Кто станет первым, а кто — лишним в плей-офф? Расклады на финише регулярки Суперлиги

До завершения регулярного чемпионата в мужской волейбольной Суперлиге осталось всего два тура. И пока только один клуб – «Белогорье» – точно знает, что закончит его на пятом месте. А на всех остальных этажах кипит борьба. Не закрыт вопрос с лидером, сразу три клуба претендуют на вторую строчку, а ещё три команды борются за две последние путёвки в плей-офф.

Собрали для вас все расклады на финише регулярки.

Формула чемпионата. Кто проходит дальше?

В мужской Суперлиге 16 команд, 12 из которых выйдут в плей-офф.

Первые четыре клуба (они уже определились — это «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит» Санкт-Петербург и «Локомотив») напрямую попадают в 1/4 финала. Ну а клубам, которые займут места с 5-го по 12-е, предстоит сыграть квалификационный раунд.

Главный показатель, согласно которому распределяются места, – это победы. Если их поровну, смотрят на набранные очки. Дальше идёт соотношение (именно соотношение, а не разница) сетов и мячей. На 99% этих критериев хватит для распределения команд по местам. Если же вдруг нет, то место выше займёт команда, лучше показавшая себя в личных встречах.

Кто будет первым? Кто займёт второе место?

Четвёрка лидеров определилась, но места внутри неё пока непонятны. «Зенит-Казань» ещё не гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата, но для этого команде Алексея Вербова нужно набрать одно очко в двух матчах. Вероятность обратного стремится к нулю, поэтому казанцев всё же выведем за скобки. А вот за вторую строчку сражаются сразу три клуба.

«Динамо» — 24 победы, 71 очко. Оставшиеся матчи: «Газпром-Югра» (в гостях), «Белогорье» (дома).

«Зенит» Спб — 23 победы, 70 очков. Оставшиеся матчи: «Локомотив» (в гостях), «Кузбасс» (в гостях).

«Локомотив» — 23 победы, 68 очков. Оставшиеся матчи: «Зенит» (дома), «Ярославич» (дома).

Проще всего ситуация здесь у москвичей, у них есть запас в одну победу. Выиграют оба матча – гарантированно будут вторыми. И шансы на это есть, поскольку сургутяне испытывают проблемы с травмами, а белгородцы явно используют оставшиеся встречи для подготовки к плей-офф. Но если вдруг команда Константина Брянского оступится, её вполне могут подвинуть.

Игроки МВК «Динамо» Москва Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

Сделать это сможет победитель матча 29-го тура – очной встречи между «Локомотивом» и «Зенитом». Будем говорить просто – проигравший в этой встрече на 99% останется четвёртым. А значит, с большой долей вероятности получит в соперники Казань в полуфинале. Победитель же практически гарантирует себе третью строчку и будет надеяться на осечку москвичей. Второе место лучше третьего хотя бы тем, что даёт преимущество своего поля в полуфинальной серии. Так что значимость матча 9 марта переоценить сложно. В последнем туре и «Локо», и «Зенит» будут встречаться с клубами, которые точно в плей-офф не попадут, так что ждать сенсаций здесь вряд ли приходится.

Кто заберёт последние путёвки в плей-офф?

Долгое время за 12-е место сражались «Динамо-Урал» и «Оренбуржье». Однако теперь к ним присоединился «Горький», проигравший дома «Ярославичу». Таким образом, у нас два места и три претендента.

«Горький» — 9 побед, 24 очка. Оставшиеся матчи: «Динамо-Урал» (в гостях), «Газпром-Югра» (дома).

«Динамо-Урал» — 8 побед, 27 очков. Оставшиеся матчи: «Горький» (дома), «Енисей» (в гостях).

«Оренбуржье» — 8 побед, 24 очка. Оставшиеся матчи: МГТУ (в гостях), «Динамо-ЛО» (в гостях).

Здесь особенно выделяется матч между двумя конкурентами. В 29-м туре «Динамо-Урал» примет нижегородцев. Для «Горького» задача ясна – победа в Уфе гарантирует ему место в плей-офф. А вот в случае поражения нижегородцы точно пропустят соперников вперёд. Да и вообще могут вылететь из зоны плей-офф, если «Оренбуржье» победит МГТУ. «Студенты» уже точно завершат сезон последними, но бороться с командой Антона Вольвича будут.

Если Уфа и Оренбург выиграют в 29-м туре, то перед последними матчами у трёх команд будет по девять побед, а по очкам ниже всех будут нижегородцы.

Игроки МВК «Горький» Фото: ВК «Горький»

Что касается матчей последнего тура, то здесь, как кажется, проще всего задача у нижегородцев. Во-первых, им играть дома против «Газпрома-Югра», который страдает от эпидемии травм, но при этом уже вышел в плей-офф. Во-вторых, «Горький» сыграет позже конкурентов.

«Динамо-Урал» в 30-м туре встретится в Красноярске с «Енисеем» – это непростой перелёт, однако сибиряки практически наверняка останутся восьмыми, поэтому мотивация у команды Бориса Колчина будет явно выше.

У «Оренбуржья» соперник самый статусный, да ещё и на выезде — «Динамо-ЛО». И сосновоборцы, вполне вероятно, будут мотивированы. Сейчас они на одну победу опережают «Нову» в борьбе за шестое место, но ближайший тур команда Александра Климкина проведёт в Казани, а самарцы могут и обыграть дома немотивированное «Белогорье». Так что задача у Оренбурга самая сложная. Но чтобы рассуждать о ней, надо сначала победить МГТУ.