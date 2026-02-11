«Динамо» увезло победу из Новосибирска! Второго топ-соперника подряд «Локо» не осилил

Центральный матч 24-го тура мужской Суперлиги — и снова Новосибирск. У «Локомотива» получилась мини-серия против топ-соперников — вслед за Казанью в гости пожаловали московские динамовцы.

Без преувеличения, встреча была ключевой для расклада сил в турнирной таблице. Если казанский «Зенит» уверенно лидирует, то за второе место, которое в плей-офф даёт преимущество площадки до самого финала, разгорелась настоящая борьба. Перед этим туром петербуржский «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» имели одинаковое число побед, разница была лишь в очках. Команда Владимира Алекно свой матч 24-го тура уже выиграла, а проигравший в Новосибирске не просто становился четвёртым, а отставал бы уже на целую победу от конкурентов.

Естественно, стартовыми сочетаниями наставники команд не удивили — в бой пошли все основные игроки. Первый сет остался за москвичами, хотя погоня хозяев в концовке была впечатляющей. Но длины сета не хватило. Динамовцы были получше в атаке, где очень старался Максим Сапожков. Для него это противостояние принципиальное, ведь в своё время «Локомотив» не стал сохранять его, продав в «Динамо».

Зато во второй партии у хозяев нашлись контраргументы. В первую очередь, это подача Фёдора Воронкова. Доигровщик выбил четыре эйса, а всего за матч у него набралось семь очков в этом элементе. Закономерные 1:1 при в целом равной игре. Гости были лучше с позитивного приёма, хозяева успешнее реализовывали атаки с высоких мячей и доигровки.

Но всё равно не покидало ощущение, что «Динамо» есть куда прибавить, а «Локо» уже на пределе. Собственно, так оно и случилось. Ключевым стал третий сет – во второй его половине москвичи получили преимущество в один брейк и сохранили его до конца партии. Разошёлся Сапожков – только за этот игровой отрезок диагональный получил 13 передач и реализовал из них 11! Павел Панков даже и не пытался обмануть блокирующих соперника – с любого сбитого приёма отдавал передачу своему лидеру атак. А тот не подводил. У «Локо» же такого лидера не нашлось.

Ну а четвёртый сет стал бенефисом динамовских подающих. Сначала хозяева застряли на подачах Антона Сёмышева, снявшись только с пятой попытки. Ну а в конце добавил и Сапожков. Встрепенулся «Локомотив» только при разгромных 13:23 — напомнил о себе Воронков, да и динамовцы немного расслабились, позволив сибирякам сделать счёт приличным.

Игроки «Динамо» Москва Фото: МВК «Динамо» Москва

«Локо» куда эффективнее подавал (24 эйсов на 9 ошибок против 10 на 13 у соперника), но «Динамо» выиграло атаку и блок (8:4), а Павел Панков переиграл Симеона Николова. Болгарин порой действовал очень эффектно, но и спорных моментов хватало. Хотя, надо признать, края у «Динамо» классом выше. Очевидно, что не получилась у хозяев и игра в центре сетки. Ни Дмитрий Лызик, ни сменивший его Юрий Бражнюк в атаке не справились. У Ильяса Куркаева цифры получше, но и передач он получал меньше. Центральные москвичей тоже не поразили воображение своими успехами, но при таких краях это всего лишь приятный бонус, игру у Константина Брянского они не определяют.

Что ж, «Динамо» одержало важную победу и отстаёт от петербургского «Зенита» на два очка. «Локо» же теперь не просто четвёртый, а должен ждать осечек от оппонентов — у команды Пламена Константинова и побед, и очков меньше. Впрочем, ниже сибиряки не опустятся, для этого им нужно просто завалить финиш регулярки, а в это совсем не верится.