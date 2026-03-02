Надёжный капитан и огненные центральные. Кто стал главной звездой 25-го тура Суперлиги?

25-й тур женской волейбольной Суперлиги стал весьма непредсказуемым и добавил огня в развязку регулярного чемпионата. Сразу у трёх команд получилось взять реванш за поражения в первом круге. И неудивительно, что две главные героини – из этих матчей. В звёздное трио попали доигровщица «Заречья» и блокирующая «Ленинградки». А разбавила этот дуэт центральная нападающая «Протона». Её команда продолжает бороться за выход в плей-офф.
Теперь вам нужно решить, кто сыграл ярче остальных!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»)
Капитан «Заречья» Ольга Бирюкова виртуозно провела тяжёлый матч с московским «Динамо». Доигровщица стала лидером атак в своей команде. Именно Ольга чаще всех становилась адресатом передач Евы Павлович Мори. Словенская связующая 57 раз выбирала доигровщицу для завершения розыгрышей. И капитан не подвела, набрав 25 очков в нападении и ещё одно выиграв блоком. Самым ярким получился заключительный отрезок матча – там у Бирюковой случился настоящий бенефис, благодаря которому «Заречье» не стало доводить игру до пяти партий, а решило свою задачу в четырёх.
Варвара Сергеева («Протон»)
Центральная саратовского клуба второй тур подряд заходит в рейтинг лучших. И вполне обоснованно. Уверенная игра блокирующей помогла «Протону» выиграть у «Тулицы» и сохранить надежду на попадание в плей-офф. Сергеева стала самой результативной в составе саратовской команды, набрав 18 очков. Блокирующая превзошла даже крайних нападающих. В очень напряжённом матче Варвара реализовала 11 атак из 22, не допустив ни одной ошибки. Однако самые важные очки Сергеева набрала в концовке, закрыв блоком атаку Александры Мамедовой. А её эйс поставил точку в драматичном матче.
Дарья Малыгина («Ленинградка»)
В матче с казанским «Динамо» центр сетки «Ленинградки» был под надёжной защитой Дарьи Малыгиной. Блокирующая играючи разгадывала направление передач Полины Матвеевой и с завидным постоянством вставала на пути атак хозяек. Из 14 общекомандных очков на блоке «Ленинградки» семь – на счету Дарьи. Кроме этого, центральная нападающая набрала пять очков в атаке и два – эйсами, не допустив при этом ни одной ошибки. Она завершила матч с показателем полезности «+13». Поэтому неудивительно, что по окончании встречи Малыгина была признана самым ценным игроком.