Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 28-го тура: Мобин Насри, Иван Яковлев, Фёдор Воронков

Ярославский иранец выдал максимум! Был ли кто-то круче в 28-м туре мужской Суперлиги?
Пётр Кондаков
Рейтинг: лучший игрок 28-го тура мужской Суперлиги
Мобин Насри провёл классный матч в сложный для себя момент. Но россияне не отстали от него!

В 28-м туре мужской Суперлиги, вероятно, самым ярким было выступление Мобина Насри. Иранский доигровщик «Ярославича», несмотря на острую ситуации на родине, смог не просто собраться, а показал роскошный волейбол и помог команде одержать важную в психологическом плане победу.

Но были в этом туре и яркие матчи от россиян. Белгородец Иван Яковлев и Фёдор Воронков из «Локомотива» тоже прекрасно проявили себя, помогли своим коллективам выиграть и заслуженно оказались в нашей тройке. Но кто был сильнее всех? Как и всегда, на этот вопрос ответите вы.

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Рейтинг: лучший игрок 28-го тура мужской Суперлиги
Фото: ВК «Ярославич»
1 место

Мобин Насри («Ярославич»)

Не сломался после трагических новостей, приходящих из Ирана, разозлился и стал катализатором важнейшей с турнирной точки зрения победы в матче с «Горьким». 22 очка при показателе полезности «+17». Кстати, все остальные игроки «Ярославича» набрали суммарно всего «+9». 59% реализации атак, всего одна ошибка в этом элементе, плюс однажды Мобина закрыли блоком. В единственной партии, которую «Горький» выиграл, связующий гостей почему-то забыл о своём лидере. Как только вспомнил – всё наладилось.

Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»
2 место

Фёдор Воронков («Локомотив»)

Пожалуй, уже можно говорить – доигровщик в «Локомотиве» пришёлся ко двору. В матче с «Енисеем» он почти всё забил (77% реализации атак), здорово принимал и в целом остался неразгаданной головоломкой для красноярцев. В итоге Новосибирск добыл уверенную победу 3:0. Команда Пламена Константинова осталась в борьбе за вторую строчку!

Фото: ВК «Белогорье»
3 место

Иван Яковлев («Белогорье»)

Блокирующий стал вторым бомбардиром матча с «Динамо-ЛО» – 18 очков! Больше только у Мохамеда Аль Хачдади, но ему и по амплуа это положено, и передач марокканец получил в два раза больше. Яковлев реализовал 13 атак из 19, поставил три блока и оформил два эйса. Сильный матч и хорошая заявка на успех в плей-офф!

