Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 22-го тура: Николай Зубов, Илья Фёдоров, Максим Сапожков

Диагональные или либеро? Кто был лучшим игроком 22-го тура мужской Суперлиги?
Пётр Кондаков
Лучшие игроки 22-го тура мужской Суперлиги
Комментарии
Что важнее – мощь в атаке или создание условий для нападения партнёрам?

Завершился 22-й тур мужской Суперлиги. В нём было всякое: и сенсационная победа «Новы» в матче с «Локомотивом», и успех казанского «Зенита» в «класико» российского волейбола, и уверенная победа москвичей в динамовском дерби. Мы выбрали трёх претендентов на звание лучшего игрока тура. Это два диагональных, которые стали первыми опциями своих команд в нападении, не замечали блока соперников и набрали львиную долю очков. И либеро, и на приёме, и в защите выдавший едва ли не эталонное выступление, генерируя для своих одноклубников дополнительные шансы в атаке и комфортные ситуации для связующего. Кто же из них был самым ярким? Как и всегда, на этот вопрос предстоит ответить вам!

Главные события 22-го тура Суперлиги:
«Мы усвоим этот урок». Резервисты «Новы» сенсационно обыграли «Локомотив»
«Мы усвоим этот урок». Резервисты «Новы» сенсационно обыграли «Локомотив»
Турнирная таблица мужской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 22-го тура мужской Суперлиги
Николай Зубов (слева)
Фото: nova-volley.ru
1 место

Николай Зубов («Нова»)

Стал настоящим лидером самарского клуба в матче с «Локомотивом». В этом сезоне Николай не так часто получает шансы – уж очень хорош Романас Шкулявичус, но в этот раз он своей возможностью воспользовался сполна. 32 очка при «+21» полезности! Семь результативных блоков. Ну и победа, конечно. Главному тренеру «Новы» Олегу Микановичу теперь придётся поломать голову, кого ставить в основной состав на следующий матч.

Максим Сапожков
Фото: vcdynamo.ru
2 место

Максим Сапожков («Динамо»)

Наконец-то Сапожков вернулся в состав после болезни. И сразу же выдал топ-выступление в принципиальном матче с «Динамо-ЛО»: 78% реализации атак, 20 очков и «+14» в полезности. Максим вернулся, и команде сразу же стало намного легче. Сосновоборцы ничего не смогли с ним поделать.

Илья Фёдоров
Фото: zenit-kazan.com
3 место

Илья Фёдоров («Зенит-Казань»)

Начав чемпионат в качестве резервиста, Фёдоров резко прибавил к середине регулярки и постепенно вытесняет из основного состава Сантьяго Данани. А в игре с «Белогорьем» у Ильи получалось вообще всё! Ни одной ошибки и 86% позитивного приёма. Что называется, довёл всё «на нос» связующему. Да и в защите совершил много эффективных спасений. Алексей Вербов может быть спокоен за эту позицию.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android