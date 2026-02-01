Драка при галстуках. «Классика» российского волейбола осталась за Казанью

В 22-м туре центральным матчем оказалась «Классика» российского волейбола – Казань против Белгорода, «Зенит-Казань» против «Белогорья». Это противостояние – действительно знаковое для нашего волейбола, и в последнее время оно стало настоящим брендом. Вот и на этот раз клубы приготовили специальную форму для встречи с ретромотивами, а организаторы попросили казанских болельщиков по возможности прийти в костюмах и вечерних платьях. И достаточно большое количество людей этому призыву последовало!

Но это об антураже, а к самой игре команды подходили в разном настроении и состоянии. Казань уверенно лидирует, оторвавшись от преследователей, белгородцы же проиграли два последних матча с общим счётом 0:6 и уже практически попрощались с надеждами оказаться в топ-4 по итогам регулярки.

И по двум первым сетам казалось, что грустная серия без выигрыша даже сета продолжится. Да, в первой партии всё было близко, однако чувствовалась уверенность команды Алексея Вербова. И да, в очередной раз мы говорим о концовках. А второй сет лидер забрал за явным преимуществом.

Почему так случилось? В первую очередь потому, что гости не ставили перед казанцами сложных задач в приёме. Цифры в этом элементе в первых двух сетах у хозяев были космическими: 90% и 89%! Да, у «Белогорья» неплохо работал блок, но и центральные Казани не отставали, прикрыв своих визави в центре. Сами «львы» принимали достаточно средне и на высоких мячах давали своим оппонентам шансы на контратаки, чем те и пользовались.

Игроки МВК «Белогорье» Фото: belogorievolley.ru

Однако в третьей партии динамика изменилась. Нужно понимать, что «Белогорье» со своим цепким и техничным стилем игры – очень неудобный соперник для Казани. Ну и после двух очень сильных сетов у команды Вербова наступил вполне ожидаемый спад. Провал в середине партии – гости получили шанс и его реализовали. Подтянулся приём, а вместе с ним и атака.

На четвёртый сет Алексей Вербов выпустил Дражена Лубурича вместо Максима Михайлова. Лидер атак Казани на этот раз получал не так много передач, основная нагрузка выпала на тандем доигровщиков Волков – Лабинский. Серб же за одну партию получил ровно половину от нагрузки Михайлова за три. В целом справился, хотя и проиграл три мяча. У Казани резко просел приём, что тоже вполне понятно: держать такие космические цифры всю встречу почти невозможно. Зато повеселее дела пошли в нападении. Однако у белгородцев были шансы перевести матч в концовку. И кто знает, чем закончилось бы дело, не получи травму Ярослав Подлесных. Доигровщик подвернул голеностоп в длинном розыгрыше. Вместо него вышел Андрей Марченко, но Роман Порошин не рискнул включать в атаку «холодного» нападающего. Партия докатилась до концовки, в которой чуть увереннее сыграли хозяева.

Итог – заслуженная победа Казани, хотя по игре всё было достаточно близко. Хозяева лучше принимали и защищались, это стало ключом к победе. Даже «Белогорье» – команда, которая славится своими действиями в обороне, – уступила и по числу доигровок, и по их реализации. Тем не менее кажется, что шаг к выздоровлению «львы» сделали. Да, о топ-4 скорее всего можно забыть, однако подвести себя к плей-офф в наилучшем состоянии важнее. А «Зенит-Казань» ещё раз подтвердил свой класс. Первое место в регулярке от Вербова и компании уже не должно уплыть. Впрочем, как и все последние годы.