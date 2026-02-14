Эту «Уралочку» не остановить! Команда Карполя обыграла всех призёров Суперлиги

Не успели команды выдохнуть после 22-го тура Суперлиги, как начался 23-й. И открывала его встреча топ-команд: «Уралочка-НТМК» принимала на своей площадке действующего чемпиона – калининградский «Локомотив».

Во втором круге уральская команда уже прошлась по призёрам прошлого сезона, победив сначала подмосковное «Заречье», а следом и возглавляющее турнирную таблицу «Динамо-Ак Барс». Для полноты коллекции команде Михаила Карполя не хватало только победы над железнодорожницами.

Однако в 23-м туре уральский коллектив достиг своей цели.

Перед этой встречей в составах обеих команд было по одной потере. «Локо» недосчитался Анастасии Капраловой, а у «Уралочки» отсутствовала Бранка Тица. Обе доигровщицы травмировались в 22-м туре и восстановиться не успели. В составе железнодорожниц место в старте заняла Екатерина Пипунырова, а у уральской команды в основе вышла Нина Касаткина.

Команды начали матч на равных: связующие обеих команд сразу стали заигрывать своих центров. Однако ближе к середине сета этот акцент сместился на диагональных игроков. У «Локо» солировала Киси Насименто, у «Уралочки» – Елизавета Протопопова. Железнодорожницам удалось сделать необходимый рывок в два мяча, только когда на подачу вышла Екатерина Любушкина. Хозяйки пытались зацепиться за счёт, но блок гостей каждый раз останавливал эти попытки. Калининградские волейболистки полностью переиграли уральскую команду в этом элементе – 7:1! И именно блоком они закрыли партию.

Во втором сете ситуация поменялась: уже хозяйки захватили лидерство – 12:9. Если в первой партии «Локо» показал безупречную игру, завершив её с одной ошибкой, то во второй гостьи стали допускать значительно больше осечек. Уральская команда провела мощную серию на подачах Ольги Хлебниковой и увеличила отрыв до семи мячей. Команде Карполя удалось довести реализацию атаки до 68%. И точным ударом Елизавета Фитисова зафиналила сет – 1:1.

ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: ЖВК «Уралочка»

После «передышки» во второй партии «Локомотив» уверенно въехал в третью — 6:3. Железнодорожницы снова вспомнили про свой монстр-блок. Дарья Киселёва и Полина Беликова не давали передышки нападающим уральской команды, каждый раз создавая им трудности в реализации атак. В какой-то момент связующая «Уралочки» свела все свои передачи на Елизавету Протопопову. Но Оксана Швыдкая своевременно пришла на помощь своей диагональной и стала делить с ней нагрузку в атаке. Несмотря на то что хозяйкам удалось наладить нападение, «Локо» всё же дотянул до концовки сета с перевесом в четыре мяча. Однако на финишной прямой всё перевернулось с ног на голову: на подачах Швыдкой «Уралочка» отыграла три сетбола. Блок уральской команды сначала сравнял счёт, а затем и вывел хозяек вперёд. А завершилось всё, как и во втором сете – атакой Фитисовой.

В четвёртом сете упорная борьба продолжилась. Команды на равных скоростях двигались до счёта 20:20. А затем «Уралочка» своими руками подарила соперницам преимущество, совершив три ошибки подряд. Собственный брак не позволил хозяйкам завершить встречу уже в четвёртом сете. Уральская команда допустила девять промахов, в то время как у гостей их было всего три. Киси уверенно реализовала сетбол и перевела матч на тай-брейк – 2:2.

ЖВК «Локомотив» Фото: ЖВК «Локомотив»

Однако настоящая драма разыгралась в концовке пятого сета. «Локомотив» своими сложными подачами держал «Уралочку» на расстоянии вытянутой руки на протяжении всего сета. Гостьи даже на смену сторон ушли с солидным преимуществом в пять мячей. Однако оно не гарантировало успех железнодорожницам. Напряжение достигло пика, когда хозяйки сравняли счёт в сете тремя результативными блоками – 13:13. Затем осечку дала самая надёжная атака Киси. А после удара Протопоповой началась настоящая дуэль тренеров и видеопросмотров. Михаил Карполь первым запросил видео на касание рук блокирующих. И выиграл! Затем уже наставник «Локо» попытался изменить решение, взяв свой просмотр. Однако после длительной паузы второй судья не нашёл никакой ошибки на стороне уральской команды, поэтому победу как в партии, так и во всём матче забрали хозяйки – 15:13 и 3:2.

«Уралочка» выиграла третий пятисетовик подряд и продлила свою победную серию до 12 встреч.

В следующем туре обе команды сразятся с соперниками, которые стоят ниже их в турнирной таблице. «Уралочка» отправится в гости к «Омичке», а «Локомотив» на своей площадке сыграет с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга.