Колодинский начал с победы. Главные события 24-го тура мужской Суперлиги

Позади остался очередной, 24-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Контуры плей-офф проступают всё ярче, однако и интриг хватает! На 100% пока нельзя предсказать ни одной пары квалификационного раунда. Да и всех участников плей-офф называть-то рано – борьба обострилась.

«Локомотиву» не хватило физики

Новосибирский «Локомотив» второй тур подряд сыграл с топовым соперником: вслед за Казанью в гости к команде Пламена Константинова пожаловало московское «Динамо».

И если в игре с лидером новосибирцы смогли выжать из себя максимум, то на этот раз не получилось. Наставник команды после матча сетовал на физическую форму – два таких противостояния подряд сыграть сложно.

«Второй раз подряд такая ситуация. Одинаковая с первым кругом. У нас битва с Казанью, а у них – «никакая» игра три дня назад. То же самое и здесь. На самом деле «Динамо» два раза в чемпионате переигрывает нас за счёт физики. Однозначно. Одинаковые игры. Мы не смогли, не успели восстановиться после Казани. Уже видно было, как третью-четвёртую партию физически пошли вниз, а «Динамо» удержало свою физическую игру. Два одинаковых сценария получились – в первом круге и сейчас. Я думаю, что ребята бились, но сил не хватило», — сетовал Константинов.

Матч «Локомотив» — «Динамо» Фото: МВК «Локомотив»

Отчасти, это, конечно, правда, но у «Локо» был лишний день на восстановление, да и лететь, в отличие от соперника, им никуда не было нужно. Так что в физическом плане сибирякам, вероятно, было даже комфортнее. А вот эмоций явно не хватало. Всё, на что оказался способен «Локомотив», так это выдать вторую половину первой партии и хорошую вторую – там здорово летела подача. В остальном же москвичи выглядели увереннее. Классный матч выдал Максим Сапожков, для которого встреча с родным клубом явно была принципиальной.

Рокировка помогла «Белогорью»

«Белогорье» в январе немного «поплыло» — была серия поражений и отданных концовок, прервать которую удалось лишь в прошлом туре. Тем не менее в клубе решились на нетривиальный ход — рокировку на тренерском мостике: просто поменяли местами Сергея Баранова и Игоря Колодинского. Последнего явно готовили к такой роли, и вот все карты сошлись. Классный в прошлом связующий поднабрался опыта, а команде нужна была встряска.

Что ж, дебют получился удачным, хотя у «Факела» были все шансы взять как минимум один сет. В первой партии северяне имели преимущество в пять очков, а в третьей — упустили отрыв в три мяча. Причём происходило это в одной расстановке. В концовках же классные защитные действия и домашние трибуны помогали «львам». Конечно, не бог весть какое достижение, однако после кучи проигранных равных сетов в январе и это хороший знак.

Игроки «Белогорья» Фото: МВК «Белогорье»

«На самом деле у нас работа никак не поменялась: как работали с Сергеем Андреевичем вместе в тандеме, так и продолжаем это делать. Просто на данный момент получилось так, что у меня больше возможности руководить командой в процессе игры и в тренировочном процессе. Глобально ничего не поменялось. Мы были вместе и продолжим работать и тренировать вместе», — поделился эмоциями новоиспечённый главный тренер после матча.

«Ярославич» выиграл битву аутсайдеров

В завершающем матче тура сошлись две последние команды — МГТУ и «Ярославич». Это была важнейшая встреча и для тех, и для других. «Студентам» победа давала шанс всё же зацепиться за место в Суперлиге.

Игра получилась нервной, неровной и грязной. То одни, то другие включались и получали преимущество. Неудивительно, что решилось всё на тай-брейке.

А там ярославцы включили подачу. При счёте 9:8 вводить мяч в игру отправился иранский доигровщик гостей Мобин Насри и выполнил три эйса подряд – 12:8. К чести хозяев, они не сложили руки и почти догнали, но созданного запаса гостям всё же хватило. «Ярославич» выиграл и теперь может перевести дух, а «студенты» уже даже не одной ногой вне Суперлиги. За шесть туров отставание от спасительной 15-й строчки — три победы. Такое не отыграть.

Что ещё было в 24-м туре?

Лидер — казанский «Зенит» — победил в Оренбурге, однако это было непросто. Хозяева забрали второй сет и затащили соперника в концовку в третьем, но опыт и класс сыграли свою роль. Здорово действовали Михаил Лабинский, который просто уничтожил приём оренбуржцев (семь эйсов) и Роман Романовский, установивший личный рекорд карьеры — 15 очков.

Роман Романовский Фото: МВК «Зенит-Казань»

Петербургский «Зенит» одержал дежурную победу над «Газпромом-Югра». В этой игре кадровыми решениями удивляли сургутяне, которые вышли играть по устаревшей, классической модели с двумя связующими. Почему так? Основному диагональному Кириллу Никифорову дали отдохнуть, а его сменщика Дениса Литвинова отправили в аренду в Высшую лигу А, в «Локомотив-Изумруд». Два сета северяне пытались, но явно не хватало взаимопонимания. Третий сет гости провели в традиционной схеме, однако успеха им это не принесло.

«Динамо-ЛО» и «Енисей» дежурно сыграли тай-брейк. С прошлого сезона встречи этих команд в Суперлиге заканчиваются в пяти сетах. Традицию нарушать не стали. Красноярцы вели 2:1 по партиям, но хозяева вырвали четвёртую партию, а затем и тай-брейк. На нём ключевым стал провальный отрезок гостей из трёх проигранных мячей кряду. Сибиряки были близки к возвращению, однако достать «атомных» всё же не смогли.

Волейболисты «Динамо-ЛО» Фото: МВК «Динамо-ЛО»

«Динамо-Урал» продолжает бороться за плей-офф! Уфимцы притормозили на выезде разыгравшийся в последнее время «Кузбасс», да ещё и всухую. Кажется, кемеровчане подсели эмоционально. Уральцы же теперь обошли соперника в таблице и вернулись в борьбу — до «Оренбуржья» всего одна победа.

«Нова» долго входила в матч с «Горьким» — провальный первый сет, тяжёлая концовка — во втором. Не попал во встречу сербский легионер Павле Перич, но его здорово заменил Владислав Полочанин. Нижегородцы отдали собственными ошибками второй сет, а затем развалились — борьбы в заключительных партиях не получилось.

Что в турнирной таблице?

В первой четвёрке «Зенит» и «Динамо» обошли «Локомотив» и продолжают преследовать Казань. Новосибирцам же теперь нужно ждать осечек соперников, иначе они закончат регулярку четвёртыми. «Белогорье» комфортно идёт пятым – запас от «Динамо-ЛО» в одну победу, но по факту в две – очков у «львов» значительно больше.

Обострилась борьба за место в плей-офф. «Оренбуржье» опережает «Динамо-Урал» на одну победу и на одно очко. Причём в следующем туре команде Антона Вольвича принимать «Локомотив», а уфимцам — МГТУ.

Впрочем, «студенты» наверняка будут сражаться. Это будет их очередной «последний шанс». Отставание выглядит неотыгрываемым, однако надежда умирает последней!

Кто с кем сыграет в 25-м туре?

25-й тур пройдёт в три дня – с 14 по 16 февраля. Обращаем внимание на матч между «Белогорьем» и петербургским «Зенитом». Интересно посмотреть и на то, как лидеры — казанцы — сыграют с «Факелом».