Главные звёзды 21-го тура Суперлиги. Кто круче: диагональная, доигровщица или «центр»?

21-й тур женской волейбольной Суперлиги не оставил нас без интриг и пятисетовых триллеров. Сразу в трёх матчах командам пришлось уйти на тай-брейк, чтобы выявить победителя. Триумфаторами стали «Уралочка-НТМК», калининградский «Локомотив» и краснодарское «Динамо». Поэтому представительницы именно этих команд и сформировали топ-3.
Кто из них станет главной звездой тура, решать вам.
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
Бранка Тица («Уралочка-НТМК»)
Сербская доигровщица в матче с казанским «Динамо» оказалась самой стабильной и надёжной нападающей в составе уральской команды. Уверенная игра Тицы помогла «Уралочке» добраться до сетбола в первом сете, который сама же волейболистка и реализовала. Под занавес третьей партии ситуация повторилась: сербка вновь записала решающие очки на свой счёт. Но самыми ценными стали два мяча на тай-брейке, которые доигровщица забила после счёта 10:10. Один из них принёс матчбол уральскому клубу. Всего же Тица набрала 16 очков, став самой результативной в составе своей команды.
Киси Насименто («Локомотив»)
Диагональная калининградского «Локомотива» заходит в наш рейтинг уже третий раз. И делает это с какими-то сумасшедшими показателями результативности. В матче с челябинским «Динамо» Киси Насименто не хватило всего шести мячей, чтобы повторить свой же рекорд, который она установила в 7-м туре. Тогда, во встрече с «Заречьем», бразильянка выбила 44 очка. А в Челябинске этот показатель остановился на отметке 38. Киси выдержала колоссальную нагрузку в нападении, забив 31 мяч из 65 с результативностью 48%, и ещё семь очков выиграла на блоке.
Екатерина Евдокимова («Динамо» Краснодар)
Во втором круге у краснодарского «Динамо» словно открылось второе дыхание. Южанки одержали уже третью победу кряду! В 21-м туре они переиграли красноярский «Енисей». Главной звездой матча стала центральная Екатерина Евдокимова. Блокирующая устроила настоящий бенефис на передней линии. Особенно ярко она провела решающий пятый сет, чередуя результативные атаки с эффектным монстр-блоком. Неудивительно, что по итогам встречи центральная с 19 очками стала одной из лучших волейболисток в составе команды. Блокирующая завершила 12 атак и семь раз остановила удары соперниц. Для Евдокимовой это личный рекорд результативности в Суперлиге.