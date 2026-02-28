Скидки
Волейбол

Волейбол, женская Суперлига, в матче 24-го тура Ленинградка обыграла Динамо-Ак Барс — счёт, обзор игры

Ужалили лидера! «Ленинградка» возродила интригу в битве за первое место в Суперлиге
Елена Коваленко
«Ленинградка» победила «Динамо-Ак Барс»
«Пчёлки» на подъёме, а «Динамо-Ак Барс» неожиданно может упустить лидерство по итогам регулярного чемпионата.

Под занавес регулярного чемпионата «Ленинградка» решила включить режим турбо. Меньше недели назад она обыграла московское «Динамо», а 25-й тур принёс новый вызов – встречу с лидером чемпионата казанским «Динамо-Ак Барс». И команда Кашина снова расправилась с топ-соперником!

До матча именно хозяйки выглядели фаворитами. Но, кажется, победа в предыдущем туре помогла жёлто-чёрным сбросить оковы былых неудач. «Пчёлок» рано вычёркивать из борьбы за медали.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Коновалова
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова

Сказалось и то, что у казанской команды полный лазарет. Так, перед этим матчем «Динамо» недосчиталось сразу четырёх игроков: доигровщиц Брайелин Мартинес и Камиллы Ребровой, центральной Елизаветы Карполь и диагональной Гайлы Гонсалес.

Однако даже в усечённом составе хозяйки на протяжении всего матча крепко держали удар. В атаке солировали Юлия Столбова и Екатерина Гатина – на двоих волейболистки забили 42 мяча. «Динамо-Ак Барс» превзошло петербургский клуб на сетке: атака – 64:55, блок – 19:14. Но всё перечеркнули собственные ошибки, которых набралось аж 34! В то время как «Ленинградка» сыграла более надёжно и чисто, сорвавшись всего 11 раз.

ЖВК «Динамо-Ак Барс»

ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Концовка третьего сета стала ключевой в матче после двух напряжённых партий и счёта 1:1 хозяйки повели со счётом 24:21. Необходим был всего один мяч, чтобы завладеть преимуществом. Вот только вбить его в пол никто из казаночек так и не смог. На подачах Ольги Юрьевой «пчёлки» совершили невозможное – 26:24! После чего, уже окрылённые, довели встречу до логического конца.

«Ленинградка» после победы поднялась на четвёртое место, а ещё – усложнила жизнь «Динамо». Казанской команде, чтобы оставить за собой первое место по итогам регулярного чемпионата, нужно непременно побеждать в последнем туре или как минимум выигрывать две партии. Но это будет задача со звёздочкой, учитывая короткую скамейку и будущего соперника – в 26-м туре подопечным Зорана Терзича престоит сыграть с подмосковным «Заречьем», которое замыкает тройку лидеров.

А «Ленинградка» вполне может остаться четвёртой, потому что в последнем матче регулярки петербурженки сыграют с «Динамо-Метар» – командой из нижней части турнирной таблицы.

Турнирная таблица женской Суперлиги
