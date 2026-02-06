Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига: Уралочка-НТМК обыграла Динамо-Ак Барс в матче 21-го тура со счётом 3:2

Осечка фаворита. «Уралочка» смогла притормозить казанское «Динамо»
Елена Коваленко
«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс»
Комментарии
Правда, в турнирной таблице Суперлиги перестановок не произошло.

В 21-м туре женской волейбольной Суперлиги встречались два титана этого сезона: «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка-НТМК». Команды, занимающие две первые строчки в турнирной таблице. Поэтому в Казани была не просто игра, а настоящее столкновение двух мощнейших волейбольных сил. И неудивительно, что такая встреча потребовала максимального количества партий.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
06 февраля 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

Обе команды подошли к этой игре в феноменальной форме: у казанского «Динамо» была серия из шести выигранных матчей, у уральского коллектива – вообще девять побед кряду. Однако, как и в первом круге, счётчик пришлось обнулить команде Зорана Терзича. А «Уралочка» выиграла 10-й матч!

Как прошёл первый матч:
Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение
Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение

Зоран Терзич сделал интересный выбор на старте встречи, выпустив на позицию диагонального игрока Юлию Столбову, а не Гайлу Гонсалес. Казалось, что этим сербский наставник оставляет команду без главной подающей. Однако и без доминиканки у Казани нашлись люди, которые хорошо подавали.

В стартовом отрезке «Динамо-Ак Барс» достаточно быстро завладело инициативой. Мощными подачами хозяйки отодвинули нападение уральского клуба от сетки и вырвались на три мяча вперёд. Михаил Карполь вовремя взял тайм-аут, после чего ситуация в сете поменялась. Теперь уже гостьи заставили хозяек сыграть в догонялки. Ольга Хлебникова дала необходимую скорость своим крайним игрокам, заработал блок, а нападение динамовок дало сбой. Пять ошибок в атаке стоили Казани победы в первой партии.

Совершенно другую игру можно было наблюдать во втором сете: хозяйки уверенно начали (5:1), а гостьи пытались догнать. Однако на этот раз перерыв «Уралочке» не помог. На подачах Камиллы Ребровой хозяйки сделали «+8»! «Динамо» просто бесподобно действовало на блоке, а «Уралочка», пыталась совладать со своим приёмом, который упал до 11%, и с атакой, которая просела до 15%. Хозяйки полностью контролировали ситуацию и забрали сет.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Безупречная игра «Динамо-Ак Барс» во второй партии позволила им на скорости влететь и в третий сет. Только в этот раз уральские волейболистки не растерялись. Уверенности команде придали Нина Касаткина и Екатерина Никитина. Протопопова и Тица поправили прицел в атаке и стали находить брешь в руках казанского блока. На равных команды вошли в концовку сета, однако на газ теперь нажали гостьи и первыми реализовали сетбол.

Со сменой сторон сменился и лидер. Динамовки снова взяли бразды правления игрой в свои руки. Всё началось с выхода на площадку Ирины Королёвой. Центральная своими успешными действиями дала старт для мощного рывка. Опять у Казани заработали подача и блок. Эти два элемента зажгли на табло «+10» для хозяек. Поэтому хозяйки без особого труда успешно завершили партию, а заодно и перевели встречу в решающий пятый сет.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»

Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

В матче двух лидеров нельзя было придумать другого исхода, кроме пятого сета, в котором команды показали настоящую битву характеров. Даже на смену сторон команды ушли с почти равным счётом. Команды выдали невероятное количество затяжных розыгрышей под занавес встречи. Но гостьям в нужный момент удалось закрыть Брайелин Мартинес. А результативные удары Бранки Тицы и Елизаветы Протопоповой красиво зафиналили такой важный матч.

«Уралочка» выиграла, но не смогла догнать «Динамо» в турнирной таблице. Казаночки остались на вершине – у них по-прежнему на одну победу больше.

Турнирная таблица женской Суперлиги

В следующем туре обе команды сразятся с соперниками, которые стоят ниже их в турнирной таблице. «Динамо-Ак Барс» отправится в гости к «Омичке», а «Уралочка» на своей площадке встретится с челябинским «Динамо-Метар».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android