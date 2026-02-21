«Я благодарен за ещё один шанс». Сильная история волейболиста, сражающегося с раком

Российским поклонникам волейбола бельгиец Сэм Деру уже давно кажется родным. Доигровщик выступает в нашей Суперлиге с 2019 года: играл за московское «Динамо», казанский «Зенит», а перед началом текущего сезона перешёл в «Локомотив».

Сэм сыграл за Новосибирск в девяти турах, команда шла на втором месте в турнирной таблице чемпионата. А в декабре клуб объявил тяжёлую новость – у Деру обнаружили онкологическое заболевание. Как оказалось позже, случился рецидив. Рак яичка у Сэма нашли ещё в 2024 году, но тогда обошлось без химиотерапии и огласки. Деру не хотел, чтобы его жалели.

Операция прошла хорошо, Сэм жил обычной жизнью, пока на одном из контрольных сканирований в ноябре 2025-го врачи не обнаружили метастазы. Деру предстояло пройти три курса химиотерапии, после которых он смог бы вернуться к волейболу.

«Ни одна клеточка моего тела не думает, что это конец карьеры. Мысль простая: «Хорошо, мы сделаем это, и всё», – говорил волейболист.

«Он всегда с нами»

Спортсмена, товарища по команде и друга поддержала вся российская волейбольная семья и в первую очередь «Локомотив». Клуб сразу объявил, что контракт доигровщика продолжит своё действие. А на следующую игру в футболках с надписью «Сэм, мы с тобой» вышли не только новосибирцы, но и их соперники из новоуренгойского «Факела».

«Сэм, мы с тобой» Фото: ВК «Локомотив» (Новосибирск)

«Я очень боевой человек, однако лечение будет непростым. Тем не менее моя цель остаётся той же – помочь нашей команде в этом сезоне достичь важных целей. А пока я буду самым большим фанатом команды на расстоянии! Ценю все ваши добрые слова и поддержку!» – с таким настроем Деру начал лечение в Бельгии.

Весь период химиотерапии Сэм был на связи с новосибирской командой, следил за матчами команды.

«Ситуация с Сэмом Деру дала эмоциональный толчок, 100%. На каждую игру берём его футболку, он всегда с нами. И если не телом, физически, то хотя бы мысленно. В чате всегда пишет слова поддержки перед каждой игрой, и в том числе эта победа была для него», – рассказал диагональный новосибирцев Илья Казаченков.

«Рак. Какое ужасное слово»

В середине февраля после двух месяцев лечения Деру поделился всем, чем жил весь период болезни.

«Когда мы оглядываемся назад, часто кажется, что всё пролетело быстро. Время всегда летит незаметно. Мы склонны забывать или блокировать болезненные и стрессовые моменты в качестве защитного механизма, и, вероятно, это к лучшему. Но эти два месяца многократной интенсивной химиотерапии, естественно, сказались на мне. И, к сожалению, они не пролетели незаметно.

Сэм Деру Фото: Из личного архива Сэма Деру

Шок от новости, множество долгих ночей в больнице, сильные головные боли, невыносимая усталость и наблюдение за тем, как мои близкие каждый день борются за то, чтобы оставаться сильными ради меня, – это лишь краткий обзор длинного списка побочных эффектов терапии, призванной улучшить моё состояние и исцелить меня… верно?

Через некоторое время мы решили смотреть на это именно так, и именно так нам пришлось это видеть. Полномасштабное вторжение миротворческих сил в моё тело, уничтожающих злокачественную часть меня на корню. Пусть будет любой сопутствующий ущерб. Нет ничего, что нельзя было бы исправить.

Я бы солгал, если бы сказал, что поначалу не испытывал страха, гнева или разочарования. Рак. Какое ужасное слово. Очень далёкое от реальности, пока не столкнёшься с ним лицом к лицу. Столько эмоций пронеслось в моей голове в первые дни.

Почему я? После первоначального диагноза и «успешной» операции в прошлом году… снова? Но другого выхода не было, кроме как двигаться вперёд и бороться. Мы быстро перевернули бесполезную страницу жалости к себе и выбрали вместо этого страницу храбрости и стойкости. В невзгодах кроются возможности», – рассказал Сэм.

«Это дало мне цель»

Оказалось, что доигровщик писал это сообщение прямо перед возвращением в строй новосибирской команды. В клубе его очень ждали. Игроки даже подписали плакат, который так внимательно разглядывал в аэропорту Толмачёво счастливый Деру. Сэм приехал с гостинцами — привёз своим одноклубникам бельгийский шоколад. А от тёплой встречи доигровщика в раздевалке «Локомотива» могут накатить слёзы.

«Я надеюсь внести значимый вклад в этот замечательный клуб и команду, которые были рядом со мной всё это время. Это был их осознанный выбор, и я всегда буду глубоко уважать и ценить его. Что ещё важнее, это дало мне цель с самого начала, за что я ещё больше благодарен. Моё тело всё ещё восстанавливается, и мне потребуется ещё немного времени, однако мой разум сильнее, чем когда-либо, и я живу с силой и благодарностью каждый день», — обратился в своём письме к клубу Сэм, который уже приступил к реабилитации в Новосибирске.

Разумеется, Деру пока не заявляют в состав, но на первом же домашнем матче «Локомотива» бельгийца пригласили выйти на площадку. Это случилось в самом начале игры с «Горьким» в 26-м туре Суперлиги. Обе команды и вся арена приветствовали Сэма стоя под громкий гул и овации. Деру аплодировал им в ответ.

«Особенно благодарен своему MVP»

Конечно же много слов благодарности у поправившегося Деру было обращено к врачам и семье. Выяснилось, что за месяц до страшного диагноза Сэм и его девушка Добриана узнали, что ждут ребёнка.

«Я благодарен своему сыну, своей семье и своим близким друзьям, которые любят меня и поддерживали меня в это время. Благодаря их присутствию, смеху, радости и состраданию каждый день становился немного легче. Я благодарен за время, в котором мы живём, за современную медицину и компетентный, отзывчивый и сострадательный персонал, который её применяет.

Я благодарен за ещё один шанс прожить эту прекрасную и привилегированную жизнь – наслаждаться утренним солнцем, есть вкусную еду, испытывать настоящие эмоции, двигаться… короче говоря, чувствовать себя живым.

И я особенно благодарен своему MVP — моей самой ценной партнёрше Добриане. Она была рядом каждый день бесчисленными способами, несмотря на свою собственную ужасную тошноту.

Лучше всего этот пост можно закончить несколькими строчками из её письма ко мне (от которого я расплакался): «Я хочу, чтобы она выросла, зная, что стойкость сильнее страха. Чтобы в её глазах был тот блеск, который ты носишь с собой каждый день. И однажды, когда она столкнётся со своими собственными трудностями, я хочу, чтобы она помнила, что её родители когда-то стояли перед чем-то ужасающим — и выбрали храбрость».