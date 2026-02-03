Скидки
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига, топ-3 игрока 20-го тура: Наталья Слаутина, Киси Насименто, Елизавета Протопопова

Главные звёзды 20-го тура женской Суперлиги. Две диагональные и рекордсменка в центре
Елена Коваленко
Сравнится ли кто-то с Натальей Слаутиной и её монстр-блоком?

20-й тур женской волейбольной Суперлиги преподнёс сразу несколько неожиданных результатов. При этом три команды смогли взять реванш за поражения в первом круге: «Уралочка-НТМК», «Локомотив» и краснодарское «Динамо». Неудивительно, что представительницы именно этих клубов и сформировали топ-3, тем более что самая яркая героиня краснодарской команды записала на свой счёт рекорд!

А кто из них должен быть главной звездой тура, решать вам.

Главные события 20-го тура:
Неожиданный рекорд от краснодарского «Динамо». Так круто ещё никто не блокировал!
Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»)
Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»
1 место

Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»)

Диагональная «Уралочки-НТМК» в матче с московским «Динамо» продемонстрировала всю мощь своих нападающих ударов. Елизавета Протопопова стала основным адресатом передач связующей и оправдала оказанное ей доверие, забив 17 мячей из 37 и лишь раз допустив осечку. Протопопова безупречно действовала на площадке, проявляя лидерские качества в самых сложных ситуациях. Также диагональная лучше всех из команды смотрелась на блоке, остановив три атаки соперниц. Такая уверенная игра нападающей помогла «Уралочке» справиться с москвичками в трёх сетах.

Наталья Слаутина («Динамо» Краснодар)
Фото: ЖВК «Динамо Краснодар»
2 место

Наталья Слаутина («Динамо» Краснодар)

Наталья Слаутина громко заявила о себе в этом туре. Центральная блокирующая краснодарского «Динамо» просто феерила в матче с «Минчанкой». Из 17 общекомандных очков южанок на блоке Слаутина записала в свою личную статистику сразу 13. Это фантастический показатель и рекорд сезона! Именно центральная создала тот необходимый перевес в счёте, который принёс победу краснодарской команде. Именно её скидка и блок зафиналили пятисетовый матч.

Киси Насименто («Локомотив»)
Фото: ЖВК «Локомотив» (Калининград)
3 место

Киси Насименто («Локомотив»)

Калининградский «Локомотив» наконец-то смог прервать серию неудачных матчей. Железнодорожницы на своей площадке уверенно разобрались с основным конкурентом – подмосковным «Заречьем». Главной героиней этой битвы стала диагональная Киси Насименто. Бразильянка с первых розыгрышей задала высокий темп в атаке и удерживала его на протяжении всей встречи, реализовав 46% отданных ей мячей. Да, в повторной игре Киси не набрала 44 очка, как в первом круге, однако и 16 ей вполне хватило, чтобы стать лучшим игроком матча.

