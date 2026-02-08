«Динамо-Ак Барс» наступило на уральские грабли. Неожиданные итоги 21-го тура Суперлиги

В регулярном чемпионате женской Суперлиги командам осталось сыграть всего пять туров. Поэтому клубы включают режим «турбо», чтобы набрать важные очки и занять место повыше. Так произошло и в 21-м туре: борьба была упорной, и сразу три матча дошли до укороченного пятого сета.

Рассказываем обо всём интересном в подробностях.

Уральский характер

Уральские волейболистки смогли выстоять в битве на казанской земле. Подопечные Михаила Карполя нанесли второе поражение команде «Динамо-Ак Барс». Две победы во встречах с лидером чемпионата – такой дерзостью не может похвастаться больше ни один клуб Суперлиги.

«Уралочка-НТМК» провела какой-то фантастический матч. Почти все цифры в итоговом протоколе были в пользу казанского клуба: атака – 60:54, блок – 19:10, подача – 9:1. Но главным залогом успеха стало то, что нельзя измерить цифрами. Гостьи показали превосходную сплочённость и дисциплину в острых концовках. Это отметил и наставник «Уралочки» после матча:

«Думаю, прежде всего дело в командном духе. Девочки играют как единый механизм, сражаются друг за друга. Я считаю, что Казань всё-таки чуть выше по классу, в плане легионеров и опытных, сильных игроков, и две партии это наглядно показали. Когда они собраны и играют в свой волейбол, противостоять им крайне сложно, особенно если допускать собственный брак.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

К сожалению, в тех двух сетах у нас было много ошибок. Но как только мы наладили дисциплину в трёх остальных партиях, игра выравнялась. Это важный сигнал для нас: мы можем бороться с лидером чемпионата и даже побеждать за счёт сплочённости, дисциплины и знания друг друга как игроков. У Казани, пожалуй, лучший блок в лиге, и обыграть их без идеального порядка в своих действиях невозможно, поэтому в двух партиях нас Казань и переехала. Хорошо, что нам удалось вернуть свою игру и победить чисто командным духом».

Теперь от первого места «Уралочку» отделяет всего одна победа.

Челябинский триллер

Калининградский «Локомотив» сам создал себе сложности в матче с челябинским «Динамо-Метар» и сам же героически их преодолел. Для этого подвига железнодорожницам понадобились все пять сетов. Гостьи разыграли классический камбэк, прежде чем записать на свой счёт нужную победу.

Хочется отдать должное хозяйкам площадки, которые какими-то невероятными усилиями буквально выгрызли два первых сета у действующих чемпионок. Обе партии завершились в игре на балансе с одинаковым счётом – 27:25.

И это при том, что челябинская команда провалила стартовый отрезок встречи. Серия подач Дарьи Киселёвой зажгла на табло 8:0! Казалось, что после такого безупречного начала железнодорожниц ждут быстрые три сета. Но вышло иначе: почти три часа игрового времени и настоящие американские горки, на которых команды прокатили всех зрителей этого матча.

Игроки ЖВК «Динамо-Метар» Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

Выход Валерии Иванкович и Ангелины Емелиной спутал все карты железнодорожниц на быстрый успех. Доигровщицы смогли поменять рисунок нападения челябинской команды. Теперь уже Андрею Воронкову пришлось искать оптимальное сочетание игроков, чтоб не проиграть встречу. И это получилось! Выход резервной связующей Екатерины Лазаревой помог железнодорожницам зацепиться за матч и выстоять в упорной концовке третьей партии. Это и был перелом. Дальше «Локомотив» только набирал ход, а хозяйки лишь угасали с каждым сетом. А в пятой партии серия подач Лазаревой и вовсе уничтожила все надежды динамовок на положительный исход.

Что ещё было в 21-м туре?

Московское «Динамо» – единственная команда в этом туре, которой удалось закрыть матч в трёх сетах. Бело-голубые очень горячо встретили на своей площадке сибирских волейболисток: «Омичка», потерпев поражение, уменьшила свои шансы на попадание в заветную восьмёрку.

Игроки ЖВК «Динамо» Москва Фото: ЖВК «Динамо» Москва

«Ленинградка», «Тулица» и подмосковное «Заречье» в своих встречах также победили. Все три команды отдали соперникам лишь по одному сету. «Пчёлки» уверенно взяли реванш у «Корабелки», отыгравшись за домашнее поражение. Тульские волейболистки одолели гостий из Минска. А команда Константина Ушакова в матче с саратовским «Протоном» смогла реабилитироваться перед болельщиками за обидное поражение в прошлом туре.

Краснодарское «Динамо» же продолжает всех удивлять во втором круге. Южанки одерживают уже третью победу кряду! В этот раз под горячую руку попались волейболистки красноярского «Енисея». Команды сыграли все пять сетов, однако победу в итоге вырвали девушки из Краснодара.

Что в турнирной таблице?

Даже такой напряжённый тур, в котором только одна встреча завершилась в трёх сетах, никак не изменил положение команд, возглавлявших турнирную таблицу. Однако победа «Уралочки» пошатнула ведущие позиции «Динамо-Ак Барс» настолько сильно, что теперь команде Зорана Терзича оступаться нельзя. Ещё одна такая осечка – и «Динамо-Ак Барс» может лишиться первого места.

Единственная рокировка произошла в нижней части турнирной таблицы: краснодарское «Динамо» сместило челябинский «Метар» с 11-го места.

Игры 22-го тура начнутся уже понедельник, 9 февраля. Центральным матчем недели станет встреча в Калининграде, в которой «Локомотив» постарается взять реванш у «Протона» за поражение в первом круге.