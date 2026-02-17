Алекно сорвался на судей, но добился результата. Главное в 25-м туре мужской Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге завершился 25-й тур. Четвёрка лидеров очков не потеряла, и уже очевидно, что перестановки могут быть только внутри неё. А вот за место в плей-офф борьба обострилась максимально!

Рассказываем о главных событиях тура.

Алекно победил. Но может быть наказан

В центральном матче тура «Белогорье» принимало петербургский «Зенит». В последних встречах казалось, что «львы» на верном пути — команда начала выигрывать концовки. Но в этом матче болезнь вернулась.

В целом игра была равной. И в каждом из сетов у хозяев были неплохие шансы завершить его в свою пользу. Но снова вмешалась болезнь концовок. В первой партии команда проиграла на балансе, не реализовав сетбол, во второй застряла в расстановке на подачах Максима Космина, ну а в третьем дрогнули нападающие.

Правда, запомнится матч не волейболом, а скандалом, который разгорелся на матчболе. После атаки Марлона Янта мяч то ли зацепил палец Александра Мельникова, то ли нет – даже на повторе однозначно определить сложно. Второй арбитр Александр Тубылов касание не углядел, чем вызвал бурную реакцию Владимира Алекно. В выражениях тот не стеснялся – обсценная лексика попала в трансляцию. Впрочем, своего тренер добился — первый судья спустился с вышки, посмотрел момент и всё же принял решение в пользу петербуржцев, чем вызвал уже гнев белгородцев.

«Владимир Романович поддавил авторитетом. Много разговаривали сейчас с судьёй по этому розыгрышу. Тут сложно сказать, очень спорный момент по касаниям этим. В первой партии судья не пошёл смотреть по такому же моменту, а сейчас пошёл. Винить никого не буду. Это часть игры, и надо самим выходить из таких ситуаций», — отметил после встречи Павел Тетюхин.

Алекно в целом вёл себя достаточно нервно. Во второй партии он и Женя Гребенников бурно реагировали после того, как судьи не смогли найти нужный повтор игрового момента. К чести наставника «Зенита», он не ушёл от ответов на вопросы в послематчевом интервью.

«Судьи, наверное, имеют право ошибаться, когда это не явно. Реагировать – тут, наверное, больше вопросов ко мне, потому что спокойно смотреть я не умею. Это моя работа, которой я отдаю практически 24 часа, чтобы какой-то мяч при непрофессиональном действии судьи решал судьбу команды. С этим не согласен. Реагировать нужно по-другому, но пока у меня не получается», — заявил Алекно.

Так или иначе, результат есть. И даже если тренер петербуржцев получит штраф от федерации, вряд ли он омрачит радость от победы. Однако это было некрасиво.

«Факел» снова потрепал Казань

«Факел» в последние годы – исторически не самый лёгкий соперник для казанского «Зенита». Правда, чаще всего бой дать получается в Новом Уренгое. Но на этот раз северяне здорово поборолись и в столице Татарстана.

Ямальцы взяли первый сет и были близки к победе в третьем, и это при том, что хозяева в целом справились с Юри Романо. Алексею Вербову здорово помогла скамейка, потому что не попали в игру Дмитрий Волков и Дражен Лубурич. К счастью для казанцев, Андрей Сурмачевский и Максим Михайлов вошли уверенно и дали необходимую энергию.

Тем не менее повод для беспокойства у Вербова точно есть. Его команда периодически «засыпает», позволяя соперникам забирать партии. В преддверии главных матчей сезона это тревожный звонок.

«Зенит-Казань» против «Факела» Фото: ВК «Зенит-Казань»

В МГТУ уже не верят в спасение

Важнейший матч в плане распределения мест состоялся в Уфе, где «Динамо-Урал» принимало МГТУ. Хозяева в случае победы поднимались в зону в плей-офф, для гостей же это был едва ли не последний шанс вернуться в борьбу за место в Суперлиге.

На деле же борьбы не получилось. В первую очередь благодаря доигровщикам уфимцев. Арендованный у Казани Владислав Енин был хорош в атаке и затерзал «студентов» на подаче. Илья Сподобец тоже был очень надёжен. К тому же «Динамо-Урал» выдержало приём — ни одной ошибки! Награда сладка — 12-е место, уфимцы вытеснили из зоны плей-офф «Оренбуржье». Ну а МГТУ стремительно движется в Высшую лигу «А». Шансы остаться сугубо математические, даже тренер команды Михаил Бекетов это признал.

«Обидное поражение. Игра, в которой мы могли играть и выигрывать. Чем оправдать? Какими-то техническими проблемами, которыми обладают наши игроки. Эту ситуацию можно исправить, выходя на рынок спортсменов, искать новых игроков, потому что чемпионат подходит к концу. Это поражение похоронило шансы на борьбу за место в Суперлиге», – отметил специалист.

Что ещё было в 25-м туре?

«Локомотив» помучился в Оренбурге. У команды Пламена Константинова совсем не шла подача — 31 ошибка за четыре сета. Правда, то, что долетало до принимающих Оренбурга, создавало им большие проблемы. Новосибирцы могли спасти и второй сет, смогли отыграться со счёта 20:24, но хозяева всё же снялись, а затем ошибся в приёме Омар Курбанов. В остальных сетах «Локо» был заметно сильнее.

«Енисей» смог перевернуть матч с «Новой», в котором проигрывал 0:1 по сетам и 14:18 — во второй партии. Переломной стала замена связующего — Максим Крескин смог вернуть в игру своих нападающих, а у самарцев резко посыпалась игра на съёме. Правда, команда Олега Микановича провела встречу без своих легионеров — Никола Йовович травмирован, а Павле Перич остался в запасе после прошлой неудачной игры.

Максим Крескин Фото: МВК «Енисей»

«Динамо» попробовало в Нижнем Новгороде дать игровую практику резервистам, однако едва не поплатилось. «Горький» выиграл концовку в первой партии и держался на равных во второй — Константину Брянскому пришлось выпускать Павла Панкова и Дмитрия Жука. С ними дело пошло куда лучше. Тренер москвичей дал ещё один шанс скамейке при счёте 14:7 в четвёртой партии. У нижегородцев к тому моменту на площадке тоже были запасные игроки. И вновь ротация москвичам не удалась – хозяева подобрались на расстояние одного брейкового мяча. И снова последовало экстренное возвращение лидеров, которые не проиграли ни одного очка. Но таким положением дел Брянский вряд ли может быть доволен.

«Газпром-Югра», забрав два сета у «Кузбасса», едва не упустил победу. Кемеровчане смогли вырвать равную третью партию, затем взяли и четвёртую. Однако на тай-брейке у сургутян нашёлся джокер – Слави Костадинов со своей подачей. В решающий момент он оформил два эйса подряд, а всего в этом элементе у него семь очков. Победа укрепляет позиции Сургута, ну а «Кузбасс» о плей-офф уже не мечтает. Но хотя бы о борьбе за выживание можно забыть.

Такая же ситуация и у «Ярославича», который едва не перевернул матч с «Динамо-ЛО», уступая 0:2 по сетам. У сосновоборцев провалился Роман Мурашко, однако неплохо вошёл в игру Павел Авдоченко. У хозяев же классный матч выдал Никола Мельянац, правда подсев в концовке. В итоге «атомные» забрали четвёртый сет, а вместе с тем и полноценные три очка.

Что в турнирной таблице?

В топ-4 ничего не изменилось — борьба за второе место по итогам регулярки в самом разгаре. «Динамо-ЛО» подобралось к идущему пятым «Белогорью», догнав его по победам, но у «львов» на шесть очков больше.

Самое острое соперничество будет за последнюю путёвку в плей-офф. «Динамо-Урал» обошло «Оренбуржье» — побед поровну, а очков у уфимцев больше не два. Здесь сражение будет до последних туров.

Ну а МГТУ уже практически расстался с надеждами. Нужны минимум три, а лучше – четыре победы за пять туров. Если учитывать, что сейчас у «студентов» всего две успешные встречи за сезон, шансы только теоретические.

26-й тур пройдёт с 20 по 22 февраля. Главный матч – зенитовское дерби, встреча лидеров, очередное сражение Алексея Вербова против Владимира Алекно.