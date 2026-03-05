Взяли судьбу в свои руки. «Динамо-Ак Барс» — победитель регулярки в женской Суперлиге

Казанская команда без лидеров добыла победу в Одинцове и гарантировала себе первое место в турнирной таблице.

Заключительный, 26-й тур регулярного чемпионата женской волейбольной Суперлиги подарил болельщикам роскошное противостояние лидеров: «Динамо-Ак Барс» – «Заречье-Одинцово». Остроты этой битве придавало то, что во многом именно она определяла, кто займёт первое место в таблице.

Победа «Динамо» оставляла казанскую команду на вершине, а поражение давало карт-бланш пустившейся в погоню за лидером «Уралочке».

Поражение от «Ленинградки» и полный лазарет не добавляли оптимизма казанским болельщикам. Однако «Динамо» справилось! Команда Зорана Терзича, играя даже без лидеров, смогла выстоять и победить.

Матч в Одинцове стал чуть ли не копией встречи в Казани в первом круге. У зареченок вновь хватило сил и запала лишь на один выигранный сет. Правда, тогда команду выручала Брайелин Мартинес, набравшая 27 очков. Сейчас же роль лидера пришлось брать на себя резервной доигровщице Екатерине Гатиной. И волейболистка не просто справилась, а сотворила настоящую феерию, опередив доминиканку. Екатерина набрала аж 32 очка!

Хозяйки начали бодро, и уже в дебюте Зорану Терзичу пришлось брать первый тайм-аут. Поначалу казанским волейболисткам приходилось бороться не столько с соперником, сколько со своими ошибками. Брак в конечном итоге и предрешил исход партии: при равенстве в атаке (12:12) «Динамо» ошиблось восемь раз, в то время как «Заречье» допустило всего один промах. Богумила Бярда реализовала первый же сетбол из почти десятка – 25:16.

«Динамо», впрочем, резво бросилось в погоню во втором сете. Гостьи наладили свою игру: перестали упускать лёгкие мячи в защите, сократили количество ошибок. И сразу на площадке появилась та Казань, которая доминировала на протяжении всего регулярного чемпионата. Гостьям удалось совершить первый рывок на подачах Гатиной – 7:3. А на передней линии бенефис устроила Полина Ковалёва. У хозяек, напротив, разладился приём и перестала работать атака. В итоге гостьи полностью переиграли зареченок на сетке: атака – 16:9, блок – 3:0. Казань смогла зеркально ответить за досадный первый сет – те же 25:16.

Игроки ЖВК «Заречье-Одинцово» Фото: ЖВК «Заречье-Одинцово»

Самая яркая борьба была в третьей партии. Лидерство переходило от одной команды к другой, а к середине сета было равенство – 12:12. «Заречье» попыталось сделать рывок, но вновь выручку казанской команде пришла Гатина, которая буквально прошивала защиту хозяев своими ударами. А ещё Анастасия Светник, у которой никак не летела подача, исполнила два эйса – 20:17. Подопечные Терзича надёжнее сыграли в концовке, а финальную точку в сете снова поставил удар Гатиной. Удивительно, но Казань смогла выиграть сет, допустив 11 ошибок! Но весь свой брак она компенсировала атакой – 15:5!

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

В заключительном отрезке команды повторили сценарий третьего сета, поиграв в догонялки. До середины партии игра была равной, а потом казанские волейболистки перехватили инициативу и уверенно вырвались вперёд. «Заречье пыталось навязать борьбу, но слишком много ошибалось. А несравненная Гатина продолжала блистать на сетке при поддержке Полины Ковалёвой и Юлии Столбовой. Последняя долго входила в игру, однако классно проявила себя в концовке. Итог – 25:20 и 3:1 в пользу Казани.

Успех «Динамо-Ак Барс» снял все вопросы о победителе регулярного чемпионата. Казанская команда гарантировала себе первое место в турнирной таблице и наиболее удобный сценарий в матчах на выбывание.