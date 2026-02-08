Скидки
Волейбол, женская Суперлига: итоги 21-го тура, результаты всех матчей, обзор, турнирная таблица

«Динамо-Ак Барс» наступило на уральские грабли. Неожиданные итоги 21-го тура Суперлиги
Елена Коваленко
Зоран Терзич
Зорану Терзичу стоит задуматься перед началом плей-офф.

В регулярном чемпионате женской Суперлиги командам осталось сыграть всего пять туров. Поэтому клубы включают режим «турбо», чтобы набрать важные очки и занять место повыше. Так произошло и в 21-м туре: борьба была упорной, и сразу три матча дошли до укороченного пятого сета.

Рассказываем обо всём интересном в подробностях.

Результаты всех матчей 21-го тура

Уральский характер

Уральские волейболистки смогли выстоять в битве на казанской земле. Подопечные Михаила Карполя нанесли второе поражение команде «Динамо-Ак Барс». Две победы во встречах с лидером чемпионата – такой дерзостью не может похвастаться больше ни один клуб Суперлиги.

Подробнее об игре в Казани:
Осечка фаворита. «Уралочка» смогла притормозить казанское «Динамо»
Осечка фаворита. «Уралочка» смогла притормозить казанское «Динамо»

«Уралочка-НТМК» провела какой-то фантастический матч. Почти все цифры в итоговом протоколе были в пользу казанского клуба: атака – 60:54, блок – 19:10, подача – 9:1. Но главным залогом успеха стало то, что нельзя измерить цифрами. Гостьи показали превосходную сплочённость и дисциплину в острых концовках. Это отметил и наставник «Уралочки» после матча:

«Думаю, прежде всего дело в командном духе. Девочки играют как единый механизм, сражаются друг за друга. Я считаю, что Казань всё-таки чуть выше по классу, в плане легионеров и опытных, сильных игроков, и две партии это наглядно показали. Когда они собраны и играют в свой волейбол, противостоять им крайне сложно, особенно если допускать собственный брак.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»

Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

К сожалению, в тех двух сетах у нас было много ошибок. Но как только мы наладили дисциплину в трёх остальных партиях, игра выравнялась. Это важный сигнал для нас: мы можем бороться с лидером чемпионата и даже побеждать за счёт сплочённости, дисциплины и знания друг друга как игроков. У Казани, пожалуй, лучший блок в лиге, и обыграть их без идеального порядка в своих действиях невозможно, поэтому в двух партиях нас Казань и переехала. Хорошо, что нам удалось вернуть свою игру и победить чисто командным духом».

Теперь от первого места «Уралочку» отделяет всего одна победа.

Челябинский триллер

Калининградский «Локомотив» сам создал себе сложности в матче с челябинским «Динамо-Метар» и сам же героически их преодолел. Для этого подвига железнодорожницам понадобились все пять сетов. Гостьи разыграли классический камбэк, прежде чем записать на свой счёт нужную победу.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко

Хочется отдать должное хозяйкам площадки, которые какими-то невероятными усилиями буквально выгрызли два первых сета у действующих чемпионок. Обе партии завершились в игре на балансе с одинаковым счётом – 27:25.

И это при том, что челябинская команда провалила стартовый отрезок встречи. Серия подач Дарьи Киселёвой зажгла на табло 8:0! Казалось, что после такого безупречного начала железнодорожниц ждут быстрые три сета. Но вышло иначе: почти три часа игрового времени и настоящие американские горки, на которых команды прокатили всех зрителей этого матча.

Игроки ЖВК «Динамо-Метар»

Игроки ЖВК «Динамо-Метар»

Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

Выход Валерии Иванкович и Ангелины Емелиной спутал все карты железнодорожниц на быстрый успех. Доигровщицы смогли поменять рисунок нападения челябинской команды. Теперь уже Андрею Воронкову пришлось искать оптимальное сочетание игроков, чтоб не проиграть встречу. И это получилось! Выход резервной связующей Екатерины Лазаревой помог железнодорожницам зацепиться за матч и выстоять в упорной концовке третьей партии. Это и был перелом. Дальше «Локомотив» только набирал ход, а хозяйки лишь угасали с каждым сетом. А в пятой партии серия подач Лазаревой и вовсе уничтожила все надежды динамовок на положительный исход.

Что ещё было в 21-м туре?

Московское «Динамо» – единственная команда в этом туре, которой удалось закрыть матч в трёх сетах. Бело-голубые очень горячо встретили на своей площадке сибирских волейболисток: «Омичка», потерпев поражение, уменьшила свои шансы на попадание в заветную восьмёрку.

Игроки ЖВК «Динамо» Москва

Игроки ЖВК «Динамо» Москва

Фото: ЖВК «Динамо» Москва

«Ленинградка», «Тулица» и подмосковное «Заречье» в своих встречах также победили. Все три команды отдали соперникам лишь по одному сету. «Пчёлки» уверенно взяли реванш у «Корабелки», отыгравшись за домашнее поражение. Тульские волейболистки одолели гостий из Минска. А команда Константина Ушакова в матче с саратовским «Протоном» смогла реабилитироваться перед болельщиками за обидное поражение в прошлом туре.

Краснодарское «Динамо» же продолжает всех удивлять во втором круге. Южанки одерживают уже третью победу кряду! В этот раз под горячую руку попались волейболистки красноярского «Енисея». Команды сыграли все пять сетов, однако победу в итоге вырвали девушки из Краснодара.

Что в турнирной таблице?

Турнирная таблица женской Суперлиги

Даже такой напряжённый тур, в котором только одна встреча завершилась в трёх сетах, никак не изменил положение команд, возглавлявших турнирную таблицу. Однако победа «Уралочки» пошатнула ведущие позиции «Динамо-Ак Барс» настолько сильно, что теперь команде Зорана Терзича оступаться нельзя. Ещё одна такая осечка – и «Динамо-Ак Барс» может лишиться первого места.

Единственная рокировка произошла в нижней части турнирной таблицы: краснодарское «Динамо» сместило челябинский «Метар» с 11-го места.

Игры 22-го тура начнутся уже понедельник, 9 февраля. Центральным матчем недели станет встреча в Калининграде, в которой «Локомотив» постарается взять реванш у «Протона» за поражение в первом круге.

Кто с кем сыграет в 22-м туре?
