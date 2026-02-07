«Локомотив» остановил лидера! Новосибирск обыграл Казань во второй раз в сезоне

«Локомотив» против казанского «Зенита» — это всегда интересно. Тем более в Новосибирске, где железнодорожники проигрывают крайне редко. Но на этот раз к ним в гости пожаловал лидер. Команда Алексея Вербова ещё не гарантировала себе чемпионство в регулярке, но мало сомнений, что зенитовцы покинут первую строчку. «Локо» же отчаянно сражается за второе место, которое даст преимущество своей площадки до финала.

Перед этим матчем команды в сезоне обменялись победами. «Локомотив» нанёс казанцам единственное до этой встречи поражение в чемпионате, «Зенит» ответил в финале Суперкубка — очень убедительно.

«Локомотив» явно готовился к решающему отрезку сезона, где-то даже пожертвовав предыдущими встречами — осечка в Самаре тому явное свидетельство. Но на игру с лидером Пламен Константинов выставил боевой состав. А вот Алексей Вербов удивил выбором диагонального, дав шанс Дражену Лубуричу. Видимо, была надежда на то, что серб выдаст свой лучший матч против клуба, где выступал ранее.

Что ж, ставка Вербова не оправдалась. Лубурич в игру не попал и отправился в квадрат во второй партии с 17% реализации атак и отрицательной эффективности. Однако и без него полтора сета у Казани всё было великолепно. В атаке получалось немногое, но у «Локомотива» дела были ещё хуже. Симеон Николов пасовал откровенно предсказуемо, а у гостей работал блок — семь «чехлов» за первый сет и ещё множество смягчений.

Во второй партии всё так и продолжалось до счёта 22:15. А затем на подачу вышел Ильяс Куркаев, и внезапно на его планере «Зенит» застрял. Никак не мог забить в четвёртой зоне Михаил Лабинский, не удалось и подключение Максима Михайлова. Да ещё от блока мяч отскочил в лицо Роману Романовскому, разбив тому нос и выведя из игры на некоторое время. Гости снялись (точнее, не подал сам Куркаев), только когда от их отрыва осталось всего одно очко. Следом долгий розыгрыш завершил Михайлов, но совсем немного заступил при атаке с задней линии, что не укрылось от Пламена Константинова. А в равной концовке решила подача хозяев – счёт сравнялся.

Игроки МВК «Зенит-Казань» Фото: МВК «Зенит-Казань»

Вообще, надо сказать, что качество волейбола внезапно оказалось не слишком высоким. На двоих команды только на подаче ошиблись 66 раз — 35:31 — больше потерь у «Локо». Да и в целом игра была довольно «грязной». В середине третьего сета уже Алексею Вербову пришлось в перерыве призывать своих игроков «вернуть утраченный ритм». Получилось — на подачах Михайлова Казань не только вернулась, но и ушла вперёд, не упустив преимущество до конца сета. А вот четвёртая и пятая партии прошли по одному сценарию: Новосибирск отрывался, Казань догоняла, однако чуть-чуть не успевала до конца сета. Особенно впечатляюще получилось на тай-брейке — уступая 4:10, зенитовцы не бросили вёсла и почти достали соперника. Но домашние стены на этот раз «Локомотиву» помогли.

«Локомотив» победил. Можно сказать, что в равной игре команде Пламена Константинова чуть больше повезло. Однако сибиряки точно заслужили это везение и продолжают борьбу за вторую строчку. Казанцам же это поражение в турнирном плане не повредит – запас по-прежнему велик. Но в рамках Суперлиги в этом сезоне Новосибирск остаётся криптонитом для команды Вербова. И хотелось бы увидеть продолжение этой борьбы в плей-офф!