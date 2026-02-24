Александр Кашин сумел завести «Ленинградку» в центральном матче уикенда. А что ещё было интересного?

«Сначала я был вежливым. А потом пошли совсем другие слова». Главные события 24-го тура

Регулярный чемпионат женской волейбольной Суперлиги стремительно движется к финишу. Всего через две встречи мы узнаем окончательный состав заветной восьмёрки. А пока за места в ней кипит борьба и команды буквально выгрызают заветные победы и очки. Вот и в 24-м туре не обошлось без ярких пятисетовых триллеров и бескомпромиссных матчей-реваншей, в которых долги за первый круг раздавались быстро и нещадно.

Рассказываем обо всём интересном в подробностях.

«Пчёлки» жалят больно

Центральный матч тура, в котором сошлись московское «Динамо» и «Ленинградка», был полон драмы и неожиданных поворотов. Хозяйки площадки дважды уступали по ходу встречи, но каждый раз находили в себе силы вернуться в игру. А в пятом сете стальные и нервы и холодная голова позволили «пчёлкам» выиграть с тотальным преимуществом – 15:9.

«Я три партии был добрым, вежливым и интеллигентным человеком. Просил: «Девочки, пожалуйста, было же сказано так». А после третьей партии пошли совсем другие слова. И, знаете, как ни странно, это помогло. Стали выполнять установку. Они могут играть с кем угодно. У нас с «Динамо» в принципе проблем настроя сыграть нет. У нас проблемы сыграть с другими командами, как вы видели», – рассказывал Александр Кашин о работе с коллективом.

И действительно, на четвёртую партию команда из Северной столицы вышла с абсолютно с другим настроем. У волейболисток «Ленинградки» залетало буквально всё: появились эйсы, атаку выиграли с трёхкратным преимуществом (15:5), забрали блок (4:1). Тотальное доминирование во всех элементах отразилось и на счёте – 25:12! Такого разрыва не было ни в одной из партий. Неудивительно, что и пятый сет петербурженки хладнокровно забрали.

Калининград устоял дома

«Корабелка» вновь устроила калининградскому «Локомотиву» полосу препятствий. Казалось, что железнодорожницы сдадутся после того, как табло зажглось 2:1 в пользу команды Светланы Сафроновой. Но у действующих чемпионок страны словно открылось второе дыхание. «Локо» стал точно и методично давить на соперниц и дожал их в пятом сете.

Хотя в укороченной партии калининградские волейболистки чуть снова не наступили на те же грабли, по которым прошлись в Екатеринбурге. Хозяйки вели 14:11, однако не смогли реализовать ни один их трёх матчболов. У «Корабелки» шикарную концовку выдала Талия Морено. Диагональная с 27 очками и стала самой результативной по итогам встречи. Кубинка своими точными ударами держала интригу до конца и даже заработала матчбол. Но «Локомотив» всё-таки устоял и, пройдя по лезвию ножа, закончил пятую партию в свою пользу.

«Мы в последнее время провели много тяжёлых матчей, но почти во всех из них, за исключением игры с «Уралочкой-НТМК», добились победы. Никаких проходных игр ни у кого нет, это самое главное. Надо всегда сражаться, что у нас сегодня и получилось, когда отступать было некуда. Девчонки собрались, характер проявили. Болельщики молодцы, им большое уважение!

Соперник сегодня слишком хорошо подготовился к нашему блоку. Мы меняли блокирующих, но не всегда помогало. Однако в итоге мы поставили больше блоков, чем гости, хотя могли сделать ещё больше. Где-то установку не выполняли, от этого больше нервничали, выполняли лишние действия. Но всё-таки победили, и это самое важное», – подвёл итог драматичной встречи Андрей Воронков.

Игроки ЖВК «Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

Цифры статистики подтверждают слова наставника калининградской команды: «Корабелка» выиграла атаку – 66:58, «Локомотив» был лучше на блоке – 17:15 и чуть меньше ошибался – 26:30. Вероятно, именно этот минимальный перевес и склонил чашу весов на сторону действующих чемпионок России.

Что ещё было в 24-м туре?

Сразу четыре команды в этом туре добились быстрых и сухих побед.

«Уралочка-НТМК» и саратовский «Протон» уверенно расплатились с «Омичкой» и краснодарским «Динамо» за поражения в первом круге. Уральские волейболистки не стали сбавлять победный ход в Омске и оформили 13-ю победу подряд! В Саратове южанки ничего не смогли противопоставить напору хозяек площадки, которые в тот вечер действовали безукоризненно.

Казанское «Динамо-Ак Барс» не испытало никаких трудностей в выездном матче с «Енисеем». Лидеры чемпионата катком проехались по соперницам. И даже отсутствие в составе Брайелин Мартинес не облегчило жизнь сибирячкам.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

Если для трёх первых команд быстрая и уверенная победа – это дело привычное, то «Минчанка» впервые в регулярке оставила соперника с «баранкой». Родные стены помогли белорусским волейболисткам одержать убедительную победу в игре с челябинским «Динамо-Метар», а заодно и взять реванш за поражение в первом круге.

«Заречье-Одинцово» во встрече с «Тулицей» оступилось в третьем сете, но в целом не испытало серьёзных проблем и довело дело до очередной победы.

Что в турнирной таблице?

Матчи 24-го тура повлияли только на расстановку команд в нижней части турнирной таблицы. «Протон» поменялся местами с «Омичкой» и занял девятое место. Победа в Саратове оставила команде Юрия Маричева некоторые математические шансы на попадание в зону плей-офф.

«Минчанка» поднялась на 13-ю строчку, «Енисей» опустился на 14-ю.

Игры 25-го тура начнутся в пятницу, 27 февраля. Особое внимание на себя обращают сразу две встречи: противостояние московского «Динамо» и «Заречья», а также матч «Ленинградки» и «Динамо-Ак Барс».