («Газпром-Югра»)

Просто космический матч для доигровщика сургутян. 17 очков при показателе полезности «+14» и 88% реализации в атаке! Эффективность такая же – ведь ни одного мяча Костадинов не проиграл. Добавим к этому эйс и два блока. За три сета белгородцы так и не нашли управу на этого нападающего.

Фото: ВК «Газпром-Югра»
2 место

Слави Костадинов («Газпром-Югра»)

Переиграл не кого-нибудь, а Романа Порошина. Белгородцы атаковали хорошо, но сургутяне – ещё лучше: 65% командной реализации. Слави пасовал быстро, агрессивно, где-то – даже нагло, вкидывая мячи своим центральным даже не с идеальной доводки. У блокирующих «Белогорья» на троих всего один «чехол», и тот случился лишь в концовке третьей партии. Отличный матч связующего!

Фото: ВК «Ярославич»
3 место

Мобин Насри («Ярославич»)

Если бы не он, «Ярославич» не увёз бы победу из Оренбурга. Особенно в ситуации, когда не пошла игра у диагональных. Но иранец взвалил на себя лидерство и, можно сказать, спас команду. 25 очков при полезности «+16», 69% реализации атак, пять блоков и эйс. Теперь клуб из Ярославля борется за плей-офф, а ведь в случае поражения дистанция до заветной 12-й строчки была бы уже в четыре победы – за 10 матчей отыграть такое практически нереально.

