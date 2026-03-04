Ярославский иранец выдал максимум! Был ли кто-то круче в 28-м туре мужской Суперлиги?

Мобин Насри провёл классный матч в сложный для себя момент. Но россияне не отстали от него!

В 28-м туре мужской Суперлиги, вероятно, самым ярким было выступление Мобина Насри. Иранский доигровщик «Ярославича», несмотря на острую ситуации на родине, смог не просто собраться, а показал роскошный волейбол и помог команде одержать важную в психологическом плане победу.

Но были в этом туре и яркие матчи от россиян. Белгородец Иван Яковлев и Фёдор Воронков из «Локомотива» тоже прекрасно проявили себя, помогли своим коллективам выиграть и заслуженно оказались в нашей тройке. Но кто был сильнее всех? Как и всегда, на этот вопрос ответите вы.

