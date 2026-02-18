Атака, которая принесла победу! Кто из «краёв» был мощнее в 23-м туре Суперлиги?

23-й тур женской волейбольной Суперлиги пока можно по праву считать самым драматичным в регулярном чемпионате. А всё потому, что сразу четыре матча из семи ушли на тай-брейк. И неудивительно, что главные героини – из этих пятисетовых триллеров. В звёздное трио попали диагональные «Уралочки» и «Динамо-Метар». А разбавила этот дуэт доигровщица «Тулицы».
Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»)
У «Уралочки», в отсутствие травмированной Бранки Тицы, вся нагрузка в атаке легла на плечи Елизаветы Протопоповой. Пятисетовый триллер с «Локомотивом» показал, что диагональная к такому объёму работы готова и роль лидера никак на неё не давит. В самые напряжённые моменты матча Ольга Хлебникова искала своего диагонального игрока. Поэтому неудивительно, что именно Протопопова получила мяч при счёте 14:13 в пятой партии. У волейболистки резкие удары, которые она ещё выполняет на хорошей высоте. По итогам встречи волейболистка и стала самым лучших игроком, выиграв 26 мячей в атаке с результативностью 62%. Елизавета превзошла свой же результат первого круга – тогда нападающая остановилась на отметке 17 мячей.
Елизавета Диких («Динамо-Метар»)
Позитивное выступление Елизаветы Диких, наконец-то, совпало с результатом команды. Диагональной и до встречи с «Омичкой» удавались результативные подвиги. Это было в упущенных Челябинском пятисетовых матчах с «Корабелкой», краснодарским «Динамо» и «Локомотивом». Диких набирала львиную долю очков по ходу этих встреч, но вкус личного успеха портила горечь поражений команды. И только в игре с «Омичкой» звёзды сошлись. 35 забитых мячей помогли «Метару» одержать первую победу в новом году, прервав тем самым серию неудач из семи матчей. Мощная подача Диких и аккуратные, но в тоже время эффективные атаки доставляли большие сложности соперницам.
Александра Мамедова («Тулица»)
Доигровщица стала ключевым игроком в составе тульского клуба в матче с претендующей на медали «Ленинградкой». «Тулица» взяла реванш, в котором Александра Мамедова набрала 24 очка. Доигровщица была основным адресатом для передач Рады Перович. Волейболистка получила 48 мячей, реализовав ровно половину из них и лишь раз допустив осечку. Ещё уверенней Мамедова смотрелась на задней линии, обеспечив 71% позитивной доводки для своей связующей. Эти цифры выше командного показателя (59%).