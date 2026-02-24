Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Интервью с Максимом Михайловым — введение в Зал славы Зенита-Казань, преданность клубу, самые запоминающиеся победы

«Здесь особенная атмосфера». Михайлов — о 15 годах, проведённых в казанском «Зените»
Пётр Кондаков
Интервью с Максимом Михайловым
Комментарии
Легендарный диагональный после введения в Зал славы вспомнил свои первые победы и рассказал, почему так предан одному клубу.

22 февраля 2026 года – знаковый день для Максима Михайлова. Один из самых ярких российских волейболистов двух последних десятилетий удостоился особой чести в «Зените-Казань», за который выступает уже 15 лет.

Михайлов провёл 700-й матч за казанский клуб (со счётом 3:0 был повержен петербургский «Зенит»), после чего состоялась торжественная церемония введения игрока в Зал славы. Майку игроки подняли под своды домашней арены казанцев. Ну а бонусом стало объявление о продлении контракта с волейболистом, которому в марте исполнится 38 лет, ещё на один сезон.

Что сказал игрок на церемонии:
«Я горд и счастлив». Михайлов — о введении в Зал славы «Зенита-Казань»

«Чемпионат» связался с Максимом Михайловым и задал ему несколько важных вопросов о его многолетней преданности казанскому клубу.

Максим Михайлов Подробнее

«Если клуб развивается, то и игроки остаются»

– Максим, 700 матчей за «Зенит-Казань» – большое достижение. Но был ли какой-то матч, который запомнился больше всего?
– Наверное, выберу два. Это моя первая победа в чемпионате России. Мы играли с «Динамо» в мой первый сезон в Казани (в сезоне-2010/2011 «Зенит-Казань» выиграл финальную серию у москвичей со счётом 3-1. — Прим. «Чемпионата»). Это был первый мой крупный трофей. И Лига чемпионов моя первая, которую мы выиграли в Польше (победа в Лодзи в матче со «Скрой» – 3:2 в сезоне-2011/2012. — Прим. «Чемпионата»).

– Современный волейбол таков, что игроки постоянно меняют клубы. В вашей карьере их было всего два – «Ярославич» и «Зенит-Казань». Что для вас значит преданность клубу?
– На самом деле, это важный вопрос. Я думаю, что это дань уважения клубу, который делает для тебя всё, создаёт все условия. Если клуб готов развиваться, создавать комфортные условия для волейболистов, думаю, и игроки будут оставаться надолго, играть за этот клуб, защищать его честь. Потому что добро притягивает добро, скажем так.

Максим Михайлов

Максим Михайлов

Фото: zenit-kazan.com

– Кто из игроков или тренеров сильнее всего повлиял на ход вашей карьеры?
– В Казани у меня, получается, всего два тренера было. Что Владимир Романович Алекно, что Алексей Игоревич Вербов сильно на меня повлияли. Владимир Романович взял шефство надо мной, когда я только пришёл в команду, был совсем молодым, заложил в меня эту начинку из трудолюбия и упорства. А Игоревич уже развивал этот талант. И продолжает его развивать! Конечно, тренеры играют большую роль. Но как я сегодня сказал в речи после матча, все наши игроки, штаб, персонал, медицинский департамент – всё это очень важные составляющие для развития успеха.

«Умение справляться с давлением делает сильнее»

– Что, на ваш взгляд, делает «Зенит-Казань» особенной командой?
– Кто бы здесь ни играл, сколько бы ни менялось игроков и тренеров, одно остаётся всегда — здесь особенная, семейная атмосфера. Это отмечают все. Мне, конечно, тяжело сравнивать, потому что для меня это лишь второй клуб (улыбается). Но все парни, которые приходят в команду, отмечают эту атмосферу. В ней приятно развиваться как игроку. Да просто существовать приятно!

«Зенит-Казань» по-прежнему в порядке:
Суперкубок у Казани! «Зенит» обыграл «Локомотив» и взял этот трофей в 11-й раз
Суперкубок у Казани! «Зенит» обыграл «Локомотив» и взял этот трофей в 11-й раз

– Какие самые серьёзные вызовы были за эти годы в составе клуба?
– Здесь ты всё время борешься за самые высокие места. Это и цель приятная, и в то же время вызов для любого спортсмена. Думаю, умение справляться со стрессом, с этим давлением и делает сильнее.

– Вы уже столько лет в клубе. Чувствуете ли какую-то особую связь с болельщиками? Если да, то в чём она проявляется?
– Безусловно, да, чувствую. Они всегда с нами, поддерживают нас. После каждой игры обязательно встречают, мы общаемся, делимся какими-то мыслями. Думаю, вот эта связь между командой и болельщиками очень важна. Благодаря зрителям мы растём, развиваемся как спортсмены. Вообще, победы победами, а спорт придуман для зрителей!

– И последний вопрос. Если бы нужно было описать свои 700 матчей за «Зенит-Казань» одним саундтреком, какая бы песня это была?
– Ох, сложно… Наверное, что-то из 1990-х. Пусть будет Eye of the tiger!

Михайлов ещё способен удивлять:
10 самых ярких игроков волейбольной Суперлиги. Кто станет главной звездой сезона?
10 самых ярких игроков волейбольной Суперлиги. Кто станет главной звездой сезона?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android