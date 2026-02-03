«Мы усвоим этот урок». Резервисты «Новы» сенсационно обыграли «Локомотив»

22-й тур мужской Суперлиги получился едва ли не самым упорным в сезоне. Сказывается близость финиша регулярного чемпионата. Команды выжимают из себя всё, чтобы оказаться как можно выше. Рассказываем о главном!

«Нова» сотворила сенсацию

Казалось, «Локомотиву» в матче с «Новой» будет легко. Наставник клуба из Самарской области Олег Миканович в этой игре дал отдых возрастным лидерам команды – Сергею Савину и Романасу Шкулявичусу. По ходу второй партии он поменял и основного связующего Николу Йововича. И стало только лучше! Голодные до игры резервисты не просто дали бой серьёзному сопернику, а довели матч до пятой партии, где просто разорвали оппонента.

Героем встречи стал диагональный Николай Зубов. 32 очка, 62% реализации атак и семь блоков! Теперь у Микановича будет приятная головная боль – кого выставлять на площадку в следующей игре?! А вот «Локомотив» смотрится тяжело. Дмитрий Лызик испытывает проблемы со спиной и пропустил уже второй матч. Фёдор Воронков после яркого дебюта вторую встречу завершает в минусе, как и его сменщик Александр Маркин. До матча в Самаре получалось выезжать за счёт Ильи Казаченкова, однако на этот раз с ним справились.

Игроки МВК «Нова» Фото: МВК «Нова»

«Они нас хорошо в приёме раскачали. Видно, что ребята, которые у «Новы» вышли играть – голодные. Они получают шанс, когда их основной состав частично отдыхает, и на свежаке пользуются этим. Думаю, мы усвоим этот урок. Равнодушных не было на площадке. Результат такой, какой есть, но мы старались. Бывают такие дни», – подвёл итог матча Ильяс Куркаев.

Что ж, Новосибирску после такого болезненного поражения нужно срочно перезагрузиться — впереди встречи с топ-клубами.

Казань выиграла «классику» у Белгорода

В «эль класико» российского волейбола «Зенит-Казань» победил «Белогорье». Для «львов» позитив в том, что они выиграли сет, да и в целом смотрелись неплохо. Но очков в копилку это, увы, не приносит. Казанцы же идеально принимали, однако в других элементах Алексей Вербов не может быть доволен игрой своей команды. Впрочем, на позиции клуба в турнирной таблице это никак не влияет, у лидера есть право на ошибку, и даже не на одну.

«Приём – единственное, что мы сделали прекрасно. Но стоит, конечно, отметить, что Белгород не то чтобы давил подачу, а больше удерживал. И тоже много ошибок у них было, когда пытались рисковать. С нашей стороны не самая качественная игра и на подаче, и в атаке. С таким приёмом по-хорошему мы должны заканчивать игру гораздо быстрее. Имея 75%, мы не должны позволять сопернику выигрывать третью партию и на морально-волевых уже и где-то на удаче забирать четвёртую. Так что общее впечатление среднее, но рад, что даже когда играли плохо, как сегодня, всё равно победили», – сказал Вербов.

Три часа волейбола в Оренбурге

Матч 22-го тура между «Оренбуржьем» и «Газпромом-Югра» не поразил качеством игры, но в плане драматичности точно выделился.

Сургутяне получили 0:2 по сетам, хотя в первой партии вели 24:21. Во втором сете преимущество гостей и вовсе достигало шести мячей — 10:4. Однако не лучшие решения югорчан в ключевые моменты позволяли хозяевам «красть» партии.

Впрочем, до тай-брейка Сургут доехал, хотя критические моменты были и в третьем, и в четвёртом сетах. А вот в пятой партии гости уступали 4:8. Но смогли догнать и даже, казалось бы, сравнять счёт после блока, однако на повторе судьи разглядели касание сетки. И всё же сургутяне проявили характер, отыграли два матчбола и победили – 16:14. Встреча продолжалась 186 минут — больше трёх часов! Характер у «Югры» точно есть. А оренбуржцам должно быть очень обидно: победа позволила бы им закрепиться в зоне плей-офф.

Что ещё было в 22-м туре?

Вторую победу подряд одержал «Кузбасс»! На этот раз кемеровчане дома обыграли «Енисей». Успех в Нижнем Новгороде явно добавил команде уверенности – хозяева обошлись почти без провалов и теперь могут даже задуматься о плей-офф. А красноярцы же выглядели уставшими.

В динамовском дерби Москва победила Сосновый Бор. Принципиальная игра, ведь именно «Динамо-ЛО» не пустило столичный клуб в полуфинал в прошлом сезоне. Но на этот раз хозяева смогли взять лишь сет. Во многом благодаря Максиму Сапожкову, который вернулся и сразу дал 78% в атаке.

Максим Сапожков Фото: МВК «Динамо»

«Факел» и «Динамо-Урал» в Новом Уренгое выдали ещё один напряжённый пятисетовый матч, правда, с очень невысоким качеством игры. Тренер хозяев Роман Емполов назвал эту встречу «антиволейболом». На двоих команды допустили 75 ошибок! А победили ямальцы. Для клуба из Уфы же это уже шестое поражение подряд, место в плей-офф уплывает всё дальше.

«Горький» наконец-то победил в 2026 году! Хотя МГТУ, которому после успехов «Кузбасса» в последних турах тоже некуда отступать, боролся на равных. Встреча завершилась на тай-брейке со счётом 21:19 в пользу нижегородцев. Нервы у команды Андрея Дранишникова оказались чуть крепче.

Самую спокойную победу в туре одержал петербургский «Зенит», команда Владимира Алекно оказалась заметно сильнее «Ярославича» – 3:0.

Что в турнирной таблице?

«Зенит» Владимира Алекно теперь второй – он воспользовался осечкой «Локомотива» и обошёл его на одно очко. За второе место в регулярке пойдёт настоящая рубка – побед у Петербурга, Новосибирска и Москвы поровну. А Казань уже вряд ли кому-то уступит свою первую строчку.

В нижней части «Динамо-Урал» теряет контакт с зоной плей-офф. А выиграй «Оренбуржье», пропасть достигла бы уже трёх побед. «Кузбасс» ушёл с предпоследнего места, отправив туда «Ярославич». А положение МГТУ становится угрожающим: плотно нависает перспектива вылета.

23-й тур пройдёт с 6 по 8 февраля. Центральный матч тура состоится в Новосибирске, где «Локомотив» примет казанский «Зенит».