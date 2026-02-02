Пробили стену! «Локомотив» в трёх партиях разобрался с неприступным «Заречьем»

На календаре – февраль, а болельщики ещё не забыли огненное противостояние «Заречья» и «Локомотива» в первом круге Суперлиги. Тогда в Одинцове команды сыграли максимальное количество партий, а завершилась встреча победой подмосковных волейболисток. Даже 44 очка бразильянки Киси Насименто не спасли команду Андрея Воронкова от поражения.

В полуфинале Суперкубка сценарий повторился, и победа опять ускользнула от железнодорожниц. И только с третьей попытки калининградской команде удалось взять неприступную подмосковную крепость. Всего за три сета!

Команды начали мощно, в обменах скоростными атаками. Нападение стало ключевым фактором в первом сете: 57% реализованных атак против скромных 23% у соперниц помогли «Локомотиву» склонить чашу весов на свою сторону. Диагональная Киси Насименто включилась с самого старта, а на подаче связующей Анны Погорельченко хозяйки совершили рывок – «+4».

Железнодорожницы смогли прихватить центров «Заречья», поэтому гостьям пришлось свести атаку на края. Однако и там всё было не так гладко. Нападающие, пытаясь обвести неприступный блок, стали допускать ошибки. И в концовку сета «Локо» вошёл уже с преимуществом «+9». Константин Ушаков заменой связующих попытался изменить рисунок игры, но уменьшения количества брака в нападении не добился. Зато у хозяек, кроме Киси, разыгралась и Капралова, которая тремя результативными ударами и завершила сет.

Киси Насименто Фото: ЖВК «Локомотив» (Калининград)

Железнодорожницы, уверенно выиграв первую партию, включили режим «турбо» и во второй (4:0, 17:6). «Локо» поймал кураж и доминировал, а у «Заречья» следом за нападением просел ещё и приём – с 48% до 38%. Константин Ушаков перерывами и заменами пытался расшевелить своих игроков. Вот только сработало это лишь под занавес сета. Усилиями Ольги Бирюковой на подачах, одна из которых завершилась эйсом, зареченкам удалось создать интригу, сократив отставание до трёх мячей. Однако затем сама капитан и допустила осечку, подарившую хозяйкам победу в партии.

Третий сет получился самым упорным в матче. Хотя начался он по сценарию первых двух. Ушакову вновь пришлось брать тайм-аут, но в этот раз пауза пошла команде на пользу: гостьи добыли нужные брейковые мячи на подаче Юлии Бровкиной, и преимущество хозяек быстро растаяло. После чего игра стала напоминать качели, где лидер менялся каждые два розыгрыша. У «Заречья» солировала Бирюкова, а у «Локо» – Киси. Обе волейболистки, кстати, по окончании встречи стали самыми результативными в своих командах: у доигровщицы было 12 очков, у диагональной – 16. Однако если у бразильянки была помощь от Анастасии Капраловой, то Бирюкова тянула в одиночку. Это и сделало разницу в концовке. «Локомотив» первым добрался до матчбола, а реализовал его одиночный блок Полины Беликовой. Очень важная победа железнодорожниц, наконец-то прервавших серию из трёх поражений.

Впрочем, эта встреча никак не повлиял на расстановку сил в турнирной таблице. «Заречье» осталось на третьем месте, «Локомотив» – на шестом.

В следующем туре обе команды сыграют с соперниками, которые стоят ниже их в турнирной таблице. «Локомотив» отправится в гости к челябинскому «Динамо-Метар», а «Заречье» сразится в Саратове с «Протоном».