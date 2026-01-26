Скидки
Волейбол, женская Суперлига, рейтинг топ-3 игрока 19-го тура: Валерия Романова, Камилла Реброва, Ярослава Симоненко

Сильных доигровщиц три, но лучшей может быть только одна! Кто станет главной звездой тура?
Елена Коваленко
Реброва/Симоненко/Романова
Камилла Реброва, Ярослава Симоненко и Валерия Романова принесли своим командам победы. Но кто сыграл ярче всех?

19-й тур женской Суперлиги не обошёлся без интригующих матчей. Чего только стоят встречи финалистов прошлого сезона в Казани и в Одинцове, в которых сильнее оказались клубы, проигравшие свои медальные серии, «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Также сюрприз преподнёс один из аутсайдеров чемпионата – краснодарское «Динамо». Южанки вновь воспользовались преимуществом своей площадки и одолели гостий из Омска.

Кто ковал победы своих команд – тот и попал в наш рейтинг.

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.1

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 19-го тура женской Суперлиги
Фото: ЖВК «Ленинградка»
1 место

Валерия Романова («Ленинградка»)

Это вторая победа «Ленинградки» в битве с претендентами на медали чемпионата и вторая успешная игра Валерии Романовой. Романова своими атаками с высокого мяча постоянно терзала защиту подмосковной команды. Символично, что именно её результативным ударом и завершился непростой матч. Доигровщица стала самой результативной волейболисткой в составе «пчёлок», наколотив 16 мячей третьей команде лиги.

Фото: ЖВК «Динамо Краснодар»
2 место

Ярослава Симоненко («Динамо» Краснодар)

Ярослава привлекла всеобщее внимание в матче с «Омичкой». Да, по набранным очкам она уступила партнёрше по команде Татьяне Ежак. Зато в целом по игре Ярослава была лучшей в составе «Динамо» и завершила матч с показателем полезности «+18». Именно на её подачах команды задерживались в расстановках дольше всего. Симоненко уверенно держала приём (69%), а в атаке доигровщица смогла реализовать 45% отданных ей мячей.

Фото: ЖВК «Динамо Ак Барс»
3 место

Камилла Реброва («Динамо-Ак Барс»)

Камилла громко заявила о себе во встрече с «Локомотивом». Она держала высокий уровень игры на протяжении всего матча, набрав очки во всех элементах: 13 мячей в атаке, один блок и два эйса. По результативности Реброва конкурировала только с главным бомбардиром казанского клуба – Брайелин Мартинес. А по итогам встречи даже опередила доминиканку на два очка. Да и на задней линии Реброва была вне конкуренции: по качеству доводки (62%) доигровщица превзошла основного либеро команды (57%) при том что приняла в два раза больше мячей, чем Мария Бибина!

