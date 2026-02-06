Осечка фаворита. «Уралочка» смогла притормозить казанское «Динамо»

В 21-м туре женской волейбольной Суперлиги встречались два титана этого сезона: «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка-НТМК». Команды, занимающие две первые строчки в турнирной таблице. Поэтому в Казани была не просто игра, а настоящее столкновение двух мощнейших волейбольных сил. И неудивительно, что такая встреча потребовала максимального количества партий.

Обе команды подошли к этой игре в феноменальной форме: у казанского «Динамо» была серия из шести выигранных матчей, у уральского коллектива – вообще девять побед кряду. Однако, как и в первом круге, счётчик пришлось обнулить команде Зорана Терзича. А «Уралочка» выиграла 10-й матч!

Зоран Терзич сделал интересный выбор на старте встречи, выпустив на позицию диагонального игрока Юлию Столбову, а не Гайлу Гонсалес. Казалось, что этим сербский наставник оставляет команду без главной подающей. Однако и без доминиканки у Казани нашлись люди, которые хорошо подавали.

В стартовом отрезке «Динамо-Ак Барс» достаточно быстро завладело инициативой. Мощными подачами хозяйки отодвинули нападение уральского клуба от сетки и вырвались на три мяча вперёд. Михаил Карполь вовремя взял тайм-аут, после чего ситуация в сете поменялась. Теперь уже гостьи заставили хозяек сыграть в догонялки. Ольга Хлебникова дала необходимую скорость своим крайним игрокам, заработал блок, а нападение динамовок дало сбой. Пять ошибок в атаке стоили Казани победы в первой партии.

Совершенно другую игру можно было наблюдать во втором сете: хозяйки уверенно начали (5:1), а гостьи пытались догнать. Однако на этот раз перерыв «Уралочке» не помог. На подачах Камиллы Ребровой хозяйки сделали «+8»! «Динамо» просто бесподобно действовало на блоке, а «Уралочка», пыталась совладать со своим приёмом, который упал до 11%, и с атакой, которая просела до 15%. Хозяйки полностью контролировали ситуацию и забрали сет.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Безупречная игра «Динамо-Ак Барс» во второй партии позволила им на скорости влететь и в третий сет. Только в этот раз уральские волейболистки не растерялись. Уверенности команде придали Нина Касаткина и Екатерина Никитина. Протопопова и Тица поправили прицел в атаке и стали находить брешь в руках казанского блока. На равных команды вошли в концовку сета, однако на газ теперь нажали гостьи и первыми реализовали сетбол.

Со сменой сторон сменился и лидер. Динамовки снова взяли бразды правления игрой в свои руки. Всё началось с выхода на площадку Ирины Королёвой. Центральная своими успешными действиями дала старт для мощного рывка. Опять у Казани заработали подача и блок. Эти два элемента зажгли на табло «+10» для хозяек. Поэтому хозяйки без особого труда успешно завершили партию, а заодно и перевели встречу в решающий пятый сет.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

В матче двух лидеров нельзя было придумать другого исхода, кроме пятого сета, в котором команды показали настоящую битву характеров. Даже на смену сторон команды ушли с почти равным счётом. Команды выдали невероятное количество затяжных розыгрышей под занавес встречи. Но гостьям в нужный момент удалось закрыть Брайелин Мартинес. А результативные удары Бранки Тицы и Елизаветы Протопоповой красиво зафиналили такой важный матч.

«Уралочка» выиграла, но не смогла догнать «Динамо» в турнирной таблице. Казаночки остались на вершине – у них по-прежнему на одну победу больше.

В следующем туре обе команды сразятся с соперниками, которые стоят ниже их в турнирной таблице. «Динамо-Ак Барс» отправится в гости к «Омичке», а «Уралочка» на своей площадке встретится с челябинским «Динамо-Метар».