Яркие, но такие разные! Кто был лучшим игроком 23-го тура мужской Суперлиги?

23-й тур мужской Суперлиги порадовал и упорной борьбой, и неожиданными результатами. Например, кемеровский «Кузбасс» после серии из 12 поражений выдал уже третью победу в четырёх последних турах. «Факел», который в начале сезона бросал вёсла после каждой отданной концовки, на этот раз совершил камбэк во встрече с «Газпромом-Югра», а «Горький», начавший 2026 год с 0:15 по сетам, радует своих поклонников второй тур кряду.

До финиша регулярного чемпионата командам осталось провести всего по семь матчей. Цена каждого успеха становится всё выше. И на этом фоне индивидуальные выступления всё ярче! В каждой команде были свои герои. А кто из них был самым-самым в отчётном туре, предстоит решить вам!

