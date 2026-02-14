Два мощных «центра» и ураган в доигровке. У кого главная роль в 22-м туре Суперлиги?

В 22-м туре женской волейбольной Суперлиги нашлось место реваншам и неожиданным исходам, но в рейтинге топ-3 всё стабильно. Снова триумфальное трио состоит из представительниц «Локомотива», «Уралочки» и краснодарского «Динамо». Южанки и железнодорожницы смогли расплатиться за поражения в первом круге, а екатеринбургская команда выстояла в уральской битве без своего лидера. Поэтому волейболистки именно этих команд и сформировали рейтинг главных звёзд тура.

А кто его возглавит, решать уже вам!

