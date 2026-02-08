Главные звёзды 21-го тура Суперлиги. Кто круче: диагональная, доигровщица или «центр»?

21-й тур женской волейбольной Суперлиги не оставил нас без интриг и пятисетовых триллеров. Сразу в трёх матчах командам пришлось уйти на тай-брейк, чтобы выявить победителя. Триумфаторами стали «Уралочка-НТМК», калининградский «Локомотив» и краснодарское «Динамо». Поэтому представительницы именно этих команд и сформировали топ-3.

Кто из них станет главной звездой тура, решать вам.

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.