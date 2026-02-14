«Уралочка» дрогнула, но устояла. Главные события 22-го тура женской Суперлиги

В 22-м туре женской волейбольной Суперлиги вновь не обошлось без драмы. Так, в Екатеринбурге и Краснодаре команды прокатились на американских горках, прежде чем выявить победителей. Остальные матчи завершились без валидольных концовок, хотя эмоций в них тоже было достаточно.

Рассказываем обо всём интересном в подробностях.

Реванш в Калининграде

В центральном матче тура калининградскому «Локомотиву» понадобился один сет, чтобы разогнаться. После чего железнодорожницы переехали саратовский «Протон» и взяли реванш за поражение в Саратове.

Начало встречи прошло полностью под диктовку гостевой команды. Особенно ярко саратовские волейболистки показывали себя в атаке, реализовав 61% попыток. В то время как у «Локо» эти цифры не дотянули и до 35%. Эта разница и решила судьбу первого сета.

После такого стартового отрезка «Протон» и во второй залетел на кураже (9:3). Но всё изменил эмоциональный тайм-аут Андрея Воронкова, в котором наставник встряхнул своих подопечных. После эмоционального спича тренера у железнодорожниц был только один вариант – победа. Хозяйки прибавили во всех компонентах: заработал блок, подтянулась атака. И теперь уже калининградские волейболистки стали диктовать свои условия. «Протон» пытался оказать сопротивление, однако все попытки оказались тщетными. «Локомотив», хоть и не без труда, но всё же докатил до победы.

Волейболистки «Локомотива» Фото: ЖВК «Локомотив»

По́том и кровью

В уральском дерби матч второго круга получился куда драматичнее встречи первого круга. Челябинские волейболистки были в шаге от от того, чтобы сотворить сенсацию и одолеть вторую команду Суперлиги. Однако сил у динамовок хватило только на два выигранных сета. Начиная с четвёртой партии, «Уралочка» вышла на свой максимальный уровень и победила.

Хотя на старте встречи «Метар» выглядел бодрее команды Михаила Карполя. Челябинки чувствовали себя хозяйками положения и на протяжении первых трёх сетов оказывали давление на соперника своей уверенной игрой в атаке. В третьей партии настроение екатеринбургской команды и вовсе упало: травму получила основная доигровщица – Бранка Тица. Сербская волейболистка столкнулась с рекламной панелью, получила рассечение брови и покинула площадку.

Казалось, что после потери лидера и проигранного сета «Уралочка» вообще остановится. Однако травма сплотила команду Михаила Карполя. В четвёртой партии роль первой скрипки взяла на себя Елизавета Фитисова. Центральная вселила уверенность в партнёрш по команде серией своих результативных действий на сетке. Блоком Фитисова перекрыла воздух гостьям, что позволило перехватить инициативу и затащить игру в пятый решающий сет. В укороченной партии «Метар» сопротивлялся недолго: при смене сторон у хозяек уже было «+3». А финальный счёт зафиксировал почти убедительные 15:8.

Волейболистки «Уралочки» Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

Этот домашний успех продлил серию «Уралочки» до 11 выигранных встреч. Для «Динамо-Метар» же это седьмой матч со знаком «минус». Челябинки по-прежнему не могут похвастаться победами в новом году. Это уже четвёртая игра, в которой «Метар» упускает удачу из рук, ведя по ходу матча.

Опять пять

Краснодарскому «Динамо» повезло больше. Команда Алексея Бабешина, хоть и прокатила болельщиков на эмоциональных качелях, зато добилась победы в матче с одним из претендентов на медали этого сезона. «Ленинградка» явно не ожидала такой прыти от команды, которую с лёгкостью переиграла в первом круге. Но это уже третий подряд пятисетовик, в котором южанки победили.

Настоящий пожар во встрече начался с третьего сета: концовки всех последующих партий постоянно уходили на баланс, а победу в них приходилось выгрызать зубами. Так, южанки вырвали третий сет, уступая по ходу шесть мячей. Затем уже «пчёлкам» пришлось отыгрываться, чтобы увести встречу на тай-брейк. В пятой партии команды продолжили борьбу плечом к плечу. И всё решила точность! Анна Мельникова допустила промах, подарив хозяйкам матчбол. А подача Дарьи Коренчук сразу же принесла победу Краснодару.

У «Динамо» просто фантастический матч провела Татьяна Ежак. Доигровщица вколотила 35 мячей на сторону соперниц. Роскошная статистика!

Что ещё было в 22-м туре?

«Динамо-Ак Барс» реабилитировалось за поражение в прошлом туре и увезло победу и три очка из Омска. Казанские волейболистки действовали безупречно, не позволив «Омичке» набрать и 20 очков ни в одном из сетов.

«Тулица» и подмосковное «Заречье» также закрыли свои встречи в трёх партиях. Команда Алексея Лазневого на выезде переиграла красноярский «Енисей», а дружина Константина Ушакова справились с «Корабелкой» на домашней площадке. В Одинцове интрига получилась лишь на старте матча. В первом сете команды доигрались до счёта 33:31, после чего уже хозяйки полностью завладели инициативой и контролировали ситуацию до конца встречи.

Московское «Динамо» повторило успех первого круга в матче с «Минчанкой». Единственное, что удалось хозяйкам – забрать третий сет.

Что в турнирной таблице?

В этом туре тройка лидеров сыграла на отлично, а это значит, что их положение в турнирной таблице осталось неизменным. Зато «Ленинградка», которая преследовала «Заречье» и ждала их осечки, сама оступилась в Краснодаре. Этот проигрыш снова отодвинул команду Александра Кашина на пятое место, а московское «Динамо» вырвалось вперёд.

Ещё одна рокировка произошла у команд, которые замыкают зону плей-офф: «Тулица» обошла «Корабелку» и поднялась на седьмую строчку.

Игры 23-го тура начнутся уже в субботу, 14 февраля. Центральным матчем недели станет встреча в Екатеринбурге, в которой «Локомотив» постарается взять реванш у «Уралочки» за обидное домашнее поражение в первом круге.