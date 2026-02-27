Самые драматичные сюжеты борьбы за плей-офф в мужской Суперлиге. Главное в 27-м туре

До конца регулярного чемпионата мужской волейбольной Суперлиги осталось всего три тура. Многое в турнирной таблице уже прояснилось, но есть и «белые пятна». Так, пока непонятно, кто займёт последнюю, 12-ю строчку в плей-офф. «Динамо-Урал» в этом туре могло практически снять вопросы по своей путёвке в матчи на вылет, однако «Нова» совершила камбэк и сохранила интригу.

«Нова» возродила интригу

«Динамо-Урал» на финише чемпионата рвануло: три победы подряд сделали уфимцев фаворитами в борьбе за последний билет в плей-офф. Обыграй они «Нову» — шансов у конкурентов бы почти не осталось. И команда Бориса Колчина была очень близка к победе, первые два сета уральцы уверенно оставили за собой. Стремительно превращается в лидера команды Владислав Енин, арендованный у казанского «Зенита». С ним вся команда выглядит увереннее – стартовые отрезки матча снова это показали.

Однако у наставника самарцев Олега Микановича были свои джокеры в рукаве. К третьей партии он выпустил на площадку резервистов — Николая Зубова, Олега Терентьева, Михаила Данилова и Алексея Лобызенко. И те перевернули игру!

И даже не только игру в целом, но и отдельно взятую пятую партию. В ней самарцы уступали 3:7, однако нашли в себе силы вырвать победу. Уфимцы весь матч давили подачей, по эйсам – 11:0, но гости лучше блокировали и меньше ошибались в ключевые моменты встречи. Этой победой «Нова» оставила себя фаворитом в борьбе за седьмую строчку, ну и параллельно дала шанс «Оренбуржью» побороться за плей-офф. Хотя сделать это всё равно будет сложно – у «Динамо-Урала» на одну победу и на пять очков больше.

«Локомотив» взял реванш у «Факела»

«Локомотив» в первом круге потерпел фиаско в домашней игре с «Факелом». Неудивительно, что команда Пламена Константинова страстно желала взять реванш. И у неё получилось. Более чем убедительно.

У уренгойцев были перспективы навязать борьбу сопернику и в домашней встрече, по крайней мере, они затруднили команде Пламена Константинова приём — у Новосибирска всего 29% в этом элементе. Но здесь классно проявил себя Симеон Николов. Слабую доводку он конвертировал в 65% в атаке, да и сам постоянно угрожал — три мяча в атаке, четыре блока и эйс.

Симеон Николов Фото: МВК «Локомотив-Новосибирск»

«Факел» же вышел на игру, будто не веря в собственные силы. Юри Романо набирал очки, однако и проигрывал много, а партнёры не помогали. Убедительный реванш состоялся — «Локомотив» продолжает борьбу за второе место в регулярке. Ну а Константинов снова очень ярко выступил после матча.

«В предыдущей игре я прокомментировал то, что Нижний Новгород поставил против нас второй состав, и сказал, что у нас полностью упал настрой, поэтому так и шла вся игра. Пользуясь случаем и возможностью сейчас дать комментарий, хочу сказать, что я не критиковал Нижний Новгород. Намёк был по поводу системы, чтобы обдумала федерация, что сейчас игры каждые три дня, плюс эти перелёты, и некоторые команды начинают выбирать, какую игру играть, а какую – нет. Я это имел в виду, а вовсе не критиковал «Горький». Считаю, что это не помогает качеству волейбола. При таком графике молодым игрокам некогда тренироваться. Получается перелёт – одна тренировка – опробование – обратный перелёт либо выходной один в неделю. И им тренироваться просто некогда. Над этим можно и задуматься. Как решать – это уже другой вопрос. Но моя идея была в том, чтобы открыть дискуссию в этом направлении, а не критиковать «Горький», – заявил болгарин.

Вылететь нельзя остаться

МГТУ смог дать бой «Белогорью», но хватило «студентов» только на сет. В следующем туре казанский «Зенит» наверняка оформит последнее место москвичей по итогам чемпионата. Вот только парадокс в том, что федерация внезапно повысила шансы столичного клуба остаться в элите.

Регламент гласит, что 16-я команда элиты покидает Суперлигу, а 15-я сыграет переходные матчи со второй командой по итогам сезона в Высшей лиге «А». Однако теперь в документе появилось уточнение. Если победитель Высшей лиги «А» откажется от повышения в классе, клуб, занявший второе место, не получит путёвку в элиту автоматом, а сыграет переходные матчи с худшей командой Суперлиги (на 99% это МГТУ). 15-я команда высшего дивизиона при таком раскладе место в элите сохранит. Если же от повышения откажется и серебряный призёр, то все сохранят свои места – третьей команде второго эшелона шанс прорваться выше не дадут.

В чём здесь изюминка? Ни для кого не секрет, что реально готов к повышению только один клуб Высшей Лиги «А» — это «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Ни «Тюмень», ни «Локомотив-Изумруд», ни «Академия-Казань» на Суперлигу не претендуют. При этом борьба в турнире очень плотная, вартовчанам ничего не гарантировано. В МГТУ будут болеть против «Югры-Самотлор».

Жаль только, что регламент меняется по ходу сезона.

Что ещё было в 27-м туре?

Лидер казанский «Зенит» свой матч 27-го тура с «Кузбассом» сыграл заранее, поэтому получил отдых. Их одноклубники из Санкт-Петербурга и московские динамовцы свои встречи с «Оренбуржьем» и «Ярославичем» соответственно уверенно выиграли — в первой четвёрке без перемен.

Игроки МВК «Зенит-Казань» Фото: МВК «Зенит-Казань»

«Динамо-ЛО» одержало победу в Сургуте даже без приболевшего главного тренера Александра Климкина. Северяне дали бой, однако без двух травмированных доигровщиков в решающие моменты уступали. Впрочем, плей-офф югорчанам гарантирован, сейчас их задача — восстановить всех игроков к этим матчам.

«Енисей» не смог подняться на седьмую строчку, даже несмотря на победу в матче с «Горьким». Красноярцы дважды завершали первый сет в свою пользу, но видеопросмотры, взятые Андреем Дранишниковым, заставляли команды играть дальше. В итоге партия осталась за гостями. Однако на этом бензин у нижегородцев и закончился. Красноярцы были куда увереннее и разнообразнее в атаке.

Что в турнирной таблице?

Фиксируем — победа над МГТУ в следующем туре гарантирует Казани чемпионство в регулярке. А вот борьба за второе-четвёртое места продолжается — здесь пока лучше всех дела у «Динамо» — у него на одну победу больше.

За седьмую строчку сражаются «Нова» и «Енисей», за девятую – «Факел» и «Газпром-Югра». В первом случае разрыв в одну победу, во втором – побед поровну, преимущество первых составляет всего одно очко.

«Горький» пока держится 11-м, но и «Динамо-Урал» недалеко. Борьба между этими клубами и «Оренбуржьем» за последние путёвки в плей-офф интригует. Если взглянуть на календарь, то можно предположить, что нижегородцы, пожалуй, своего не упустят — у них запас в две победы, домашние матчи с «Ярославичем» и «Газпромом-Югра», а также выезд в Уфу.

У «Динамо-Урал», помимо встречи с «Горьким», игра дома с «Динамо» и поездка в Красноярск. Скорее всего, уфимцам хватит одной победы.

У Оренбурга ситуация самая сложная – нужно выигрывать минимум два матча и надеяться на осечки конкурентов. Проблема ещё и в том, что все три оставшиеся встречи команда Вольвича сыграет на выезде. Правда, в соперниках «Кузбасс», МГТУ и «Динамо-ЛО», и рассчитывать на победы можно.

Матчи 28-го тура пройдут с 28 февраля по 2 марта.