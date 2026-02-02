Неожиданный рекорд от краснодарского «Динамо». Так круто ещё никто не блокировал!

Чем ближе концовка регулярного чемпионата в женской волейбольной Суперлиге, тем интереснее становится наблюдать за противостояниями. И 20-й тур не стал исключением. В нём было всё: пятисетовые триллеры, реванши за первый круг и даже рекорд по количеству поставленных за игру блоков.

Рассказываем обо всём интересном в подробностях.

Реванш в Калининграде

Калининградский «Локомотив» наконец-то смог преодолеть подмосковный рубеж! Команда Андрея Воронкова на протяжении всего матча с «Заречьем» играла максимально сконцентрированно, что и отразилось на итоговом результате. Убедительная победа железнодорожниц в трёх сетах!

Как и в матче первого круга, главной ударной силой «Локо» была диагональная Киси Насименто. Бразильянка, хоть и набрала в этот раз не 44 очка, а 16, всё равно стала самой результативной и сильно помогла своей команде.

У «Заречья» же диагональные явно проседали. Богумила Бярда за три партии смогла забить всего три мяча. А её сменщица Юлия Максимова и вовсе оказалась вне заявки. Это ощутимо ослабило подмосковный клуб, учитывая, что и у доигровщиков дела обстояли не так уж оптимистично: Сперскайте и Бирюкова реализовали только 31% мячей. И даже лучшая блокирующая чемпионата Юлия Бровкина смогла закрыть атаку соперниц лишь раз.

Хозяйки полностью выиграли сетку: атака – 47:33, блок – 12:9. «Локомотив» абсолютно закономерно прервал серию из трёх поражений.

Уральские отличницы

«Уралочка-НТМК», получив пощёчину от московского «Динамо» в первом круге, решила не подставлять вторую щёку. Хозяйки не стали искушать судьбу и завершили встречу в трёх сетах. Столичный клуб стал уже третьей командой, с которой уральские волейболистки рассчитались за поражение.

Ключевым отрезком матча стал второй сет, точнее, его концовка, в которой уральские волейболистки сыграли хладнокровнее и чище. Победа придала екатеринбурженкам ещё больше уверенности, и третья партия стала логичным завершением всего матча.

«Уралочка» на отлично сделала работу над ошибками. Если матч в Москве был проигран из-за собственного брака (тогда команда ошиблась 27 раз), то в Екатеринбурге уральские волейболистки допустили всего 11 осечек. Если смотреть по остальным элементам, то динамовки лучше смотрелись на подаче (3:2) и блоке (13:6), однако атаку с солидным преимуществом выиграли хозяйки (55:36). Это уже девятая победа «Уралочки», однако следующий тур станет проверкой на прочность для команды Михаила Карполя. А всё потому, что она поедет в Казань, где встретится с лидером Суперлиги – «Динамо-Ак Барс».

Рекорд в Минске

Краснодарское «Динамо» в 20-м туре пошумело на славу. В этот раз подопечным Алексея Бабешина удалось это сделать на выезде. Для южанок успех вне родных стен – большая редкость в текущем сезоне, поэтому трудовая победа в пяти сетах над «Минчанкой» дорогого стоит.

В Минске команды разыграли настоящий триллер, в котором главные герои менялись на протяжении всего матча. Хозяйки вели по ходу встречи – 2:1, но не смогли дожать соперниц. Динамовки сделали невероятный камбэк, выиграв четвёртый сет со счётом 25:12! Неудивительно, что в таком горячем поединке и пятая партия вышла за рамки привычных 15 очков. Важную разницу для Краснодара сделала Наталья Слаутина. Именно скидка и блок центральной помогли «Динамо» одержать победу – 21:19. Ещё Наталья установила рекорд по количеству блоков в матче, поставив 13 «чехлов»! Ни у кого столько не было!

Наталья Слаутина Фото: dinamokrasnodar.ru

Что ещё было в 20-м туре?

«Корабелка» и «Ленинградка» добились побед в домашних матчах. Подопечные Светланы Сафроновой уверенно разобрались с красноярским «Енисеем» в трёх сетах. Жёлто-чёрным же пришлось сыграть все пять партий с саратовским «Протоном». Но «пчёлки» проявили характер на тай-брейке и победили.

«Динамо-Ак Барс» катком прошлось по челябинскому «Динамо-Метар», не позволив соперницам даже думать о другом исходе. Все три сета казанские волейболистки контролировали ход матча и оформили шестую победу кряду.

«Тулице» победа далась намного труднее. «Омичка» вела в счёте на протяжении почти всего матча (1:0, 2:1), вот только для успеха этого оказалось недостаточно. Гостьи перехватили инициативу и пришли к финишу первыми.

Что в турнирной таблице?

Яркие победы никак не повлияли на расстановку сил в верхней части таблицы. «Заречью» пока удаётся держаться в топ-3, но всё может измениться уже в следующем туре, потому что «Ленинградка» уже сравнялась с подмосковной командой по количеству побед (13). А ведь у «пчёлок» в запасе есть ещё несыгранный матч 15-го тура. Борьба за место в тройке накаляется!

Единственное изменение в таблице: «Тулица» ворвалась в восьмёрку.

Игры 21-го тура пройдут с 5 по 7 февраля. Центральным матчем недели станет встреча двух лидеров чемпионата – «Динамо-Ак Барс» и «Уралочки-НТМК». Команда Терзича постарается взять реванш за поражение в Нижнем Тагиле.