Волейбол, женская Суперлига, топ-3 игроков 22-го тура: Татьяна Ежак, Дарья Киселёва, Елизавета Фитисова

Два мощных «центра» и ураган в доигровке. У кого главная роль в 22-м туре Суперлиги?
Рейтинг: лучший игрок 22-го тура женской Суперлиги
В топ-3 попали игроки «Локомотива», «Уралочки» и краснодарского «Динамо».

В 22-м туре женской волейбольной Суперлиги нашлось место реваншам и неожиданным исходам, но в рейтинге топ-3 всё стабильно. Снова триумфальное трио состоит из представительниц «Локомотива», «Уралочки» и краснодарского «Динамо». Южанки и железнодорожницы смогли расплатиться за поражения в первом круге, а екатеринбургская команда выстояла в уральской битве без своего лидера. Поэтому волейболистки именно этих команд и сформировали рейтинг главных звёзд тура.

А кто его возглавит, решать уже вам!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Фото: uralochka-vc.club
Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»)

Во встрече с челябинским «Динамо» Елизавета Фитисова взяла на себя роль лидера после того, как травму получила Бранка Тица. Четвёртый сет стал переломным в матче, и в том, что сценарий игры поменялся, есть заслуга центральной «Уралочки». Фитисова поймала победную волну и провела серию успешных атак, к которой затем добавила ещё и очки на блоке. Это помогло хозяйкам выравнять игру, а затем и довести встречу до победы. Центральная реализовала 50% отданных ей мячей, реализовав 9 из 18 попыток. Лишь раз соперницам удалось накрыть удар Фитисовой блоком. Сама же волейболистка поставила шесть «чехлов». А по завершении матча Елизавета с 15 очками стала самым результативным игроком в своей команде.

Фото: vc-lokomotiv.ru
Дарья Киселёва («Локомотив»)

Центральная калининградского «Локомотива» и лучшая блокирующая Суперлиги – частая гостья в нашем рейтинге. В этот раз Дарья Киселёва заходит в топ-3 тура после матча с принципиальным соперником – саратовским «Протоном». Блокирующая «Локо» набрала в этой встрече 16 очков, восемь из которых было выиграно на блоке. Киселёва выстроила непроходимую стену для нападающих соперника. Из 14 общекомандных очков на блоке бо́льшая часть – именно на счету центральной. Но главное, что этот элемент работал в решающих моментах матча. Также Дарья отметилась и на подаче, выбив два эйса.

Фото: dinamokrasnodar.ru
Татьяна Ежак («Динамо» Краснодар)

Краснодарское «Динамо» выигрывает уже четвёртый пятисетовик во втором круге. Во встрече с «Ленинградкой» не обошлось без примы. Доигровщица Татьяна Ежак стала злым гением для команды Александра Кашина. Волейболистка не замечала в этой встрече ни блок, ни защиту соперниц. И каждый второй её удар попадал в цель. Доигровщица забила 30 мячей в атаке с результативностью 52%. Ещё пять мячей Ежак смогла выиграть на блоке и завершила матч с показателем полезности «+21». Такая фантастическая игра на сетке помогла «Динамо» одержать победу над командой, претендующей на медали.

