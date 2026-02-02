Скидки
Волейбол

Волейбол, женская Суперлига, главные события 20-го тура, результаты матчей, турнирная таблица, рекорд Натальи Слаутиной

Неожиданный рекорд от краснодарского «Динамо». Так круто ещё никто не блокировал!
Елена Коваленко
Главные события 20-го тура женской Суперлиги
Наталья Слаутина накрыла соперниц 13 раз за матч и помогла своей команде добыть важную победу.

Чем ближе концовка регулярного чемпионата в женской волейбольной Суперлиге, тем интереснее становится наблюдать за противостояниями. И 20-й тур не стал исключением. В нём было всё: пятисетовые триллеры, реванши за первый круг и даже рекорд по количеству поставленных за игру блоков.

Рассказываем обо всём интересном в подробностях.

Результаты всех матчей 20-го тура

Реванш в Калининграде

Калининградский «Локомотив» наконец-то смог преодолеть подмосковный рубеж! Команда Андрея Воронкова на протяжении всего матча с «Заречьем» играла максимально сконцентрированно, что и отразилось на итоговом результате. Убедительная победа железнодорожниц в трёх сетах!

Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко, Броникова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Как и в матче первого круга, главной ударной силой «Локо» была диагональная Киси Насименто. Бразильянка, хоть и набрала в этот раз не 44 очка, а 16, всё равно стала самой результативной и сильно помогла своей команде.

У «Заречья» же диагональные явно проседали. Богумила Бярда за три партии смогла забить всего три мяча. А её сменщица Юлия Максимова и вовсе оказалась вне заявки. Это ощутимо ослабило подмосковный клуб, учитывая, что и у доигровщиков дела обстояли не так уж оптимистично: Сперскайте и Бирюкова реализовали только 31% мячей. И даже лучшая блокирующая чемпионата Юлия Бровкина смогла закрыть атаку соперниц лишь раз.

Хозяйки полностью выиграли сетку: атака – 47:33, блок – 12:9. «Локомотив» абсолютно закономерно прервал серию из трёх поражений.

Подробнее об игре в Калининграде:
Пробили стену! «Локомотив» в трёх партиях разобрался с неприступным «Заречьем»
Пробили стену! «Локомотив» в трёх партиях разобрался с неприступным «Заречьем»

Уральские отличницы

«Уралочка-НТМК», получив пощёчину от московского «Динамо» в первом круге, решила не подставлять вторую щёку. Хозяйки не стали искушать судьбу и завершили встречу в трёх сетах. Столичный клуб стал уже третьей командой, с которой уральские волейболистки рассчитались за поражение.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Трухина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Ключевым отрезком матча стал второй сет, точнее, его концовка, в которой уральские волейболистки сыграли хладнокровнее и чище. Победа придала екатеринбурженкам ещё больше уверенности, и третья партия стала логичным завершением всего матча.

Подробный разбор этого матча:
Время мести. «Уралочка» уверенно обыграла «Динамо» во втором круге женской Суперлиги
Время мести. «Уралочка» уверенно обыграла «Динамо» во втором круге женской Суперлиги

«Уралочка» на отлично сделала работу над ошибками. Если матч в Москве был проигран из-за собственного брака (тогда команда ошиблась 27 раз), то в Екатеринбурге уральские волейболистки допустили всего 11 осечек. Если смотреть по остальным элементам, то динамовки лучше смотрелись на подаче (3:2) и блоке (13:6), однако атаку с солидным преимуществом выиграли хозяйки (55:36). Это уже девятая победа «Уралочки», однако следующий тур станет проверкой на прочность для команды Михаила Карполя. А всё потому, что она поедет в Казань, где встретится с лидером Суперлиги – «Динамо-Ак Барс».

Рекорд в Минске

Краснодарское «Динамо» в 20-м туре пошумело на славу. В этот раз подопечным Алексея Бабешина удалось это сделать на выезде. Для южанок успех вне родных стен – большая редкость в текущем сезоне, поэтому трудовая победа в пяти сетах над «Минчанкой» дорогого стоит.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
30 января 2026, пятница. 18:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
2 : 3
Динамо Кр
Краснодар
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Чередникова, Лозюк, Маркевич, Наварро, Горная, Бурак, Тинникова
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова

В Минске команды разыграли настоящий триллер, в котором главные герои менялись на протяжении всего матча. Хозяйки вели по ходу встречи – 2:1, но не смогли дожать соперниц. Динамовки сделали невероятный камбэк, выиграв четвёртый сет со счётом 25:12! Неудивительно, что в таком горячем поединке и пятая партия вышла за рамки привычных 15 очков. Важную разницу для Краснодара сделала Наталья Слаутина. Именно скидка и блок центральной помогли «Динамо» одержать победу – 21:19. Ещё Наталья установила рекорд по количеству блоков в матче, поставив 13 «чехлов»! Ни у кого столько не было!

Наталья Слаутина

Наталья Слаутина

Фото: dinamokrasnodar.ru

Что ещё было в 20-м туре?

«Корабелка» и «Ленинградка» добились побед в домашних матчах. Подопечные Светланы Сафроновой уверенно разобрались с красноярским «Енисеем» в трёх сетах. Жёлто-чёрным же пришлось сыграть все пять партий с саратовским «Протоном». Но «пчёлки» проявили характер на тай-брейке и победили.

«Динамо-Ак Барс» катком прошлось по челябинскому «Динамо-Метар», не позволив соперницам даже думать о другом исходе. Все три сета казанские волейболистки контролировали ход матча и оформили шестую победу кряду.

«Тулице» победа далась намного труднее. «Омичка» вела в счёте на протяжении почти всего матча (1:0, 2:1), вот только для успеха этого оказалось недостаточно. Гостьи перехватили инициативу и пришли к финишу первыми.

Что в турнирной таблице?

Турнирная таблица женской Суперлиги

Яркие победы никак не повлияли на расстановку сил в верхней части таблицы. «Заречью» пока удаётся держаться в топ-3, но всё может измениться уже в следующем туре, потому что «Ленинградка» уже сравнялась с подмосковной командой по количеству побед (13). А ведь у «пчёлок» в запасе есть ещё несыгранный матч 15-го тура. Борьба за место в тройке накаляется!

Единственное изменение в таблице: «Тулица» ворвалась в восьмёрку.

Игры 21-го тура пройдут с 5 по 7 февраля. Центральным матчем недели станет встреча двух лидеров чемпионата – «Динамо-Ак Барс» и «Уралочки-НТМК». Команда Терзича постарается взять реванш за поражение в Нижнем Тагиле.

Кто с кем сыграет в 21-м туре?
