Волейбол

Волейбол, женская Суперлига, топ-3 игрока 22-го тура: Елизавета Диких, Александра Мамедова, Елизавета Протопопова

Атака, которая принесла победу! Кто из «краёв» был мощнее в 23-м туре Суперлиги?
Елена Коваленко
Лучшие игроки 23-го тура женской Суперлиги
В топ-3 попали игроки «Тулицы», «Уралочки» и челябинского «Динамо-Метар».

23-й тур женской волейбольной Суперлиги пока можно по праву считать самым драматичным в регулярном чемпионате. А всё потому, что сразу четыре матча из семи ушли на тай-брейк. И неудивительно, что главные героини – из этих пятисетовых триллеров. В звёздное трио попали диагональные «Уралочки» и «Динамо-Метар». А разбавила этот дуэт доигровщица «Тулицы».

А кто возглавит рейтинг, решать уже вам!

Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Рейтинг: лучший игрок 23-го тура женской Суперлиги
Елизавета Протопопова
Фото: ЖВК «Уралочка»
1 место

Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»)

У «Уралочки», в отсутствие травмированной Бранки Тицы, вся нагрузка в атаке легла на плечи Елизаветы Протопоповой. Пятисетовый триллер с «Локомотивом» показал, что диагональная к такому объёму работы готова и роль лидера никак на неё не давит. В самые напряжённые моменты матча Ольга Хлебникова искала своего диагонального игрока. Поэтому неудивительно, что именно Протопопова получила мяч при счёте 14:13 в пятой партии. У волейболистки резкие удары, которые она ещё выполняет на хорошей высоте. По итогам встречи волейболистка и стала самым лучших игроком, выиграв 26 мячей в атаке с результативностью 62%. Елизавета превзошла свой же результат первого круга – тогда нападающая остановилась на отметке 17 мячей.

Елизавета Диких
Фото: ЖВК «Динамо Казань»
2 место

Елизавета Диких («Динамо-Метар»)

Позитивное выступление Елизаветы Диких, наконец-то, совпало с результатом команды. Диагональной и до встречи с «Омичкой» удавались результативные подвиги. Это было в упущенных Челябинском пятисетовых матчах с «Корабелкой», краснодарским «Динамо» и «Локомотивом». Диких набирала львиную долю очков по ходу этих встреч, но вкус личного успеха портила горечь поражений команды. И только в игре с «Омичкой» звёзды сошлись. 35 забитых мячей помогли «Метару» одержать первую победу в новом году, прервав тем самым серию неудач из семи матчей. Мощная подача Диких и аккуратные, но в тоже время эффективные атаки доставляли большие сложности соперницам.

Александра Мамедова
Фото: ЖВК «Локомотив»
3 место

Александра Мамедова («Тулица»)

Доигровщица стала ключевым игроком в составе тульского клуба в матче с претендующей на медали «Ленинградкой». «Тулица» взяла реванш, в котором Александра Мамедова набрала 24 очка. Доигровщица была основным адресатом для передач Рады Перович. Волейболистка получила 48 мячей, реализовав ровно половину из них и лишь раз допустив осечку. Ещё уверенней Мамедова смотрелась на задней линии, обеспечив 71% позитивной доводки для своей связующей. Эти цифры выше командного показателя (59%).

