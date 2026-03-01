«Заречье» взяло реванш в Москве. «Динамо» после поражения выпало из топ-4

Этот матч стал настоящим украшением 25-го тура. А всё потому, что на площадке встречались амбициозное «Динамо» и упёртое «Заречье-Одинцово». Встречи этих двух команд всегда держат в напряжении до последнего мяча.

В первом круге в Одинцове «Динамо» выиграло у зареченок в пяти партиях, поэтому подмосковная команда настраивалась на то, чтобы одержать очередную победу и взять реванш за досадное домашнее поражение.

Однако быстро рассчитаться с москвичками у «Заречья» не получилось. Команда Константина Ушакова оступилась в первом сете, чтобы встать на правильный путь, и в итоге всё-таки довела встречу до победы.

На стартовом отрезке «Динамо» диктовало свою игру, разнообразно действуя в атаке. Но ключевыми элементами, принёсшими бело-голубым победу в сете, стали блок (5:2) и подача (2:0). Наставник «Заречья» пытался тайм-аутами встряхнуть своих подопечных и заодно сбить темп соперниц. Однако все усилия были напрасными: перерывы не изменили ход партии. Динамовки не стали затягивать с реализацией сетбола – 25:16.

Следующие два сета прошли в упорной борьбе и по одному сценарию: всё решалось на балансе. В обеих концовках командам пришлось выйти за рамки 25 очков, чтобы определить победителя.

Во второй партии «Заречье» первым добралось до сетбола, вот только реализовать его получилось далеко не сразу. У «Динамо» тоже была такая возможность, но всё перечеркнули две обидные ошибки в нападении: сначала Ангелина Лазарева не смогла перевести мяч на сторону «Заречья», а затем дрогнула рука у Елизаветы Лукьяновой. В третьем сете, напротив, хозяйки первыми преодолели отметку в 24 очка, вот только точку с первой попытки так и не поставили. Опять же, смазали концовку из-за собственного брака. В этот раз ошиблась самая надёжная: Ирина Капустина не попала в площадку.

игроки ЖВК «Динамо» Москва Фото: ЖВК «Динамо» Москва

А на заключительном игровом отрезке гостьи полностью отзеркалили первый сет. Разница была лишь в том, что теперь «Заречье» было на победной волне. На кураже у подмосковной залетало всё: особенно ярко смотрелась атака Ольги Бирюковой. У хозяек, напротив, игра совсем разладилась. Серии подач Надежды Столяр, а затем и Ангелины Сперскайте зажгли на табло безнадёжный для москвичек счёт – 20:11. Даже Капустина, единственная на ком держалось нападение «Динамо», стала бить в аут. Только в концовке сета случился небольшой проблеск, что, правда, позволило лишь чуть сократить отставание. Блоком и атакой Богумила Бярда закрыла сет и матч – 25:17 и 3:1.

игроки ЖВК «Заречье-Одинцово» Фото: ЖВК «Заречье-Одинцово»

Успех в Москве позволил «Заречью» продлить победную серию до пяти мячей. После победы зареченки по-прежнему удерживают за собой третье место. Зато «Динамо» откатилось на пятую строчку.

В заключительном туре у обеих команд не будет проходных игр. «Динамо» отправится в гости к саратовскому «Протону», а «Заречье» на своей площадке сыграет с лидером чемпионата казанским «Динамо-Ак Барс».