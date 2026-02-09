«Нам эта победа была нужнее». «Локомотив» выиграл в 23-м туре, но опустился в таблице

До финиша регулярного чемпионата в мужской Суперлиге осталось всего семь туров. И интрига закручивается всё сильнее! Пожалуй, можно с определённой долей уверенности говорить только о командах, которые займут первое и последнее места. В остальном же ясности нет.

«Локомотив» реабилитировался перед болельщиками

«Локомотив» в предыдущем туре получил болезненный щелчок по носу от «Новы». Поэтому, конечно, для команды Пламена Константинова победа в матче с лидером – казанским «Зенитом» – значит многое.

«Эта победа нам была нужнее сейчас. Особенно после косяка в предыдущем туре. Психологически надеюсь, что это нам поможет», – отметил после матча Пламен Константинов.

При этом болгарский специалист отметил, что обе команды должны играть чище. Действительно, все участники встречи совершили 66 ошибок только на подаче. А в целом игра напоминала синусоиду, команды включались отрезками. Обиднее должно быть казанцам — полтора сета они доминировали, вели 22:15 во второй партии, но позволили соперникам вернуться и затащить себя в своеобразные «качели», где «Локомотиву» во многом помогли трибуны.

«Локомотив» — «Зенит-Казань» Фото: lokovolley.com

Впрочем, поражение позиции команды Алексея Вербова никак не поколебало, ещё две победы в запасе у казанцев есть. А вот «Локомотив», несмотря на успех, опустился на четвёртое место – «Динамо» в своём матче набрало три очка, догнало сибиряков по этому показателю, а по соотношению сетов и опередило. Борьба за вторую строчку будет жаркой – в ней ещё и петербургский «Зенит».

«Горький» шокировал «Динамо-ЛО»

«Горький» всегда был домашней командой, но в этом сезоне магия нижегородского зала немного померкла. А 2026 год у команды и вовсе стартовал с провала — 0:15 по сетам в первых пяти матчах. Но ситуация понемногу начала выправляться, в прошлом туре нижегородцы наконец выиграли на выезде — пусть и с огромным трудом, и у аутсайдера — МГТУ. Но эта победа явно придала уверенности — и вот на своей площадке «Горький» прибил «Динамо-ЛО».

Первый сет гости на балансе забрали, но в остальных «Горький» был заметно лучше. Нижегородцы подачей развалили приём «атомных парней». На высоких же мячах здорово отработал блок волжан, много мячей смягчалось, благодаря чему хозяева получали доигровки, которые успешно реализовывали. Видно было, что и эмоциональный фон у игроков «Горького» заметно выше.

«Играли сегодня абсолютно без эмоций. В первых партиях нас выбили с приёма, причём на совершенно простых подачах. Ничего не могли сделать. А на высоких мячах или смягчали нас, или сами ошибались. Поэтому я ещё раз говорю, в первую очередь это эмоции. Эмоций у команды сегодня не было», – сетовал после встречи Александр Климкин. Его команда стала намного дальше от пятой строчки, до которой совсем недавно было рукой подать. Ну а нижегородцы закрепляются на 11-й строчке.

Игроки МВК «Горький» Фото: nn-volley.ru

«Факел» совершил камбэк

«Факел» в нынешнем сезоне не выглядит очень психологически устойчивой командой. Вот и после 0:2 по сетам в Сургуте казалось, что «Газпром-Югра» спокойно доведёт матч до победы. Но новоуренгойцы проявили характер.

Выделить здесь стоит двух героев. Клим Мозжухин второй тур подряд здорово сыграл роль джокера – вышел на замену, выдержал приём и почти всё забил в атаке. Ну а Майка Ма'а переиграл своих визави. Отметим американца прежде всего за пятую партию — там не пошло дело у Юри Романо, но связующий грамотно использовал центр сетки, где неудержим был Василий Тарасенко. К тому же гости, начиная с третьей партии, стали куда меньше ошибаться. Сургутяне же постепенно проседали в атаке, чем «Факел» и воспользовался. Важнейшая победа для команды Романа Емполова.

Что ещё было в 23-м туре?

Продолжает побеждать «Кузбасс»! Третья победа в последних четырёх турах, на этот раз над прямым конкурентом — «Ярославичем», да ещё и 3:0 на выезде. Кемеровчане здорово сыграли в атаке. Очевидно, что команда сбросила груз неудач и сейчас получает удовольствие на площадке. О вылете речь уже не идёт, а до зоны плей-офф осталось две победы. Это будет очень непросто, однако помечтать уже точно можно.

А вот МГТУ одной ногой уже в Высшей лиге А. «Студенты» проиграли в Красноярске «Енисею», хоть и забрали стартовый сет, да и вообще красноярцы не показали своего лучшего волейбола. Тем не менее победа есть победа. А москвичам нужно где-то выигрывать, с каждым туром шансы на сохранение прописки в элите тают.

МВК МГТУ Фото: vcbmstu.ru

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил в Уфе 3:0, хотя в каждом из сетов у «Динамо-Урал» были шансы. Но в концовках класс сказывался. Подопечные Владимира Алекно остаются на втором месте.

«Нова» после феерии в матче с «Локомотивом» провалилась на выезде во встрече с «Динамо». Москвичи были явно сильнее. Олег Миканович после классного матча от резервистов в прошлом туре вернул в стартовый состав основных игроков. И, кажется, прогадал.

«Белогорье» переиграло «Оренбуржье» 3:0, но лёгким этот успех не назвать. Шансы у гостей были как минимум на сет. Тем не менее на этот раз «львы» в концовках были лучше и прервали серию неудач. Ну и оторвались от «Динамо-ЛО» в споре за пятую строчку.

Что в турнирной таблице?

«Динамо» обошло «Локомотив» и теперь занимает третье место, но эти два клуба и «Зенит» из Петербурга разделяют всего два очка — побед поровну. Очевидно, что никто не хочет быть четвёртым и играть потенциальную серию 1/4 финала с «Белогорьем».

В нижней части на 13-ю строчку вырвался «Кузбасс», но ему ещё две победы до зоны плей-офф, как и «Динамо-Уралу». В свою очередь, занимающему 12-ю строчку «Оренбуржью» уже остались те же две победы до 11-го места. Кажется, интрига здесь в том, удержится ли команда Антона Вольвича.

24-й тур пройдёт с 10 по 12 февраля. Главный матч состоится в Новосибирске — здесь «Локомотив» примет «Динамо». Победитель получит хороший задел в борьбе за второе место по итогам регулярки. Отметим и встречу двух последних команд — МГТУ сразится с «Ярославичем». Пожалуй, это последний шанс столичного клуба побороться за место в элите.