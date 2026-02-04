Диагональные или либеро? Кто был лучшим игроком 22-го тура мужской Суперлиги?

Завершился 22-й тур мужской Суперлиги. В нём было всякое: и сенсационная победа «Новы» в матче с «Локомотивом», и успех казанского «Зенита» в «класико» российского волейбола, и уверенная победа москвичей в динамовском дерби. Мы выбрали трёх претендентов на звание лучшего игрока тура. Это два диагональных, которые стали первыми опциями своих команд в нападении, не замечали блока соперников и набрали львиную долю очков. И либеро, и на приёме, и в защите выдавший едва ли не эталонное выступление, генерируя для своих одноклубников дополнительные шансы в атаке и комфортные ситуации для связующего. Кто же из них был самым ярким? Как и всегда, на этот вопрос предстоит ответить вам!
Николай Зубов («Нова»)
Стал настоящим лидером самарского клуба в матче с «Локомотивом». В этом сезоне Николай не так часто получает шансы – уж очень хорош Романас Шкулявичус, но в этот раз он своей возможностью воспользовался сполна. 32 очка при «+21» полезности! Семь результативных блоков. Ну и победа, конечно. Главному тренеру «Новы» Олегу Микановичу теперь придётся поломать голову, кого ставить в основной состав на следующий матч.
Максим Сапожков («Динамо»)
Наконец-то Сапожков вернулся в состав после болезни. И сразу же выдал топ-выступление в принципиальном матче с «Динамо-ЛО»: 78% реализации атак, 20 очков и «+14» в полезности. Максим вернулся, и команде сразу же стало намного легче. Сосновоборцы ничего не смогли с ним поделать.
Илья Фёдоров («Зенит-Казань»)
Начав чемпионат в качестве резервиста, Фёдоров резко прибавил к середине регулярки и постепенно вытесняет из основного состава Сантьяго Данани. А в игре с «Белогорьем» у Ильи получалось вообще всё! Ни одной ошибки и 86% позитивного приёма. Что называется, довёл всё «на нос» связующему. Да и в защите совершил много эффективных спасений. Алексей Вербов может быть спокоен за эту позицию.