Казань чествовала Михайлова, а Новосибирск встречал Деру. Главное в 26-м туре Суперлиги

26-й тур мужской волейбольной Суперлиги оказался очень богат на события. Главное спортивное – это, конечно же, встреча лидеров, очередное зенитовское дерби. На этот раз оно проходило под знаком 700-го матча легендарного Максима Михайлова за «Зенит-Казань». И завершилось уверенной победой клуба юбиляра! Рассказываем об этом и других важных моментах.

Казань (почти) выиграла регулярку

В принципе, сомнений в том, что «Зенит-Казань» выиграет регулярный чемпионат, не было. Даже в случае поражения у команды Алексея Вербова сохранялся бы запас в один выигранный матч. Но после успеха в дерби сомнений в том, что казанцы начнут плей-офф с первого места, нет. Проигрыш двух из трёх оставшихся встреч – фантастический расклад.

Ну а в игре с петербуржцами «Зенит-Казань» не просто победил, а сделал это очень уверенно. Наверное, в такой день, в 700-м матче Максима Михайлова за клуб быть иначе и не могло. С первых розыгрышей хозяева обрушили на команду Владимира Алекно град из сильнейших подач. Гости на старте дрогнули. Был шанс вернуться во второй партии, когда включился блок — команда получила три сетбола. Но при счёте 22:24 на подачу вышел Михаил Лабинский и практически в одиночку выиграл для своей команды сет.

Михаил Лабинский Фото: zenit-kazan.com

«В очередной раз Казань оказалась сильнее. Так как сегодня она подавала и вообще с её подачей очень тяжело было справиться, поэтому результат говорит сам за себя. Проехали катком по нам. С подачей очень тяжело было справиться. Даже 24:21 с Казанью ещё не значит преимущество, особенно когда всё время выходит Лабинский», – сетовал после матча Владимир Алекно.

Получилось некое дежавю Кубка Победы, ведь тогда Лабинский вышел на подачу при том же счёте и у казанцев получилось не только отыграться, но и взять сет. Правда, матч тогда остался за петербуржцами. За два сезона, что Алекно стоит у руля клуба, эта победа над Казанью у него единственная.

Но не только подача помогла команде Вербова. Во-первых, удалось справиться с Бабкевичем, во-вторых, здорово работала защита – она и сделала разницу.

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

Ну а юбиляр Михайлов показал свой класс, став лучшим по показателю полезности во встрече (+10) и реализовав 52% атак. В начале матча Константин Абаев плотно загружал ветерана, к чему гости оказались не совсем готовы.

Женя Гребенников по традиции сделал несколько классных сейвов после атак Максима по линии, однако в целом подобрать ключи к Михайлову не получилось. А после встречи состоялась красивая церемония чествования юбиляра. На которой, кстати, объявили, что диагональный продолжит выступления за казанский клуб. Ну а майка Михайлова уже висит под сводами «Центра волейбола».

Деру вернулся!

«Локомотив» перед встречей с «Горьким» получил огромный моральный буст в виде возвращения в команду Сэма Деру. Бельгийский доигровщик, который проходил лечение от онкологии, вернулся в расположение клуба и уже приступил к программе реабилитации. Сам Сэм настроен помочь клубу в предстоящем плей-офф. Цель амбициозная, и пока что непонятно, как отреагирует на нагрузки организм бельгийца. Но этот парень уже выиграл главный матч в своей жизни, так что ничему удивляться не стоит.

Ну а перед игрой 26-го тура бельгиец вышел на площадку поприветствовать зрителей. Ему аплодировали и партнёры, и соперники, и 5000 болельщиков. Трогательный момент, после которого новосибирцы не могли проиграть.

Правда, увидев, что нижегородцы выставили резерв, игроки команды Пламена Константинова проявили некую расслабленность, местами переходящую в вальяжность. В итоге «Горький» увёз из Новосибирска один выигранный сет, однако дело могло дойти и до тай-брейка. А после матча болгарский тренер хозяев даже покритиковал нижегородский клуб за выставленный дубль.

«Когда соперник меняет пять или шесть основных игроков – иди, настраивайся на игру. Я понимаю, что они выбирают, на какую игру броситься, а на какую – нет, но это больше к федерации. Чтобы они посмотрели и увидели, что от этого никакой пользы нет ни нам, ни им», – рассуждал Константинов.

Впрочем, «Локомотив» всё же выиграл и остался в борьбе как минимум за третье место. Побед с петербургским «Зенитом» у него поровну, а отставание всего два очка – шансы подняться выше ещё есть.

Уфа рвётся в плей-офф!

Сложно сказать, можно ли назвать результат матча в Сосновом Бору сенсацией, но это точно важнейшее событие в борьбе за плей-офф. «Динамо-Урал» обыграло «Динамо-ЛО» на тай-брейке и сделало огромную заявку на попадание в топ-12. Теперь команда Колчина опережает «Оренбуржье» не просто на одну победу, а на четыре очка, что позволяет ей чувствовать себя уверенно.

Для уфимцев эта победа стала третьей подряд, причём «Динамо-Урал» уступало 0:1 и 1:2 по сетам, а в четвёртой партии проигрывало четыре очка. Икс-фактором стал Владислав Енин – арендованный у казанского «Зенита» доигровщик раскрылся в новом клубе, а в этой встрече поставил карьерный рекорд — 32 очка. Да и вообще, показалось, что как минимум в пятой партии уфимцы больше хотели победить. Плей-офф теперь очень близок!

Что ещё было в 26-м туре?

Ещё один юбилей состоялся в Новом Уренгое – «Факел Ямал» отметил своё 30-летие. Ретроформа, почётные гости – в такой день, конечно, проигрывать нельзя. Тем более что и соперник был по зубам. «Оренбуржье» отчаянно пытается залезть в топ-12, но «Факел» очень спокойно реализовал своё преимущество в классе и подарил праздник своим болельщикам.

Игроки «Факела» Фото: fakelvolley.ru

В Кемерове «Кузбасс» взял стартовый сет у «Белогорья», однако на большее хозяева оказались неспособны. У «львов» провалил игру Мохамед Аль Хачдади, Иван Подребинкин тоже не блистал, но всё же на классе белгородцы смогли победить и практически обезопасить пятое место с учётом поражения «Динамо-ЛО».

«Газпром-Югра» одолел МГТУ, несмотря на то что из-за травм потерял двух доигровщиков – Александра Костадинова и Павла Куклинского – в течение одного сета. Молодой Фидан Гусамов, которому экстренно пришлось выходить на площадку, картины не испортил, а сургутяне набрали три очка. После матча тренер «студентов» Михаил Бекетов назвал игру своей команды позорной. Очевидно, что москвичи уже не верят в своё спасение.

Игроки МВК МГТУ Фото: vcbmstu.ru

«Мы, к сожалению, до сих пор не поймём, зачем мы этим делом занимаемся и для чего. И что-то уже сказать положительное в оправдание для этих ребят… Я не имею слов никаких и не хочу. Закончим этот сезон, а дальше будем искать других людей», – заявил Бекетов.

«Динамо» уверенно разобралось с «Енисеем», у которого из-за небольшого повреждения пропустил матч Жига Штерн. Красноярцы могли зацепиться в третьей партии, но москвичи вовремя встрепенулись и забрали концовку.

«Нова» победила «Ярославич», уверенно отыграв концовки. Эта победа позволила команде закрепиться на седьмом месте, ну а ярославцы не могут подобраться к «Кузбассу» и уйти с предпоследнего места.

Что в турнирной таблице?

Чтобы сместить Казань с первого места, соперникам нужно чудо. А вторыми стали динамовцы, использовавшие поражение «Зенита» из Санкт-Петербурга. Команде Алекно теперь предстоит защищать третью строчку от «Локо».

«Белогорье» теперь куда более уверенно ощущает себя на пятом месте, ведь «Динамо-ЛО» свой матч проиграло. Плотная борьба идёт за 9-10-е места между «Факелом» и «Газпромом-Югра». У «Енисея» всего на одну победу больше, зато есть очковый запас. В то же время, кажется, уплывает плей-офф от «Оренбуржья». У «Динамо-Урала» три победы подряд, и до заветной 12-й строчки команде Вольвича уже не хватает не просто одной победы, а ещё и четырёх очков, то есть нужно ждать двух осечек от Уфы и набирать очки самим.

В подвале таблицы МГТУ смирился со своей участью, а «Кузбасс» и «Ярославич» заочно будут сражаться за 14-е место. 27-й тур пройдёт с 24 по 26 февраля. Лидер его пропускает: «Зенит-Казань» свой матч с «Кузбассом» сыграл раньше. Центральные встречи – «Динамо-Урал» – «Нова» и «Факел» – «Локомотив». Результаты этих игр прояснят контуры плей-офф ещё чётче.