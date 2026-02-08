Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига, топ-3 игрока 21-го тура: Екатерина Евдокимова, Киси Насименто, Бранка Тица

Главные звёзды 21-го тура Суперлиги. Кто круче: диагональная, доигровщица или «центр»?
Елена Коваленко
Лучший игрок 21-го тура женской Суперлиги
Комментарии
В топ-3 попали игроки «Локомотива», «Уралочки» и краснодарского «Динамо».

21-й тур женской волейбольной Суперлиги не оставил нас без интриг и пятисетовых триллеров. Сразу в трёх матчах командам пришлось уйти на тай-брейк, чтобы выявить победителя. Триумфаторами стали «Уралочка-НТМК», калининградский «Локомотив» и краснодарское «Динамо». Поэтому представительницы именно этих команд и сформировали топ-3.

Кто из них станет главной звездой тура, решать вам.

Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 21-го тура женской Суперлиги
Бранка Тица
Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»
1 место

Бранка Тица («Уралочка-НТМК»)

Сербская доигровщица в матче с казанским «Динамо» оказалась самой стабильной и надёжной нападающей в составе уральской команды. Уверенная игра Тицы помогла «Уралочке» добраться до сетбола в первом сете, который сама же волейболистка и реализовала. Под занавес третьей партии ситуация повторилась: сербка вновь записала решающие очки на свой счёт. Но самыми ценными стали два мяча на тай-брейке, которые доигровщица забила после счёта 10:10. Один из них принёс матчбол уральскому клубу. Всего же Тица набрала 16 очков, став самой результативной в составе своей команды.

Киси Насименто
Фото: vc-lokomotiv.ru
2 место

Киси Насименто («Локомотив»)

Диагональная калининградского «Локомотива» заходит в наш рейтинг уже третий раз. И делает это с какими-то сумасшедшими показателями результативности. В матче с челябинским «Динамо» Киси Насименто не хватило всего шести мячей, чтобы повторить свой же рекорд, который она установила в 7-м туре. Тогда, во встрече с «Заречьем», бразильянка выбила 44 очка. А в Челябинске этот показатель остановился на отметке 38. Киси выдержала колоссальную нагрузку в нападении, забив 31 мяч из 65 с результативностью 48%, и ещё семь очков выиграла на блоке.

Екатерина Евдокимова
Фото: dinamo-kazan.com
3 место

Екатерина Евдокимова («Динамо» Краснодар)

Во втором круге у краснодарского «Динамо» словно открылось второе дыхание. Южанки одержали уже третью победу кряду! В 21-м туре они переиграли красноярский «Енисей». Главной звездой матча стала центральная Екатерина Евдокимова. Блокирующая устроила настоящий бенефис на передней линии. Особенно ярко она провела решающий пятый сет, чередуя результативные атаки с эффектным монстр-блоком. Неудивительно, что по итогам встречи центральная с 19 очками стала одной из лучших волейболисток в составе команды. Блокирующая завершила 12 атак и семь раз остановила удары соперниц. Для Евдокимовой это личный рекорд результативности в Суперлиге.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android