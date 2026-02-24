Неуловимые «центры» и джокер в диагонали. Кто самый яркий игрок 24-го тура Суперлиги?

В 24-м туре женской волейбольной Суперлиги фавориты действовали чётче и хладнокровнее, добиваясь победы за минимальное количество сетов. Но была и борьба: огня раздали в матчах в Санкт-Петербурге и Калининграде.

В наш рейтинг попала представительница «Ленинградки», принимавшая участие в пятисетовом сражении, а также волейболистки «Уралочки» и «Протона» – команд, которые сыграли «на ноль» и отыгрались за свои поражения в первом круге.

Теперь вам нужно решить, кто действовал ярче остальных!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.