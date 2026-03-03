Борьба за плей-офф кипит на всех этажах! Главное в 28-м туре мужской Суперлиги

Пока только «Белогорье» точно знает, с какого места зайдёт в игры на вылет.

Всего два тура осталось до конца регулярного чемпионата в мужской Суперлиге. И пока только одна команда знает, на каком месте завершит регулярный чемпионат. В остальном идёт борьба на всех этажах! И внутри первой четвёрки, и в середине, и за последнюю путёвку в плей-офф. Матчи 28-го тура добавили интриги. Рассказываем о главных событиях.

«Белогорье» застолбило за собой пятую строчку

Матч между «Белогорьем» и «Динамо-ЛО» был важнейшим в борьбе за пятое место и, соответственно, самого слабого соперника в квалификационном раунде. Перед стартовым свистком сосновоборцы отставали на одну победу. И хотя успех в очной встрече не позволял им обойти «львов», как минимум лишить соперника права на осечку «атомные парни» могли.

Но хватило гостей всего на сет – стартовую партию они забрали. А вот дальше хозяева забрали инициативу в свои руки. Разыгрался Мохамед Аль Хачдади, что в нынешнем сезоне если не редкость, то уж точно не рядовое событие. Привычно хорош был Ярослав Подлесных, а в центре сетки Иван Яковлев переигрывал своих визави. Ответить на это гостям не удалось.

Победа позволила белгородцам гарантировать себе пятое место по итогам регулярки. Теперь можно спокойно готовиться к плей-офф и надеяться, что все игроки будут здоровы. По признанию Игоря Колодинского, это всего лишь второй матч, в котором у команды все были в норме.

«В последний раз в полном составе наша команда была как раз в игре первого круга с «Динамо-ЛО». Сегодня поймал себя на мысли, что у нас наконец-то всё в порядке. В последние дни очень хорошо поработали, было время заняться некоторыми элементами. Будем продолжать в этом же русле, благо здоровье команды позволяет», — отметил тренер «львов».

Что до «Динамо-ЛО», то сосновоборцы теперь будут бороться за шестую строчку с «Новой». Одна осечка — и это место можно потерять.

«Оренбуржье» выжило в Кемерове

Для «Оренбуржья» плей-офф уже де-факто начался – команда сражается за последнюю путёвку в плей-офф. Команда Антона Вольвича на грани досрочного завершения сезона, поэтому матч в Кемерове стал настоящим финалом для гостей.

И они выжили, хотя и были на грани поражения. Игра шла волнообразно, о хоть сколько-то высоком качестве волейбола говорить не приходилось. По сути, всё свелось к тому, кто меньше ошибётся. Казалось, хозяева на верном пути — они повели 4:1 на тай-брейке после одиночного блока на Жарко Убипарипе. Но следом кемеровчане столкнулись с застарелой проблемой – команда снова дрогнула в решающий момент. Оренбуржцы прихватили блоком Кирилла Супрунова, начал ошибаться в атаке Иван Пискарёв.

В итоге гости увезли победу, которая вкупе с осечкой «Горького» прилично повысила их шансы на выход в плей-офф. Команда Вольвича на три очка отстаёт от «Динамо-Урал», а от нижегородцев – на одну победу, при этом по очкам у команд равенство. И у «Оренбуржья» есть матч с МГТУ, пусть и гостевой.

Ну а «Кузбасс» после матча расстался со своим тренером: Сергей Троцкий завершил работу в клубе. Интересно, что случилось это за два тура до конца регулярного чемпионата. Да, кемеровчане потеряли шансы на выход в плей-офф, но место в элите команда сохранила. Исполнять обязанности главного будет Юрий Зинько.

«Горький» подвис

«Горький» в домашнем матче с «Ярославичем» мог на 99% гарантировать себе место в плей-офф. Однако ожидаемой победы не случилось. Команда Андрея Дранишникова вышла на матч какой-то нервной. Казалось, домашние трибуны, которые обычно помогают нижегородцам, на этот раз, наоборот, давили на них. В итоге две проигранные концовки — 31:33 и 27:29.

Зацепиться горьковчане смогли в третьей партии, но в четвёртой всё вернулось на круги своя. «Ярославич» совершил рывок на подачах Чеса и преимущество не упустил. Яркий матч выдал иранский доигровщик Мобин Насри. Несмотря на тяжёлые новости с родины, он набрал 22 очка при показателе полезности «+17». Эта победа ничего не дала ярославцам в турнирном плане, но точно прибавила настроения. А вот «Горький» не просто не смог обезопасить своё место в плей-офф, а стал полноценным участником борьбы за место под солнцем.

Мобин Насри Фото: ВК «Ярославич»

«Давайте я скажу коротко, не буду вдаваться в подробности. Просто скажу, что возьму всё, что мы наиграли, на себя. Потому что сейчас нет смысла предъявлять претензии игрокам. Команда сделала всё, что могла – это моё поражение и тренерского штаба. Мы проиграли две важные концовки, которые должны были забирать. Вот и всё. Со всем мы справлялись», – подвёл неутешительный итог матча для своих подопечных Андрей Дранишников.

Что ещё было в 28-м туре?

Все лидеры синхронно одержали победы. Казанский «Зенит» дал отдохнуть лидерам, отдал сет МГТУ, но большего аутсайдеру не позволил. Интересно, что руководил игрой команды в этом матче Константин Сиденко, а Алексей Вербов просто сидел на тренерской скамейке. Такая вот ротация тренеров.

Игроки МВК «Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Урал» и осталось вторым. При этом уфимцы, которые ведут борьбу за плей-офф, подошли к этой встрече стратегически — дали отдохнуть и подлечиться ряду лидеров. У «Динамо-Урал» главные матчи впереди. «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Факел», а «Локомотив» – «Енисей». Борьбы в этих матчах не получилось – и Владимир Алекно, и Пламен Константинов остались довольны своими командами.

«Нова», которая получила реальный шанс залезть в шестёрку, справилась с «Газпромом-Югра». Сургутяне уже явно готовятся к играм на вылет, стараясь восстановить после травм всех лидеров. Отсюда и эксперименты с составом. Разумеется, это всё мало волновало самарцев, решающих свои задачи.

Что в турнирной таблице?

За два тура до конца только одна команда знает своё итоговое место — это «Белогорье». Одно очко нужно набрать казанцам, чтобы гарантировать первую строчку. В остальном же борьба продолжается!

Московское «Динамо», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Локомотив» сражаются за второе место. Здесь многое прояснится в следующем туре, когда сибиряки примут петербуржцев. Победитель продолжит борьбу за второе место, а проигравший практически наверняка останется четвёртым.

«Динамо-ЛО» ещё тур назад надеялось на пятую строчку, а сейчас рискует потерять даже шестую — «Нова» совсем рядом. «Енисей», скорее всего, останется восьмым, но варианты ещё возможны. Заочную борьбу за девятое место ведут «Факел» и «Газпром-Югра».

Ну и жива интрига в трио «Горький» — «Динамо-Урал» — «Оренбуржье». Тот, кто финиширует третьим в нём, останется лишним. В следующем туре здесь лобовой стык уфимцев с нижегородцами, а оренбуржцы встретятся с МГТУ. Для этих команд плей-офф уже начался.

29-й тур растянется практически на неделю: матчи пройдут с 4 по 9 марта.