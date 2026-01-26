Сильных доигровщиц три, но лучшей может быть только одна! Кто станет главной звездой тура?

19-й тур женской Суперлиги не обошёлся без интригующих матчей. Чего только стоят встречи финалистов прошлого сезона в Казани и в Одинцове, в которых сильнее оказались клубы, проигравшие свои медальные серии, «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Также сюрприз преподнёс один из аутсайдеров чемпионата – краснодарское «Динамо». Южанки вновь воспользовались преимуществом своей площадки и одолели гостий из Омска.
Кто ковал победы своих команд – тот и попал в наш рейтинг.
Валерия Романова («Ленинградка»)
Это вторая победа «Ленинградки» в битве с претендентами на медали чемпионата и вторая успешная игра Валерии Романовой. Романова своими атаками с высокого мяча постоянно терзала защиту подмосковной команды. Символично, что именно её результативным ударом и завершился непростой матч. Доигровщица стала самой результативной волейболисткой в составе «пчёлок», наколотив 16 мячей третьей команде лиги.
Ярослава Симоненко («Динамо» Краснодар)
Ярослава привлекла всеобщее внимание в матче с «Омичкой». Да, по набранным очкам она уступила партнёрше по команде Татьяне Ежак. Зато в целом по игре Ярослава была лучшей в составе «Динамо» и завершила матч с показателем полезности «+18». Именно на её подачах команды задерживались в расстановках дольше всего. Симоненко уверенно держала приём (69%), а в атаке доигровщица смогла реализовать 45% отданных ей мячей.
Камилла Реброва («Динамо-Ак Барс»)
Камилла громко заявила о себе во встрече с «Локомотивом». Она держала высокий уровень игры на протяжении всего матча, набрав очки во всех элементах: 13 мячей в атаке, один блок и два эйса. По результативности Реброва конкурировала только с главным бомбардиром казанского клуба – Брайелин Мартинес. А по итогам встречи даже опередила доминиканку на два очка. Да и на задней линии Реброва была вне конкуренции: по качеству доводки (62%) доигровщица превзошла основного либеро команды (57%) при том что приняла в два раза больше мячей, чем Мария Бибина!