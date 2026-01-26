Брат за брата. Необычное голосование за звание лучшего игрока 20-го тура Суперлиги

Позади остался 20-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Он запомнился классной победой «Газпрома-Югра» над «Белогорьем». Поэтому из сургутской команды мы выбрали сразу двух волейболистов, причём братьев. А конкуренцию им в голосовании составит иранский легионер «Ярославича», который внёс огромный вклад в успех своей команды в Оренбурге.
Александр Костадинов («Газпром-Югра»)
Просто космический матч для доигровщика сургутян. 17 очков при показателе полезности «+14» и 88% реализации в атаке! Эффективность такая же – ведь ни одного мяча Костадинов не проиграл. Добавим к этому эйс и два блока. За три сета белгородцы так и не нашли управу на этого нападающего.
Слави Костадинов («Газпром-Югра»)
Переиграл не кого-нибудь, а Романа Порошина. Белгородцы атаковали хорошо, но сургутяне – ещё лучше: 65% командной реализации. Слави пасовал быстро, агрессивно, где-то – даже нагло, вкидывая мячи своим центральным даже не с идеальной доводки. У блокирующих «Белогорья» на троих всего один «чехол», и тот случился лишь в концовке третьей партии. Отличный матч связующего!
Мобин Насри («Ярославич»)
Если бы не он, «Ярославич» не увёз бы победу из Оренбурга. Особенно в ситуации, когда не пошла игра у диагональных. Но иранец взвалил на себя лидерство и, можно сказать, спас команду. 25 очков при полезности «+16», 69% реализации атак, пять блоков и эйс. Теперь клуб из Ярославля борется за плей-офф, а ведь в случае поражения дистанция до заветной 12-й строчки была бы уже в четыре победы – за 10 матчей отыграть такое практически нереально.