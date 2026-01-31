Если у партнёров не идёт игра — нужно браться за дело самому! У этих парней получилось.

Они тащили команды на себе! Кто был лучшим игроком 21-го тура мужской Суперлиги?

В 21-м туре мужской волейбольной Суперлиги мы выделили трёх нападающих. Они вовремя подстраховали партнёров, у которых совсем не пошла игра, взвалили на себя бремя лидерства и, даже не согнувшись под ним, привели свои команды к непростым победам в принципиальных матчах.

Но чьё выступление было самым ярким? Это решаете вы!

