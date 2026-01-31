Время мести. «Уралочка» уверенно обыграла «Динамо» во втором круге женской Суперлиги

Команде Михаила Карполя потребовалось всего три сета, чтобы завершить матч в свою пользу.

20-й тур женской Суперлиги свёл в матче второго круга две титулованные команды – московское «Динамо» и «Уралочку-НТМК». Первая встреча двух претендентов на медали прошла в упорной борьбе. В Москве для того, чтобы определить победителя, командам пришлось использовать все пять партий, и тогда «Динамо» на тай-брейке смогло дожать «Уралочку».

Повторный матч показал, что уральские волейболистки хорошо усвоили урок, а работу над ошибками сделали просто отлично. Ведь для того, чтобы взять реванш, команде Михаила Карполя понадобилось всего три сета.

С первых розыгрышей команды взвинтили темп. Команды обменивались острыми атаками, но тактика была разной. Если связующая Ольга Хлебникова играла преимущественно через «центр», то Елизавета Синицына строила нападение через крайних игроков. Начало было равным (10:10), однако центральные «Уралочки» создали соперницам большие проблемы. На подачах Елизаветы Фитисовой и Оксаны Швыдкой уральская команда заработала больше всего брейковых мячей. С помощью из серий подач «Уралочка» и зашла в концовку партии с преимуществом в шесть мячей. И сетбол был реализован с первой попытки. Ольга Ваганова поставила точку своим пушечным ударом.

Елизавета Фитисова Фото: uralochka-vc.club

Начало второго сета было похожим: команды обменивались успешными действиями до середины сета. После чего уже «Динамо» оформило задел в три мяча, а хозяйки перешли в режим погони. Благодаря пушечным атакам Елизаветы Протопоповой «Уралочка» вернулась в игру. Результативное нападение диагональной поддержала и Фитисова. Удары блокирующей немного охладили пыл москвичек, но концовка всё равно получилась горячей. Гостьи первыми добрались до сетбола, однако реализовать его не смогли. Опытная Наталия Гончарова допустила осечку на подаче. И этим сразу воспользовались хозяйки площадки, реализовавшие две атаки подряд – 26:24.

Наталия Гончарова Фото: vldinamo.ru

При 0:2 динамовки не опустили руки, а продолжили бороться. Вот только запала гостьям хватило до счёта 12:12. После чего у хозяек включился дуэт леворуких нападающих Тица – Протопопова, который просто растерзал защиту и блок москвичек. Даже выход на площадку экс-капитана уральской команды Ксении Купряшкиной не помог «Динамо» изменить ситуацию. «Уралочка-НТМК» с комфортным преимуществом довела партию, а с ней и матч до победы.

Уральские волейболистки взяли уверенный реванш за поражение в первом круге, а вместе с тем и продлили свою победную серию, которая насчитывает уже девять встреч. Команда Михаила Карполя оставила за собой второе место. А «Динамо» опустилось на пятое, пропустив вперёд «Ленинградку».

Но следующий тур снова потребует максимальной концентрации от уральских волейболисток, потому что им предстоит встреча с лидером чемпионата – казанским «Динамо». Это, безусловно, будет главный матч тура!