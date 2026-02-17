«Уралочка» приручила удачу. Главные моменты 23-го тура женской волейбольной Суперлиги

Регулярный чемпионат женской волейбольной Суперлиги всё ближе к развязке. А это значит, что фактически начались игры на выживание. Вот и в 23-м туре команды бились в каждом матче, бо́льшая часть из которых ушла на тай-брейк. Клубы сражаются из последних сил, цепляясь за каждый сет, чтобы занять место повыше в турнирной таблице. До плей-офф остаётся сделать всего три шага.

Рассказываем обо всём интересном в подробностях.

На волне удачи

Центральный матч, в котором встречались «Уралочка-НТМК» и калининградский «Локомотив», задал темп для всех остальных битв тура. Молодые волейболистки из Екатеринбурга снова проявили свою дерзость и во второй раз уложили на лопатки действующего чемпиона страны.

Если в регулярке прошлого сезона уральской команде катастрофически не везло в укороченных сетах («Уралочка» уступила в шести тай-брейках из семи), то сейчас подопечные Михаила Карполя выигрывают уже третий пятисетовик подряд! А в числе пострадавших не просто рядовые команды, а главные действующие лица – «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив».

«Считаю, что изменился командный дух. Когда начинали сезон, ещё входили в него как молодая, не до конца сыгранная команда. Многие верили, но никто не знал, что мы будем вторыми. Мне кажется, что нужно было проиграть несколько таких боевых матчей, чтобы обрести в себе уверенность и начинать забирать инициативу. После обидных проигрышей мы начали выигрывать матчи 3:0 и 3:1, не доводя до пятых партий. Уверенность, командный дух, сплочённость – всё это выросло, девушки поверили в себя, в победу, дисциплину, командную игру. Через опыт поражений в пятых партиях появилась эта уверенность, чтобы начать выигрывать.

Чемпионат очень сложный, много сильных и равных команд. Очень рад, что везение на тай-брейках случилось именно сейчас, когда это нужно и важно», — подвёл итог встречи Михаил Карполь.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

Действительно, без везения тут не обошлось. Железнодорожницы вели на протяжении всего пятого сета, вошли в концовку при счёте 13:10, вот только забить два решающих мяча так и не смогли. Также «Локо» был лучше хозяек на блоке – 21:10. Однако «Уралочка» поставила три «чехла» в нужный момент и сравняла счёт – 13:13. А потом и дожала своих соперниц.

Реванш в Туле

Ещё одну порцию валидола болельщики получили во время встречи в Туле. Там хозяйки площадки сполна рассчитались с «Ленинградкой» за проигрыш в матче первого круга. «Тулица» невероятными усилиями выгрызла первые два сета – 26:24 и 25:21. Однако затем «пчёлки» полностью отзеркалили соперниц и даже партии завершили с тем же счётом. Но классический камбэк со счёта 0:2 всё же не состоялся. Тульские волейболисты с минимальной разницей, однако всё же склонили победную чашу весов на свою сторону.

«Тулица» буквально по крупицам собрала свою победу. Хозяйки с минимальным преимуществом забрали атаку 75:71, были чище при выполнении подачи: при шести эйсах у обеих команд «Ленинградка» ошиблась семь раз, Тула – четыре. Гостьи были сильнее только на блоке – 16:13.

В Челябинске сыграли классику

А вот у «Динамо-Метар» получилось совершить классический камбэк, а заодно прервать свою серию неудач, которая уже насчитывала семь матчей. Домашняя встреча с «Омичкой» принесла челябинской команде долгожданную первую победу в 2026 году.

«Третья партия была переломной. Сами где-то упустили момент. Как всегда, когда 2:0 ведёшь, наступает в третьей партии момент, когда ты либо добьёшь соперника, либо он воспрянет. Мы чуть-чуть упустили хватку и проиграли», – делился впечатлениями после проигранного матча Александр Кошкин.

Слова омского тренера подтвердили и цифры статистики. «Омичка» после двух успешных сетов просела в реализации своей атаки. В первых партиях гостьи держали 40%, а затем этот показатель недотягивал и до 30%. В то время как хозяйки действовали стабильно на протяжении всей встречи – 40%-48%. Также «Метар» забрал приём-подачу: по эйсам – 9:3, приём – 49% позитива у челябинок против 31% у омской команды.

Игроки ЖВК «Динамо-Метар» Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

Что ещё было в 23-м туре?

«Динамо-Ак Барс» – единственная команда в туре, которой понадобилось всего три партии, чтобы оформить быструю победу. Казанские волейболистки действовали чётко и хладнокровно, не позволив «Минчанке» зацепить даже сет.

Московское «Динамо» и «Заречье-Одинцово» вовремя пресекли все попытки соперников дойти до тай-брейка в четвёртой партии. Бело-голубые дома взяли реванш у красноярского «Енисея» за проигрыш в первом круге. Зареченки на выезде отбились от краснодарского «Динамо». Неудачу южанок омрачила ещё и травма основной доигровщицы Татьяны Ежак. Волейболистка покинула площадку под занавес второго сета и досматривала игру со скамейки.

Игроки ЖВК «Заречье-Одинцово» Фото: ЖВК «Заречье-Одинцово»

Финалил тур пятисетовик в Санкт-Петербурге, в котором встречались «Корабелка» и саратовский «Протон». Команде Светланы Сафроновой, как и в первом круге, вновь улыбнулась удача. Вот только только оказалась она с привкусом валидола. Гостьи из Саратова упирались на протяжении всего матча, но хозяйкам всё же удалось дожать их в концовке пятого сета.

Что в турнирной таблице?

Даже после всех драм, развернувшихся в 23-м туре, абсолютно все команды остались на своих местах в турнирной таблице.

Игры 24-го тура начнутся уже в пятницу, 20 февраля. Битв лидеров в этот раз не будет, но особое внимание на себя обращают встречи «Ленинградка» – «Динамо» Москва и «Локомотив» – «Корабелка».