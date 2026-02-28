Болгарская звезда или россияне-бомбардиры? Выбираем лучшего в 27-м туре мужской Суперлиги

27-й тур регулярного чемпионата мужской волейбольной Суперлиги порадовал индивидуальными выступлениями. На финише регулярного чемпионата цена каждой победы становится выше, потому и яркие матчи запоминаются. Сегодня у нас богатый выбор — классная игра от болгарского связующего, запредельные цифры в атаке от московского бомбардира и личный рекорд по очкам от волейболиста красноярского «Енисея». Они помогли своим командам добиться побед и продолжить борьбу за место повыше в турнирной таблице. Однако кто из них был самым-самым, предстоит решить вам!
Симеон Николов («Локомотив»)
Один из лучших матчей болгарской звёздочки в нашем чемпионате. Именно в плане качества передач. «Локомотив» в этой встрече испытывал проблемы на приёме – всего 29% позитивной доводки. Но когда на выходе получается 65% реализации атак – это огромная заслуга связующего. Николов развязал руки своим нападающим. И сам не забывал угрожать. Четыре блока, три мяча в атаке и один эйс – Симеон стал настоящим творцом победы «Локо». И помог команде закрыть гештальт – взять реванш у «Факела» за поражение в первом круге.
Максим Сапожков («Динамо»)
Соперник у динамовцев был из подвала турнирной таблицы, но в первом круге москвичи «Ярославичу» чуть не проиграли – на тай-брейке были на волоске от конфуза. На этот раз победа получилась быстрой и уверенной. Во многом благодаря диагональному, который выдал запредельные цифры в атаке. 80% реализации без единого проигранного мяча. Когда Сапожков играет так, «Динамо» остановить невозможно. Что и показал результат матча – 3:0.
Руслан Галимов («Енисей»)
Доигровщик стал главным героем важной для красноярцев победы, ведь они ведут борьбу с «Новой» за седьмое место. На счету Галимова 24 очка – это его личный рекорд в Суперлиге. 69% реализации атак, три блока и эйс. Кроме того, Руслан неплохо принимал, несмотря на пару ошибок. Его надёжная игра позволила «Енисею» переломить ход матча после обидной неудачи в первой партии.