Сильных доигровщиц три, но лучшей может быть только одна! Кто станет главной звездой тура?

19-й тур женской Суперлиги не обошёлся без интригующих матчей. Чего только стоят встречи финалистов прошлого сезона в Казани и в Одинцове, в которых сильнее оказались клубы, проигравшие свои медальные серии, «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Также сюрприз преподнёс один из аутсайдеров чемпионата – краснодарское «Динамо». Южанки вновь воспользовались преимуществом своей площадки и одолели гостий из Омска.

Кто ковал победы своих команд – тот и попал в наш рейтинг.

