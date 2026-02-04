Диагональные или либеро? Кто был лучшим игроком 22-го тура мужской Суперлиги?

Завершился 22-й тур мужской Суперлиги. В нём было всякое: и сенсационная победа «Новы» в матче с «Локомотивом», и успех казанского «Зенита» в «класико» российского волейбола, и уверенная победа москвичей в динамовском дерби. Мы выбрали трёх претендентов на звание лучшего игрока тура. Это два диагональных, которые стали первыми опциями своих команд в нападении, не замечали блока соперников и набрали львиную долю очков. И либеро, и на приёме, и в защите выдавший едва ли не эталонное выступление, генерируя для своих одноклубников дополнительные шансы в атаке и комфортные ситуации для связующего. Кто же из них был самым ярким? Как и всегда, на этот вопрос предстоит ответить вам!

