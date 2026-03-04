Скидки
Волейбол, женская Суперлига, расклады и турнирная таблица перед 26-м туром чемпионата России – кто сыграет в плей-офф?

Всё решится в последнем туре! Главные интриги регулярки женской волейбольной Суперлиги
Елена Коваленко
Матчи 26-го тура определят и команду, которая займёт первое место, и обладателя последней путёвки в плей-офф.

В женской волейбольной Суперлиге скоро начнутся главные матчи. Но перед плей-офф все команды должны быть расставлены по турнирной таблице, а здесь ещё очень много вопросов и интриг. Не определён победитель регулярного чемпионата, кипит борьба за четвёртое место, дающее важное преимущество своей площадки в плей-офф, и продолжается нещадное сражение за восьмую строчку – и за последнюю путёвку в матчи на вылет.

Перед 26-м туром у многих клубов всё поставлено на карту.

Давайте разбираться, что ждёт нас в последнюю неделю регулярки.

Турнирная таблица женской Суперлиги

Борьба за первое место

«Динамо-Ак Барс», которое было безоговорочным лидером на протяжении всего предварительного этапа, в последнем туре может лишиться этого статуса. Поражение во встрече с «Ленинградкой» в 25-м туре поставило лидерство Казани под угрозу, и теперь права на осечку у подопечных Зорана Терзича просто нет. А ведь в заключительном матче «Динамо» нужно обыгрывать «Заречье-Одинцово», при том что подмосковный клуб, занимающий третью строчку, сейчас на кураже.

Ошибку фаворита ждёт «Уралочка-НТМК». Команда из Екатеринбурга в огне: у неё 14-матчевая победная серия и второе место. В последнем туре подопечные Карполя сыграют с аутсайдером – красноярским «Енисеем».

Сейчас у «Динамо-Ак Барс» и «Уралочки» в активе одинаковое количество побед – по 21. Казанские волейболистки выше за счёт большего количества набранных очков – 65 против 63.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»

Фото: ВК «Уралочка-НТМК»

Решающие матчи

  • 4 марта, 19:00. «Заречье-Одинцово» – «Динамо-Ак Барс».
  • 5 марта, 15:00. «Енисей» – «Уралочка-НТМК».

Возможные сценарии

  • Казань в последнем матче устроит победа с любым счётом. Даже если «Динамо» потеряет одно очко (3:2), то всё равно останется первым.
  • Если «Динамо-Ак Барс» проиграет (с любым счётом), то всё зависит от «Уралочки». Победа команды Михаила Карполя выведет её на первое место, поражение – оставит на втором. Счёт тоже не важен.

Прогноз

Длина скамейки в концовке регулярного чемпионата не может не вызывать опасений у болельщиков Казани. Если «Динамо» проиграет, то «Уралочка» будет играть в Красноярске с утроенной энергией. Смена лидера вполне возможна.

Уральский клуб поймал волну:
Эту «Уралочку» не остановить! Команда Карполя обыграла всех призёров Суперлиги
Борьба за четвёртое место

Сразу три команды претендуют на четвёртую строчку, а вместе с тем и на преимущество своего поля в первом раунде плей-офф: «Ленинградка», московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».

Команда из Северной столицы поднялась на четвёртое место после победы в прошлом туре. У «пчёлок» в активе 16 побед и 46 очков. Бело-голубые, напротив, опустились на пятое после домашней осечки с «Заречьем». У «Динамо» 15 побед и 45 очков. Действующий чемпион страны – «Локомотив» из Калининграда – пока шестой с 15 победами и 44 очками.

Игроки ЖВК «Динамо» Москва

Игроки ЖВК «Динамо» Москва

Фото: ЖВК «Динамо»

Решающие матчи

  • 4 марта, 15:00. «Локомотив» – «Динамо» Краснодар.
  • 4 марта, 18:00. «Протон» – «Динамо» Москва.
  • 4 марта 19:30. «Ленинградка» – «Динамо-Метар».

Возможные сценарии

  • «Ленинградку», во-первых, устраивает победа с любым счётом. Во-вторых, ситуация, при которой все три претендента на четвёртое место проигрывают – тоже с любым счётом. Если же «пчёлки» проиграют, а «Локомотив» и «Динамо» свои матчи выиграют, то ситуация станет весьма запутанной – всё будет зависеть от счёта. Возможен даже сценарий, при котором три команды будут иметь одинаковое количество побед и очков, и тогда придётся считать соотношение выигранных и проигранных партий. Но «Ленинградка» и при таком подсчёте лидер.
  • «Динамо» необходимо побеждать в Саратове (желательно со счётом 3:0 или 3:1) и ждать осечки «Ленинградки». Победа москвичек 3:2 не позволит им пробраться выше, если петербурженки в противостоянии с челябинским «Динамо» наберут хотя бы одно очко (2:3).
  • «Локомотив» устраивает только один сценарий: победа со счётом 3:0 или 3:1, любое поражение «Динамо» и поражение «Ленинградки» без набранных очков (0:3 или 1:3). Такое вполне может случиться.

Прогноз

В спорте может произойти что угодно, но успех «Ленинградки» кажется наиболее вероятным. Петербурженкам предстоит сыграть с одной из самых слабых команд Суперлиги, да и все цифры на их стороне. К тому же «пчёлки» выйдут на площадку последним заходом и будут знать результаты конкуренток – это тоже может стать отличным стимулом, если надо будет поднажать.

«Ленинградка» знает, как выигрывать важные матчи:
Ужалили лидера! «Ленинградка» возродила интригу в битве за первое место в Суперлиге
Битва за попадание в плей-офф

Страсти накалились и в борьбе за восьмое место. «Протон» и «Корабелка» спорят за единственную оставшуюся путёвку в плей-офф. Команда Светланы Сафроновой замыкает восьмёрку, однако саратовские волейболистки зубами вцепились в предоставленный им шанс. У петербурженок на одну победу больше – 12 против 11, однако у команд равное количество очков (по 33).

Игроки ЖВК «Корабелка»

Игроки ЖВК «Корабелка»

Фото: ВК «Корабелка»

Решающие матчи

  • 4 марта, 18:00. «Протон» – «Динамо».
  • 5 марта, 18:00. «Корабелка» – «Тулица».

Возможные сценарии

  • «Корабелка» играет на следующий день после главного конкурента. Поэтому варианта у неё два. Или дождаться осечки «Протона» и последний матч провести расслабленно, или, не обращая внимания на чужой результат, обыграть «Тулицу» с любым счётом.
  • Саратовский клуб сделает всё возможное, чтобы обыграть «Динамо». Победа с любым счётом выведет его вперёд в этой гонке. А дальше всё просто: если «Корабелка» не выиграет, то финиширует девятой.

Прогноз

Возможно «Протон» и сможет обыграть «Динамо», но, кажется, и «Корабелка» способна взять судьбу в свои руки и победить в важнейшем для себя матче, чтобы сохранить и преимущество по победам, и место в зоне плей-офф.

Полное расписание матчей 26-го тура
