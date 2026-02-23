Питерский ремейк. «Ленинградка» обыграла московское «Динамо» в центральном матче тура

«Пчёлки» прервали серию из трёх поражений. Хотя встреча для них складывалась не так уж просто.

Центральным матчем 24-го тура женской волейбольной Суперлиги стало сражение двух столиц – встреча московского «Динамо» и «Ленинградки» из Санкт-Петербурга. Интриги этому противостоянию добавило и то, что команды ещё и занимают соседние строчки в турнирной таблице.

Вот только клубы подошли к этой игре с разным настроением. «Пчёлки» находились в зоне турбулентности, уступив в трёх встречах подряд. Бело-голубые, напротив, были на подъёме после серии из трёх побед. Поэтому они были заряжены на реванш после обидного поражения в первом круге.

Однако в Северной столице всех болельщиков ожидал своего рода ремейк, в котором команды повторили сценарий московского матча. «Динамо» вновь упустило победу, хотя и вело по сетам после трёх партий (2:1).

Александр Кашин выставил на матч тот же состав, что выиграл и первую встречу: Ольга Юрьева и Елизавета Рубан в доигровке, а Валерия Романова – в диагонали. И это вновь сработало: Романова снова стала самым результативным игроком встречи, наколотив мячей на целый выигранный сет – 26!

Хотя бодрее в игру входили гостьи – 6:2. Серия результативных атак Наталии Гончаровой помогла «Динамо» получить преимущество. Однако затем москвички своими ошибками это всё перечеркнули. «Пчёлки» успели выравнять положение, не дойдя и до 10 очков. К середине сета хозяйки и вовсе перехватили лидерство, убежав вперёд на четыре мяча. Подачи Дарьи Малыгиной принесли немало трудностей бело-голубым в одной расстановке. Гостьи тоже попытались рискнуть, но всё, чего они добились – три невынужденные ошибки. А завершилась партия перебросом в исполнении Анны Озеровой. Связующая, пытаясь не проиграть мяч, умудрилась не просто перебросить его на сторону соперника, но ещё и выиграть.

Игроки ЖВК «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

Во втором игровом отрезке хозяйки не стали долго раскачиваться, и уже старте сета молниеносные удары Юрьевой и Романовой сделали «+3». Однако и в этой партии брак свёл на нет все усилия резво стартовавшей команды. У «Динамо» же вовремя включился блок, а удары Капустиной и Черновой успешно портили жизнь питерской команде. Александр Кашин пошёл ва-банк, сделав ряд замен. Но эффекта это не принесло, поэтому в концовку сета москвички уверенно шагнули с запасом в четыре мяча и спокойно завершили всё двумя блоками.

В третьем сете удача осталась на стороне «Динамо». После быстрого отрыва бело-голубые получили «+3».

Несколько неудачных решений Анны Озеровой заставили Александра Кашина сделать прямую замену связующих. И это сработало: 4:7 превратились в 9:7. Теперь уже наставнику московского клуба пришлось вмешаться и произвести двойную замену. И этот ход тоже оказался успешным! На подачах Анастасии Черновой москвички сделали «+5». Этого запаса хватило, чтобы спокойно довести до победы третий сет.

Игроки ЖВК «Динамо» Москва Фото: vldinamo.ru

Но бело-голубые, кажется, рано расслабились. «Ленинградка» легко перехватила инициативу после проигранной партии. «Пчёлки» стали безжалостно жалить соперниц изо всех зон – 9:3, 14:5. Хозяйкам удалось даже открыть статистику по эйсам: до четвёртого сета в этой графе был прочерк, однако за одну партию сразу три подачи достигли цели. «Ленинградка» уверенно довела партию до победы, переиграв динамовок во всех элементах.

Победителя, как и в матче первого круга, пришлось определять в пятой партии. В укороченном сете у команд долго не получалось выйти вперёд. Даже на смену сторон хозяйки ушли лишь с минимальным преимуществом. Однако затем «Ленинградка» всё же прибавила: в нападении солировали Валерия Романова и Анастасия Гарелик. Именно они по очереди набирали очки в концовке сета. Зафиналила же встречу атака Анны Мельниковой в центре сетке – 15:9 и 3:2.

«Ленинградка» прервала свою серию неудач, а заодно и поставила на стоп череду побед «Динамо». Но этот матч не повлиял на положение команд в таблице: москвички остались четвёртыми, петербурженки – пятыми.

В следующем туре обеим командам предстоит проверка на прочность. «Динамо» на своей площадке сыграет с подмосковным «Заречьем», а «Ленинградка» отправится в гости к казанскому «Динамо-Ак Барс».