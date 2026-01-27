«Белогорье» всухую проиграло два последних матча — 0:6. Да что же творится с командой?

«Белогорье» неприятно удивило своих болельщиков в прошлом туре, проиграв «Газпрому-Югра» со счётом 0:3. Матч с «Локомотивом» был шансом для команды реабилитироваться перед своими болельщиками. Но получились те же 0:3, причём со схожим сценарием. Что же творится с белгородцами?

На самом деле, первый месяц нового года – традиционно сложный для команд-лидеров. Усталость даёт о себе знать. Тот же «Локомотив» в последних своих встречах тоже не выглядел уверенно: еле-еле одолел МГТУ, мог проиграть тем же сургутянам, да и дома в матче с «Динамо-ЛО» победил тяжело.

Игра «Белогорья» и «Локомотива» получилась равной. В первых двух партиях у белгородцев были вполне осязаемые шансы. По ходу стартового сета хозяева лидировали с преимуществом в три очка, во втором игровом отрезке с «-3» уходили на «+2». Более того, в первой партии была у «Белогорья» и атака на сет. Этот длинный розыгрыш запомнился огромным количеством суеты и сумбура на стороне хозяев. Они никак не могли решить, кому делать первое касание, все готовились атаковать. И так было четыре раза. В итоге «Локо» получил шанс на доигровку и его реализовал. А следом двумя блоками выиграл партию.

Игроки МВК «Белогорье» Фото: МВК «Белогорье»

У белгородцев второй матч подряд выпадает один из крайних нападающих. Если с «Югрой» это был Мохамед Аль Хачдади, то на этот раз марокканец оказался в порядке, зато в тень ушёл Павел Тетюхин. Капитан и ментальный лидер завершил встречу с показателем полезности «-4». Понятно, что доигровщик совсем недавно восстановился после повреждения, однако он слишком много значит для своей команды, чтобы такой провал был незаметен. Сразу же неуютно себя чувствуют центры, некомфортно и Роману Порошину.

У Симеона Николова с нападающими тоже не всё было хорошо: оба доигровщика – Воронков и Курбанов – в атаке не блеснули. Зато уже привычно хорош был Илья Казаченков, а когда позволял приём, болгарин подключал центров. Кстати, «Локо» этот матч провёл без Дмитрия Лызика. Юрий Бражнюк картины точно не испортил, хотя с Лызиком, наверное, сибирякам было бы попроще. Даже при не самой яркой игре у железнодорожников ощущается запас прочности. Который пока не просматривается у «Белогорья».

Судьба игры решилась в трёх компонентах. Во-первых, на блоке – здесь у «Локо» явное преимущество — 8:4. Во-вторых, белгородцы проиграли девять мячей в атаке против всего трёх у соперника. Ну а красноречивее всего говорит о преимуществе гостей статистика атак в сложных условиях, с негативного приёма. Здесь команда Пламена Константинова реализовала 63% при всего одном проигранном мяче. У «Белогорья же 37% и целых шесть потерь.

Павел Тетюхин в начале сезона много говорил о командном вайбе. Так вот, сейчас его «львам» и не хватает. Есть ощущение, что недостаёт ещё и опыта тренерскому штабу. Коннект с командой у тандема Баранов – Колодинский точно есть, но вот точных решений, тактических изысков пока не видно. Конечно, со временем это придёт, однако шишки набивать больно.

В результате сейчас «Белогорье» на пятом месте с семью поражениями. Столько же у «Динамо-ЛО», правда, очков у сосновоборцев сильно меньше – аж на восемь, но при одной встрече в запасе. Так что и пятое место уже под угрозой, ведь в следующем туре белгородцы отправляются в Казань. Ну а лидирующая четвёрка исчезает на горизонте: дистанция до петербургского «Зенита» и «Динамо» – уже три победы. Отыграть такое за девять туров невероятно сложно, нужны осечки конкурентов. Впрочем, клубу из Белгорода не до чужих проблем. Им нужно разобраться в себе и вернуть победный вайб.