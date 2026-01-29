«Кузбасс» прервал чёрную серию. Главные события 21-го тура мужской волейбольной Суперлиги

Казанский «Зенит» по-прежнему на первом месте в турнирной таблице, но матчи с прямыми конкурентами ещё впереди.

21-й тур мужской волейбольной Суперлиги многое расставил по своим местам. Сейчас, когда каждой команде до конца регулярки осталось сыграть по девять матчей, в турнирной таблице многое становится явным. Ну или по крайней мере близко к этому. Рассказываем о главных событиях тура.

«Белогорье» — в игровой яме

Во второй раз подряд белгородцы проиграли 0:3. Да, уступить «Локомотиву» не так больно, как «Газпрому-Югра», но пугает один и тот же сценарий. Команда Сергея Баранова отдаёт концовки. Нельзя сказать, что «львы» играют плохо, однако результата нет. Об этом после матча рассуждал и капитан Павел Тетюхин.

«Основная проблема остаётся той же – проигранные концовки и какая-то неуверенность. Мы играем дома, где мы должны поддавливать соперника, цеплять, а как будто мы находимся под таким давлением. Не было замечено за нами такого ранее, но проигранные концовки становятся для нас каким-то чёрным пятном в последних играх. Моментами играем неплохо, самоотдача, конечно, где-то помогает с защитой, со страховкой, однако целостной картины нет, в какую-то игровую яму свалились. Играем, опять же, неплохо, настрой есть, но концовки просто рушат всё впечатление об игре», – заметил доигровщик.

У «Белогорья» снова не лучший матч выдал Роман Порошин – и вновь выпал один из крайних нападающих. Если с Сургутом не пошло у Мохамеда Аль Хачдади, то в этот раз в минусе завершил встречу Тетюхин. «Локомотив» в атаке тоже не блистал, однако выглядел куда более зрелой и уверенной в себе командой. Теперь белгородцам будет очень тяжело подняться в топ-4. Ну а сибиряки всё ближе к тому, чтобы закончить регулярный чемпионат на втором месте.

Конец чёрной серии

«Горький» и «Кузбасс» к очной встрече подходили с двумя очень неудачными сериями. Нижегородцы в 2026 году проиграли пять матчей, не взяв ни сета. У кемеровчан же и вовсе было 12 поражений подряд ещё с 2025-го. В итоге обе чёрные полосы завершились, но порадовался этому только «Кузбасс».

Команда Сергея Троцкого вновь показала волнообразный волейбол, сочетая классные отрезки с провальными. «Горький» играл чище, стабильнее, однако без феерии. Неудивительно, что встреча докатилась до пятой партии.

А там нижегородцы дрогнули. Семь собственных ошибок в укороченном сете – это катастрофа. «Кузбасс» в концовках чувствует себя, как правило, неуверенно, но в этой встрече именно сибиряки были крепче. И, пожалуй, заслуженно победили. Личный рекорд установил в этом матче Егор Сиденко – 31 очко. Эта победа позволила кемеровчанам вновь оторваться от МГТУ.

Егор Сиденко (МВК «Кузбасс») Фото: ВК «Кузбасс»

«Сейчас в нижней части турнирной таблицы всё ровненько. Там две-три игры цепануть – и мы уже в плей-офф. Поэтому у нас ничего не потеряно, мы будем бороться. Наконец-таки мы порадовали наших болельщиков, которые ждали эту победу. Хочется извиниться, что они так долго ждали», – радовался Сиденко.

«Оренбуржье» выжило в Уфе

Ещё один матч-триллер подарили нам «Динамо-Урал» и «Оренбуржье». Соседи по турнирной таблице логично сыграли пять сетов. Оренбуржцы выходили вперёд – уфимцы догоняли. И вполне могли завершить встречу в свою пользу, поскольку на тай-брейке вели со счётом 7:4. Но на подачу вышел блокирующий гостей Александр Ткаченко, и у хозяев внезапно пропала вся игра. Четыре блока подряд – и счёт уже 7:10. Огромный заряд уверенности для гостей.

К чести уфимцев, они не сдались и смогли отыграться – подняли мячи в защите и реализовали свои шансы. Здорово на этом отрезке проявил себя новичок команды Владислав Енин, забивавший из четвёртой зоны. А когда Крсманович отловил своего визави в центре, «Динамо-Урал» получило матчбол – 15:14.

Но этот матч не мог завершиться так просто. Михаил Хлякин снялся, а затем в длинном розыгрыше сложный мяч не забил Сергей Пирайнен – и уже матчбол у гостей. Потом ситуация снова развернулась на 180 градусов – дважды уральцы реализовали доигровки и опять оказались в шаге от победы. Однако сделать этот шаг им было не суждено – команда Антона Вольвича снова вышла вперёд, а решающее очко набрала блоком: Енин не смог исправить не лучшую передачу. Победа «Оренбуржья», которая позволила команде и подняться на одну строчку вверх в турнирной таблице, и оторваться от «Динамо-Урала». Для подопечных Колчина попадание в плей-офф теперь под большим вопросом.

Игроки МВК «Оренбуржье» Фото: МВК «Оренбуржье»

Что ещё было в 21-м туре?

Казанский «Зенит» в четырёх сетах переиграл «Газпром-Югра». Сургутяне вновь дали бой топ-сопернику, взяли первую партию, имели шансы довести дело и до тай-брейка, но команда Вербова получила импульс с выходом Константина Абаева. Связующий перенастроил атаку команды, да и на подаче помог.

Петербургский «Зенит» взял реванш у «Енисея» за поражение в первом круге. У гостей на этот раз отличный матч выдал диагональный Виталий Фетцов, однако класс команды Алекно сказался — в концовках петербуржцы были лучше.

«Динамо-ЛО» выдало, пожалуй, лучшую игру в сезоне, камня на камне не оставив в гостях от «Новы». Сосновоборцы просто сожрали лидеров самарцев, а сами были хороши в атаке, несмотря на довольно средний приём.

«Факел» выиграл в Ярославле, несмотря на то что Юри Романо пропустил встречу из-за болезни, а Василий Капранов провалил матч. Зато сыграла замена Романа Емполова — Клим Мозжухин выдал почти идеальное выступление и не дал хозяевам зацепиться даже за сет. Есть вторая победа в 2026 году!

«Динамо» в заключительном матче тура спокойно разобралось с МГТУ. Переболевший Сапожков вернулся в заявку, однако на площадку не выходил. Впрочем, и без его помощи победа получилась крайне уверенной.

Что в турнирной таблице?

Первая четвёрка уже далеко убежала от преследователей. Казань уверенно возглавляет таблицу, а вот «Локомотив», «Зенит» и «Динамо» – следом. Но казанцам ещё предстоят матчи с прямыми конкурентами – что-то может поменяться.

«Белогорье» отстаёт от топ-4 уже на три победы, а снизу «львов» догнало «Динамо-ЛО», уступающее только по очкам. Здесь тоже борьба ещё впереди!

«Оренбуржье» благодаря выигрышу в Уфе обошло «Горький», а «Динамо-Урал» для заветной 12-й строчки теперь уже нужны две победы. В самом низу «Кузбасс» вновь оторвался от МГТУ, и для «студентов» ситуация становится угрожающей.

22-й тур пройдёт с 31 января по 2 февраля. Главное его событие – «классика отечественного волейбола» – казанский «Зенит» против «Белогорья». Любопытно будет посмотреть и на матч «Факела» с «Динамо-Уралом», а «Газпром-Югра» завершит свой «хоррор-тур» встречей в Оренбурге.