Надёжный капитан и огненные центральные. Кто стал главной звездой 25-го тура Суперлиги?

25-й тур женской волейбольной Суперлиги стал весьма непредсказуемым и добавил огня в развязку регулярного чемпионата. Сразу у трёх команд получилось взять реванш за поражения в первом круге. И неудивительно, что две главные героини – из этих матчей. В звёздное трио попали доигровщица «Заречья» и блокирующая «Ленинградки». А разбавила этот дуэт центральная нападающая «Протона». Её команда продолжает бороться за выход в плей-офф.

Теперь вам нужно решить, кто сыграл ярче остальных!

