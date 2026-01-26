«Не можем прийти в себя». «Заречье-Одинцово» всё больше отстаёт от лидеров Суперлиги

В 19-м туре женской волейбольной Суперлиги состоялось сразу несколько интересных матчей. А особого внимания заслуживают встречи финалистов прошлого сезона – это противостояния с настоящей приставкой «топ».

Реванш «Ленинградки»

Самым ярким матчем тура уверенно можно назвать встречу участников «бронзовой» серии прошлого сезона – «Заречья» и «Ленинградки». Команда Александра Кашина не стала наступать на те же грабли, по которым прошлась в Санкт-Петербурге. Жёлто-чёрные чётко действовали от начала и до конца встречи, что и привело к победе и убедительному реваншу в трёх сетах.

Для «Заречья» это вторая осечка после новогодних праздников. Подмосковную команду продолжает штормить после Суперкубка. На это посетовал и главный наставник Константин Ушаков: «Мы пока играем эпизодами. Есть моменты замечательные, есть отвратительные. Когда эти плохие эпизоды уйдут, тогда и начнём выигрывать. В данный момент не получается, но мы движемся в правильном направлении. Возникли определённые сложности после Суперкубка, не можем прийти в себя. Будем работать, работать и работать. Мы знаем, что надо делать: потерпеть и продолжать тренироваться. В прошлом сезоне у нас тоже был спад по ходу чемпионата. Терпение».

В борьбе двух равных и амбициозных команд всё решили нюансы: блок забрали зареченки (12:11), но победный перевес «пчёлкам» обеспечили другие компоненты игры: атака (47:35) и подача (4:2 по эйсам). Этот матч хоть и не повлиял на расстановку мест в турнирной таблице, но ослабил позиции «Заречья» и позволил «Ленинградке» вплотную подобраться к тройке.

Казань обыграла чемпионок

Другой топ-матч был сыгран в Казани. Столица Татарстана стала местом встречи двух финалистов прошлого сезона – калининградского «Локомотива» и «Динамо-Ак Барс». Вот только, в отличие от подмосковного триллера, игра в Казани прошла без лишней драмы и завершилась победой хозяек.

«Главное, что с первых минут нам удалось держать свою подачу. Мы выбили соперника с приёма: в первой партии их показатели упали примерно до 20%. Сначала у нас были сложности в атаке, на что тренер обращал внимание на протяжении всей игры, но затем мы прибавили. В целом я довольна игрой. Конечно, после мощного старта мы немного сбавили агрессию на подаче, что позволило сопернику наладить приём, но в остальном всё прошло супер», – прокомментировала победу Камилла Реброва, лучший игрок матча.

Если разбирать элементы игры, то при равенстве очков на блоке (5:5), хозяйки лучше смотрелись в атаке (44:39). Однако решающим фактором успеха команды из Казани стала хорошая подача – 10 эйсов против двух у гостей.

Дома и стены помогают

Омская команда после громкой победы на «G-Drive Арене» потерпела уже второе подряд поражение и потеряла драгоценные очки в борьбе за место в зоне плей-офф. В этот раз «Омичка» недобрала важных очков в игре с одним из аутсайдеров чемпионата – краснодарским «Динамо».

Южанки в очередной раз доказали, что дома умеют играть на удивление хорошо. Четыре победы из своих пяти краснодарские волейболистки одержали именно на домашней площадке. Вот и в субботнем матче хозяйки лучше смотрелись в нападении и на подаче: атака – 72:46, подача – 7:2. Южанки уступили гостьям только блок – 10:14. А главными героинями встречи стали доигровщицы – Татьяна Ежак и Ярослава Симоненко. На двоих волейболистки забили 45 мячей – это ровно половина от числа общекомандных очков.

Что ещё было в 19-м туре?

В Туле «Уралочка» продлила свою победную серию. Это уже восьмой матч, который уральская команда выигрывает, начиная с 12-го тура. Волейболистки «Тулицы» держали интригу все три сета, но гостьи оказались хладнокровнее в концовках и записали очередную победу на свой счёт.

Волейболистки ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

Московское «Динамо», саратовский «Протон» и «Корабелка» из Санкт-Петербурга тоже уверенно забрали свои домашние матчи. Столичные волейболистки взяли реванш у челябинского «Динамо-Метар». Саратов не позволил дома разыграться красноярскому «Енисею». А команда Светланы Сафроновой спокойно разобралась с белорусской «Минчанкой».

Что в турнирной таблице?

Встречи 19-го тура не повлияли на расстановку сил в верхней части турнирной таблицы. Даже после поражений «Заречье» и «Локомотив» остались на своих местах. Менялись местами лишь те клубы, которые борются за попадание в зону плей-офф. Так, «Протон» после домашней победы и осечки прямых конкурентов оказался в восьмёрке. В группе аутсайдеров краснодарское «Динамо» сделало рокировку с красноярским «Енисеем». Теперь южанки – 12-е.

Центральным матчем 20-го тура, который стартует 30 января, станет противостояние калининградского «Локомотива» и «Заречья». Также интригующей может быть встреча «Уралочки-НТМК» и московского «Динамо», которая пройдёт на площадке уральской команды.