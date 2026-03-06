Парадокс в российском волейболе. Команда с последнего места не вылетит из Суперлиги?

В среду, 4 марта, в матче предпоследнего, 29-го тура мужской Суперлиги московский МГТУ обыграл «Оренбуржье» со счётом 3:2. «Студенты» проявили характер, отыгравшись с 1:2 по сетам и с 10:16 в четвёртой партии. Однако эта победа стала для столичной команды лишь третьей за весь чемпионат. МГТУ уверенно занимает последнее место и уже никуда с него не сдвинется.

Но вот парадокс: шансы команды сохранить прописку в Суперлиге в последние недели только выросли. Это стало возможным из-за изменений в регламенте.

Разбираемся в ситуации.

Что поменялось в регламенте?

В изначальной версии правил, с которой клубы входили в сезон, команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, вылетала из Суперлиги. А предпоследняя должна была сыграть переходные матчи со второй командой Высшей лиги «А». При этом чемпион второго эшелона должен был автоматически попасть в элиту.

Что теперь? В новой версии предусмотрен вариант, при котором победитель Высшей лиги «А» отказывается от повышения в классе. Если так случится, то прямая путёвка в Суперлигу ко второй команде не перейдёт. Ей придётся сыграть переходные матчи, но уже не с предпоследней командой элитной лиги, а с последней, то есть с МГТУ. А 15-я команда Суперлиги (на сегодня это «Кузбасс») при таком раскладе сохранит своё место в чемпионате.

Ещё интереснее следующий нюанс: если от места в Суперлиге откажется и вторая команда Высшей лиги «А», то транзитный поезд вообще никуда не поедет. Клубу, занявшему третье место, не дадут сыграть даже в переходных матчах.

Почему шансы МГТУ выросли?

Ни для кого не секрет, что желающих подняться в Суперлигу в Высшей Лиге «А» практически нет. Собственно, так было все последние годы.

Сезон во втором эшелоне только недавно перевалил за экватор – здесь команды играют спаренные матчи, всего 56 за чемпионат. Пока что клубы прошли чуть больше его половины – у всех по 30-32 встречи. Но если не случится ничего сверхъестественного, борьба за первое место развернётся между «Тюменью» и нижневартовской «Югрой-Самотлор». Не слишком далеко от лидеров «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга и «Академия-Казань». Идущий пятым ЦСКА отстаёт от лидера уже прилично – на восемь побед.

Вот только из первой четвёрки в элиту хочет пробиться только команда из Нижневартовска. «Тюмень» уже отказывалась от повышения, а сейчас неплохо себя чувствует в роли фарм-клуба сургутского «Газпрома-Югра». У «Изумруда» нет возможностей зайти в элиту, «Академия» – это питомник молодых талантов казанского «Зенита». Возможно, есть желание у ЦСКА, однако отставание уже слишком велико. Так что реальный претендент один — «Югра-Самотлор».

Игроки МВК «Югра-Самотлор» Фото: МВК «Югра-Самотлор»

Нижневартовцам для гарантированной путёвки в элиту нужно выигрывать турнир. Станут вторыми — сыграют стыки с МГТУ. Третье место даже при отказе первых двух команд ничего не даст. Сейчас «Югра-Самотлор» идёт второй, отставая от «Тюмени» на одну победу, но имея при этом две игры в запасе.

То есть шансы у МГТУ увеличились. Ещё месяц назад им светил гарантированный вылет, теперь же они могут надеяться, что «Югра-Самотлор» просто не станет первой. А если нижневартовцы завалят финиш, то можно даже стыки не играть.

А зачем МГТУ нужен в Суперлиге?

На самом деле, желающих оставить в элите московский клуб можно понять.

Во-первых, это география. Чисто логистически Москва, конечно, куда удобнее Нижневартовска. Во-вторых, в финансовом плане МГТУ пусть и не жирует, но на ногах стоит уверенно. Бюджет у команды выше, чем у той же «Югры-Самотлор». К тому же в следующем году «студенты» должны переехать в новенький зал. Современная инфраструктура — немаловажный фактор.

Однако есть и куча минусов. Во-первых, спортивный результат. Два сезона МГТУ прозябает на дне, комплектуясь в последний момент в авральном режиме. Ни о каком стратегическом росте речи не идёт. И сейчас ситуация такая же. Более того, один из тренеров команды Михаил Бекетов после очередного поражения высказался в адрес игроков, намекнув, что состав в очередной раз кардинально поменяется. Но почти все качественные лоты на рынке уже разобраны.

Кроме того, ВФВ пошла МГТУ на уступки и разрешила клубу не выставлять молодёжную команду. И пока не слышно о том, что «студенты» окрепли и будут растить молодёжь. Кстати, место МГТУ в Молодёжной лиге занимает как раз «Югра-Самотлор». И, конечно, нельзя не обращать внимание на спортивный принцип и изменения регламента по ходу сезона. Здесь крыть просто нечем. Как бы то ни было, менять правила нужно было на берегу. Тем более что про расклады в Высшей лиге «А» с потенциальным повышением в классе все всё знали.

Кажется, что в Суперлиге вообще назрело сокращение количества участников. Можно сравнить российский чемпионат с сильнейшими на сегодня зарубежными – Италии и Польши. В Серии А1 выступает 12 команд, в Плюслиге — 14. Кстати, поляки совсем недавно тоже играли в 16 клубов, но решили сократить их количество, поскольку волейболистам просто некогда тренироваться. И это в Польше, где расстояния между городами намного меньше наших!

Да, наша страна больше, и хочется, чтобы волейбол охватывал как можно больше регионов, в том числе отдалённых, становился популярнее. Но и фактор дороги, смены часовых поясов не учитывать нельзя. Сократив лигу, можно было бы и конкуренцию повысить, и игрокам дать шанс выйти из замкнутого цикла «перелёт – опробование – матч – перелёт». Однако это уже пусть просчитывают эксперты. Главное, чтобы всё делалось до старта чемпионата, а не во время.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.