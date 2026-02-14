Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига, главные события 22-го тура: обзор, результаты, турнирная таблица

«Уралочка» дрогнула, но устояла. Главные события 22-го тура женской Суперлиги
Елена Коваленко
Главные события 22-го тура женской Суперлиги
Комментарии
Лидеры в этот раз сыграли на отлично!

В 22-м туре женской волейбольной Суперлиги вновь не обошлось без драмы. Так, в Екатеринбурге и Краснодаре команды прокатились на американских горках, прежде чем выявить победителей. Остальные матчи завершились без валидольных концовок, хотя эмоций в них тоже было достаточно.

Рассказываем обо всём интересном в подробностях.

Результаты всех матчей 22-го тура

Реванш в Калининграде

В центральном матче тура калининградскому «Локомотиву» понадобился один сет, чтобы разогнаться. После чего железнодорожницы переехали саратовский «Протон» и взяли реванш за поражение в Саратове.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
10 февраля 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Протон
Саратов
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко
Протон: Кобзарь, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Белоглазова, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова

Начало встречи прошло полностью под диктовку гостевой команды. Особенно ярко саратовские волейболистки показывали себя в атаке, реализовав 61% попыток. В то время как у «Локо» эти цифры не дотянули и до 35%. Эта разница и решила судьбу первого сета.

После такого стартового отрезка «Протон» и во второй залетел на кураже (9:3). Но всё изменил эмоциональный тайм-аут Андрея Воронкова, в котором наставник встряхнул своих подопечных. После эмоционального спича тренера у железнодорожниц был только один вариант – победа. Хозяйки прибавили во всех компонентах: заработал блок, подтянулась атака. И теперь уже калининградские волейболистки стали диктовать свои условия. «Протон» пытался оказать сопротивление, однако все попытки оказались тщетными. «Локомотив», хоть и не без труда, но всё же докатил до победы.

Волейболистки «Локомотива»

Волейболистки «Локомотива»

Фото: ЖВК «Локомотив»

По́том и кровью

В уральском дерби матч второго круга получился куда драматичнее встречи первого круга. Челябинские волейболистки были в шаге от от того, чтобы сотворить сенсацию и одолеть вторую команду Суперлиги. Однако сил у динамовок хватило только на два выигранных сета. Начиная с четвёртой партии, «Уралочка» вышла на свой максимальный уровень и победила.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
11 февраля 2026, среда. 16:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 2
Динамо-Метар
Челябинск
Уралочка-НТМК: Мусиенко, Сорокина, Хлебникова, Синицына, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Котенёва, Трухина, Завьялова, Меньщикова, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова, Шнип
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Потапова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Корягина, Архипова, Ольховская, Шевелева, Иванкина

Хотя на старте встречи «Метар» выглядел бодрее команды Михаила Карполя. Челябинки чувствовали себя хозяйками положения и на протяжении первых трёх сетов оказывали давление на соперника своей уверенной игрой в атаке. В третьей партии настроение екатеринбургской команды и вовсе упало: травму получила основная доигровщица – Бранка Тица. Сербская волейболистка столкнулась с рекламной панелью, получила рассечение брови и покинула площадку.

Казалось, что после потери лидера и проигранного сета «Уралочка» вообще остановится. Однако травма сплотила команду Михаила Карполя. В четвёртой партии роль первой скрипки взяла на себя Елизавета Фитисова. Центральная вселила уверенность в партнёрш по команде серией своих результативных действий на сетке. Блоком Фитисова перекрыла воздух гостьям, что позволило перехватить инициативу и затащить игру в пятый решающий сет. В укороченной партии «Метар» сопротивлялся недолго: при смене сторон у хозяек уже было «+3». А финальный счёт зафиксировал почти убедительные 15:8.

Волейболистки «Уралочки»

Волейболистки «Уралочки»

Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

Этот домашний успех продлил серию «Уралочки» до 11 выигранных встреч. Для «Динамо-Метар» же это седьмой матч со знаком «минус». Челябинки по-прежнему не могут похвастаться победами в новом году. Это уже четвёртая игра, в которой «Метар» упускает удачу из рук, ведя по ходу матча.

Опять пять

Краснодарскому «Динамо» повезло больше. Команда Алексея Бабешина, хоть и прокатила болельщиков на эмоциональных качелях, зато добилась победы в матче с одним из претендентов на медали этого сезона. «Ленинградка» явно не ожидала такой прыти от команды, которую с лёгкостью переиграла в первом круге. Но это уже третий подряд пятисетовик, в котором южанки победили.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 2
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Воробьёва, Жукова
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова

Настоящий пожар во встрече начался с третьего сета: концовки всех последующих партий постоянно уходили на баланс, а победу в них приходилось выгрызать зубами. Так, южанки вырвали третий сет, уступая по ходу шесть мячей. Затем уже «пчёлкам» пришлось отыгрываться, чтобы увести встречу на тай-брейк. В пятой партии команды продолжили борьбу плечом к плечу. И всё решила точность! Анна Мельникова допустила промах, подарив хозяйкам матчбол. А подача Дарьи Коренчук сразу же принесла победу Краснодару.

У «Динамо» просто фантастический матч провела Татьяна Ежак. Доигровщица вколотила 35 мячей на сторону соперниц. Роскошная статистика!

Что ещё было в 22-м туре?

«Динамо-Ак Барс» реабилитировалось за поражение в прошлом туре и увезло победу и три очка из Омска. Казанские волейболистки действовали безупречно, не позволив «Омичке» набрать и 20 очков ни в одном из сетов.

«Тулица» и подмосковное «Заречье» также закрыли свои встречи в трёх партиях. Команда Алексея Лазневого на выезде переиграла красноярский «Енисей», а дружина Константина Ушакова справились с «Корабелкой» на домашней площадке. В Одинцове интрига получилась лишь на старте матча. В первом сете команды доигрались до счёта 33:31, после чего уже хозяйки полностью завладели инициативой и контролировали ситуацию до конца встречи.

Московское «Динамо» повторило успех первого круга в матче с «Минчанкой». Единственное, что удалось хозяйкам – забрать третий сет.

Что в турнирной таблице?

Турнирная таблица женской Суперлиги

В этом туре тройка лидеров сыграла на отлично, а это значит, что их положение в турнирной таблице осталось неизменным. Зато «Ленинградка», которая преследовала «Заречье» и ждала их осечки, сама оступилась в Краснодаре. Этот проигрыш снова отодвинул команду Александра Кашина на пятое место, а московское «Динамо» вырвалось вперёд.

Ещё одна рокировка произошла у команд, которые замыкают зону плей-офф: «Тулица» обошла «Корабелку» и поднялась на седьмую строчку.

Кто с кем сыграет в 22-м туре

Игры 23-го тура начнутся уже в субботу, 14 февраля. Центральным матчем недели станет встреча в Екатеринбурге, в которой «Локомотив» постарается взять реванш у «Уралочки» за обидное домашнее поражение в первом круге.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android