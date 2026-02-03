Главные звёзды 20-го тура женской Суперлиги. Две диагональные и рекордсменка в центре

20-й тур женской волейбольной Суперлиги преподнёс сразу несколько неожиданных результатов. При этом три команды смогли взять реванш за поражения в первом круге: «Уралочка-НТМК», «Локомотив» и краснодарское «Динамо». Неудивительно, что представительницы именно этих клубов и сформировали топ-3, тем более что самая яркая героиня краснодарской команды записала на свой счёт рекорд!
Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»)
Диагональная «Уралочки-НТМК» в матче с московским «Динамо» продемонстрировала всю мощь своих нападающих ударов. Елизавета Протопопова стала основным адресатом передач связующей и оправдала оказанное ей доверие, забив 17 мячей из 37 и лишь раз допустив осечку. Протопопова безупречно действовала на площадке, проявляя лидерские качества в самых сложных ситуациях. Также диагональная лучше всех из команды смотрелась на блоке, остановив три атаки соперниц. Такая уверенная игра нападающей помогла «Уралочке» справиться с москвичками в трёх сетах.
Наталья Слаутина («Динамо» Краснодар)
Наталья Слаутина громко заявила о себе в этом туре. Центральная блокирующая краснодарского «Динамо» просто феерила в матче с «Минчанкой». Из 17 общекомандных очков южанок на блоке Слаутина записала в свою личную статистику сразу 13. Это фантастический показатель и рекорд сезона! Именно центральная создала тот необходимый перевес в счёте, который принёс победу краснодарской команде. Именно её скидка и блок зафиналили пятисетовый матч.
Киси Насименто («Локомотив»)
Калининградский «Локомотив» наконец-то смог прервать серию неудачных матчей. Железнодорожницы на своей площадке уверенно разобрались с основным конкурентом – подмосковным «Заречьем». Главной героиней этой битвы стала диагональная Киси Насименто. Бразильянка с первых розыгрышей задала высокий темп в атаке и удерживала его на протяжении всей встречи, реализовав 46% отданных ей мячей. Да, в повторной игре Киси не набрала 44 очка, как в первом круге, однако и 16 ей вполне хватило, чтобы стать лучшим игроком матча.