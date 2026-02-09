Яркие, но такие разные! Кто был лучшим игроком 23-го тура мужской Суперлиги?

23-й тур мужской Суперлиги порадовал и упорной борьбой, и неожиданными результатами. Например, кемеровский «Кузбасс» после серии из 12 поражений выдал уже третью победу в четырёх последних турах. «Факел», который в начале сезона бросал вёсла после каждой отданной концовки, на этот раз совершил камбэк во встрече с «Газпромом-Югра», а «Горький», начавший 2026 год с 0:15 по сетам, радует своих поклонников второй тур кряду.
До финиша регулярного чемпионата командам осталось провести всего по семь матчей. Цена каждого успеха становится всё выше. И на этом фоне индивидуальные выступления всё ярче! В каждой команде были свои герои. А кто из них был самым-самым в отчётном туре, предстоит решить вам!
Артём Довгань («Горький»)
Вторая победа нижегородцев подряд и долгожданная – дома! Причём обыграли клуб из топ-6 — «Динамо-ЛО». Для Довганя этот матч был принципиальным, ведь он перебрался в «Горький» как раз из Ленобласти. И, как сам признался, ушёл из Соснового Бора «не очень хорошо».
Что ж, месть удалась на славу! Блокирующий стал вторым по результативности в команде — 16 очков и полезность «+12». Шесть «чехлов» и ещё несколько важных смягчений. Мотивация зашкаливала и сработала только в плюс.
Тимур Хисматуллин («Кузбасс»)
Удивительное дело — Хисматуллин остался без запасного — второй связующий «Кузбасса» Игорь Коваликов травмирован. И, кажется, это и мотивировало, и раскрепостило Тимура! С каждым матчем он выглядит всё увереннее, а его команда побеждает. В выездной встрече с прямым конкурентом — «Ярославичем» — кемеровчане выдали 65% реализации атак. Отличные цифры. Да, помогли принимающие, обеспечили хорошую доводку, но ей ещё надо грамотно распорядиться. С этим у Хисматуллина проблем не возникло. 3:0 на табло говорят сами за себя.
Клим Мозжухин («Факел Ямал»)
Доигровщик в последнее время стал у Романа Емполова настоящим джокером. В матче с «Югрой» он вышел на замену и помог перевернуть ход игры с 0:2 на 3:2. 64% в приёме и 78% в атаке — 15 очков и полезность «+10». Волевая победа уренгойцев случилась во многом благодаря Климу.