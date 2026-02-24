«Здесь особенная атмосфера». Михайлов — о 15 годах, проведённых в казанском «Зените»

22 февраля 2026 года – знаковый день для Максима Михайлова. Один из самых ярких российских волейболистов двух последних десятилетий удостоился особой чести в «Зените-Казань», за который выступает уже 15 лет.

Михайлов провёл 700-й матч за казанский клуб (со счётом 3:0 был повержен петербургский «Зенит»), после чего состоялась торжественная церемония введения игрока в Зал славы. Майку игроки подняли под своды домашней арены казанцев. Ну а бонусом стало объявление о продлении контракта с волейболистом, которому в марте исполнится 38 лет, ещё на один сезон.

«Чемпионат» связался с Максимом Михайловым и задал ему несколько важных вопросов о его многолетней преданности казанскому клубу.

«Если клуб развивается, то и игроки остаются»

– Максим, 700 матчей за «Зенит-Казань» – большое достижение. Но был ли какой-то матч, который запомнился больше всего?

– Наверное, выберу два. Это моя первая победа в чемпионате России. Мы играли с «Динамо» в мой первый сезон в Казани (в сезоне-2010/2011 «Зенит-Казань» выиграл финальную серию у москвичей со счётом 3-1. — Прим. «Чемпионата»). Это был первый мой крупный трофей. И Лига чемпионов моя первая, которую мы выиграли в Польше (победа в Лодзи в матче со «Скрой» – 3:2 в сезоне-2011/2012. — Прим. «Чемпионата»).

– Современный волейбол таков, что игроки постоянно меняют клубы. В вашей карьере их было всего два – «Ярославич» и «Зенит-Казань». Что для вас значит преданность клубу?

– На самом деле, это важный вопрос. Я думаю, что это дань уважения клубу, который делает для тебя всё, создаёт все условия. Если клуб готов развиваться, создавать комфортные условия для волейболистов, думаю, и игроки будут оставаться надолго, играть за этот клуб, защищать его честь. Потому что добро притягивает добро, скажем так.

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

– Кто из игроков или тренеров сильнее всего повлиял на ход вашей карьеры?

– В Казани у меня, получается, всего два тренера было. Что Владимир Романович Алекно, что Алексей Игоревич Вербов сильно на меня повлияли. Владимир Романович взял шефство надо мной, когда я только пришёл в команду, был совсем молодым, заложил в меня эту начинку из трудолюбия и упорства. А Игоревич уже развивал этот талант. И продолжает его развивать! Конечно, тренеры играют большую роль. Но как я сегодня сказал в речи после матча, все наши игроки, штаб, персонал, медицинский департамент – всё это очень важные составляющие для развития успеха.

«Умение справляться с давлением делает сильнее»

– Что, на ваш взгляд, делает «Зенит-Казань» особенной командой?

– Кто бы здесь ни играл, сколько бы ни менялось игроков и тренеров, одно остаётся всегда — здесь особенная, семейная атмосфера. Это отмечают все. Мне, конечно, тяжело сравнивать, потому что для меня это лишь второй клуб (улыбается). Но все парни, которые приходят в команду, отмечают эту атмосферу. В ней приятно развиваться как игроку. Да просто существовать приятно!

– Какие самые серьёзные вызовы были за эти годы в составе клуба?

– Здесь ты всё время борешься за самые высокие места. Это и цель приятная, и в то же время вызов для любого спортсмена. Думаю, умение справляться со стрессом, с этим давлением и делает сильнее.

– Вы уже столько лет в клубе. Чувствуете ли какую-то особую связь с болельщиками? Если да, то в чём она проявляется?

– Безусловно, да, чувствую. Они всегда с нами, поддерживают нас. После каждой игры обязательно встречают, мы общаемся, делимся какими-то мыслями. Думаю, вот эта связь между командой и болельщиками очень важна. Благодаря зрителям мы растём, развиваемся как спортсмены. Вообще, победы победами, а спорт придуман для зрителей!

– И последний вопрос. Если бы нужно было описать свои 700 матчей за «Зенит-Казань» одним саундтреком, какая бы песня это была?

– Ох, сложно… Наверное, что-то из 1990-х. Пусть будет Eye of the tiger!