Волейбол, женская Суперлига, топ-3 игрока 24-го тура: Варвара Сергеева, Валерия Романова, Елизавета Фитисова

Неуловимые «центры» и джокер в диагонали. Кто самый яркий игрок 24-го тура Суперлиги?
Елена Коваленко
Кто самый яркий игрок 24-го тура Суперлиги?
В топ-3 попали игроки «Ленинградки», «Уралочки» и саратовского «Протона».

В 24-м туре женской волейбольной Суперлиги фавориты действовали чётче и хладнокровнее, добиваясь победы за минимальное количество сетов. Но была и борьба: огня раздали в матчах в Санкт-Петербурге и Калининграде.

В наш рейтинг попала представительница «Ленинградки», принимавшая участие в пятисетовом сражении, а также волейболистки «Уралочки» и «Протона» – команд, которые сыграли «на ноль» и отыгрались за свои поражения в первом круге.

Теперь вам нужно решить, кто действовал ярче остальных!

Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 24-го тура женской Суперлиги
Валерия Романова
Фото: leningradka.spb.ru
1 место

Валерия Романова («Ленинградка»)

Валерии Романовой в 24-м туре пришлось выполнять функции диагонального игрока. Александр Кашин выставил на встречу со столичным «Динамо» вариант своего состава, который победил в матче первого круга в Москве. И опять – бинго! Номинальная диагональная снова стала результативным джокером петербургского клуба. Волейболистка выдержала колоссальную нагрузку в нападении: Романова получила 53 передачи и реализовала 49% из них. Кроме того, нападающей удалось отличиться на подаче, исполнив эйс. Но самые важные в этой игре мячи Валерия забила в концовке пятого сета.

Варвара Сергеева
Фото: leningradka.spb.ru
2 место

Варвара Сергеева («Протон»)

Центральная саратовского клуба сыграла одну из ключевых ролей во встрече с краснодарским «Динамо». Варвара Сергеева приносила очки своей команде наравне с основными нападающими. А в первых двух сетах она и вовсе была лидером по забитым мячам. Центральная выиграла девять атак из 11, не допустив ни одной ошибки. Также блокирующими Краснодара ни разу за весь матч не удалось разгадать направление ударов Варвары и накрыть её. Зато сама волейболистка поставила шесть блоков. Да и в расстановках на подачах Сергеевой команды задерживались на площадке дольше всего.

Елизавета Фитисова
Фото: uralochka-vc.club
3 место

Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»)

Блокирующая «Уралочки» стала центральной фигурой в матче с «Омичкой» (3:0). Елизавета Фитисова превзошла по набору очков главных бомбардиров команды. Центральная поймала кураж и просто феерила на сетке. Лишь раз омским блокирующим удалось остановить её удар. Волейболистка забила 11 мячей в атаке и пять – на блоке, ещё одно очко было добыто с подачи.

