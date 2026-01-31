Они тащили команды на себе! Кто был лучшим игроком 21-го тура мужской Суперлиги?

В 21-м туре мужской волейбольной Суперлиги мы выделили трёх нападающих. Они вовремя подстраховали партнёров, у которых совсем не пошла игра, взвалили на себя бремя лидерства и, даже не согнувшись под ним, привели свои команды к непростым победам в принципиальных матчах.
Но чьё выступление было самым ярким? Это решаете вы!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Илья Казаченков («Локомотив»)
В матче с «Белогорьем» провалились два доигровщика «Локо»: Фёдор Воронков и Омар Курбанов ушли в минус. Поэтому основная нагрузка легла на Илью Казаченкова. И тот не подвёл: 20 очков и «+14» по полезности. При этом ни единой ошибки в атаке при 63% реализации, и всего один раз белгородцы закрыли его блоком! Николову было на кого опереться. А итог – 3:0!
Клим Мозжухин («Факел»)
«Факел» приехал в Ярославль без Юри Романо, а Василий Капранов совершенно не попал в игру. На замену вышел Клим Мозжухин и стал настоящим джокером: 65% реализации атак без ошибок, один блок и два эйса. А в сумме 16 очков и «+13». В итоге даже без лидеров северяне уверенно победили на выезде!
Егор Сиденко («Кузбасс»)
12 поражений подряд – такой была чёрная серия «Кузбасса». И вот её удалось прервать в Нижнем Новгороде. Львиная доля заслуги в этом у Егора Сиденко. Диагональный установил свой личный рекорд, набрав 31 очко с полезностью «+15». А два других крайних нападающих кемеровчан по этому показателю в минусе. Выиграть матч в такой ситуации – дорогого стоит!